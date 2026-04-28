28 апреля, 10:12
Игорь Байдов
Арктический холод помог динозаврам покорить Землю

Динозавры стали хозяевами планеты не только благодаря силе и выносливости, но еще из-за особых условий, сложившихся приблизительно 200 миллионов лет назад. Международная команда палеонтологов выдвинула новую гипотезу, объясняющую, как суровый климат, вулканические зимы и падение уровня моря помогли динозаврам получить преимущество.

Некоторые динозавры, включая пернатого бэйпяозавра, который жил приблизительно 127 миллионов лет назад, могли быть приспособлены к холодным условиям / © MARK P. WITTON, SCIENCE PHOTO LIBRARY

Считается, что в конце раннего мезозоя — в триасовом периоде (252-201 миллион лет назад) — вся суша Земли представляла собой единый суперконтинент Пангею, который окружал древний океан Панталасса. В это время доминировали архозаврообразные рептилии, включая круротарзов (Crurotarsi). 

Однако часть специалистов предполагала, что некоторые континентальные блоки, лежащие в пределах современного Китая, не входили в состав Пангеи. Согласно ряду моделей, Северо-Китайский и Южно-Китайский кратоны представляли собой отдельные континентальные массивы, которые независимо друг от друга в течение долгого времени перемещались в Панталассе и позже сблизились с Пангеей.  

Но новые геологические данные опровергли это представление. Международная команда ученых под руководством американского палеонтолога Пола Олсена (Paul Olsen) из Колумбийского университета в Нью-Йорке исследовала древние породы, найденные в регионе Джунгария на северо-западе Китая, чтобы по их магнитным следам восстановить условия, в которых они формировались. Проще говоря, такие магнитные метки позволяют определить широту, где порода сформировалась миллионы лет назад. 

Олсен и его коллеги пришли к выводу, что оба древних континентальных блока на самом деле входили в единую систему Пангеи. Более того, по мнению исследователей, эти блоки были не просто частью Пангеи, а располагались под иным углом относительно полюса и соединялись с Сибирской платформой. Все они вместе образовывали гигантский массив суши, занимавший большую часть Арктики. По оценкам экспертов, площадь этого участка превышала площадь современной Антарктиды в три раза. 

Кроме того, в озерных отложениях позднего триаса и средней юры ученые обнаружили геологический материал, который мог попасть туда только с дрейфующим льдом. Это важный признак холодного климата и сезонного оледенения региона. 

Исследователи предположили, что на этой огромной суше могли существовать горные ледники и даже небольшая полярная ледяная шапка. Если гипотеза верна, то Земля в триасовом периоде была не сплошным «парником», как нередко считалось, а более контрастным миром с холодными зимами. 

Приблизительно 201 миллион лет назад Пангея начала раскалываться. На месте разлома зарождался Атлантический океан. Распад суперконтинента сопровождался колоссальной вулканической активностью. Тогда же произошла цепь событий, связь между которыми долго оставалась предметом споров. В частности, речь идет об эпизодах похолодания, падении уровня моря, массовом вымирании многих групп животных и последующем усилении роли динозавров. 

Олсен считает, что ключевую роль в этих событиях сыграл гигантский массив суши в высоких широтах. Даже в теплом мезозойском климате на участке суши у Северного полюса, вероятно, зимы часто были снежными. Лед и снег обладают высоким альбедо: они отражают обратно в космос значительную часть солнечной энергии. Чем больше льда, тем сильнее отражающий эффект и тем холоднее становится вокруг.  

В то время начались гигантские извержения в Центрально-Атлантической магматической провинции. В результате в атмосфере оказалось большое количество аэрозолей, которые заслоняли солнечный свет и дополнительно охладили планету. В высоких широтах лед практически перестал таять и начал накапливаться. С каждым сезоном его становилось все больше, что могло привести к увеличению временной ледяной шапки, способной еще больше отражать солнечную энергию. Такая обратная связь, по словам Олсена, могла поддерживать суровый климат на протяжении тысяч лет. 

Такой сценарий объясняет сразу несколько загадок. Уровень моря снизился из-за накопления воды в ледяном покрове. Вулканические зимы и резкое похолодание нанесли удар по крупным видам животных, которые не смогли приспособиться к изменяющимся условиям. Освободившиеся экологические ниши занимали новые группы. 

Особенно в выгодном положении оказались динозавры, которые обитали в приполярных областях на территории современной Сибири и Китая. Они сталкивались с сезонными морозами и, вероятно, круглый год жили в условиях контрастного климата, то есть уже были адаптированы к суровым зимам. 

Олсен предположил, что часть нептичьих динозавров обзавелась перьевым покровом — естественной теплоизоляцией, которая сохраняла тепло. Когда на планете стало холодно, они оказались лучше подготовлены к новым условиям, чем их соперники без теплоизоляции. Проще говоря, динозавры могли стать властелинами планеты не только за счет силы, но и благодаря способности пережить холод. 

Палеонтолог Майк Бентон (Mike Benton) из Бристольского университета в Великобритании назвал выводы своих коллег «удивительными», ведь ученые обычно считают, что большую часть мезозоя планета была полностью свободна ото льда. Представить первых динозавров в мире с суровыми зимами — настоящая новинка для науки, пусть даже этот холодный период длился относительно недолго. 

Бентон подчеркнул, что в конце триаса как раз происходила перестройка экосистем: одни группы животных исчезали, а другие, включая динозавров, становились доминирующими. Так что сочетание извержений вулканов и падения уровня моря действительно могло сильно повлиять на эволюцию динозавров. 

О своем открытии Олсен с коллегами расскажут на ежегодной конференции Европейского союза геонаук, которая пройдет в Вене в мае 2026 года. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
542 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 апреля, 16:43
Александр Березин

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Nortrop Grumman
# космонавтика
# космос
28 апреля, 08:45
Максим Абдулаев

Соловьи пересекли Сахару, летя только по ночам

Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.

Биология
# метаболизм
# миграции животных
# перелетные птицы
# соловьи
27 апреля, 13:26
Андрей Серегин

Инфразвук заставил людей воспринимать музыку грустной

Мы привыкли считать, что если не слышим чего-то, значит, это не может на нас влиять. Новое исследование канадских ученых показало, что звуки, которые ухо человека не способно уловить, тем не менее заставляют чувствовать раздражение, испытывать реальный физиологический стресс и даже воспринимать любую музыку как грустную и печальную.

Биология
# восприятие
# инфразвук
# кортизол
# музыка
# стресс
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
24 апреля, 09:58
Максим Абдулаев

В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.

Палеонтология
# клешня
# меловой период
# насекомые
24 апреля, 13:28
Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

Биология
# актиния
# Аляска
# зоология
# морские обитатели
# океан
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
Комментарии

Последние комментарии

Минорная Струнка
43 минуты назад
Aleksandr, глубокий космос - да, но вы не забывайте что мы рядом с солнцем

SpaceX признала: идея размещения ИИ-центров обработки данных на орбите может быть крайне неудачной

Вацап
50 минут назад
Веселяться

Космическое командование США: Россия поставила на боевое дежурство орбитальные противоспутниковые системы

Мария Мартихина
2 часа назад
Направила запрос gemeni сегодня и попросила проанализировать манускрипт как код и без привязки к Земле. Ai предполагает, что это инструкция по

В манускрипте Войнича нашли полный латинский алфавит

Паша Лапшин
2 часа назад
Максим, только в списке, который привёл автор, указано потребление угля, а не его производство. Значит это действие лишнее. Вам на заметку

Кто сжигает больше всего угля в мире? Свежий рейтинг стран

Alex Vill
3 часа назад
"Нужно учитывать, что в России эти ограничения носят временный характер из-за СВО" - поржал

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Aleksandr Karnayhov
5 часов назад
Никита, космос имеет температуру называемой, абсолютный ноль, это -273 по цельсию

SpaceX признала: идея размещения ИИ-центров обработки данных на орбите может быть крайне неудачной

Alex Popov
6 часов назад
Константин, а что? нормально так - каждый день по 30 метров воды на голову.

Самое влажное обитаемое место на Земле

Ом Гауранга
7 часов назад
Любая теория о самозарождении жизни, не может быть "крепкой". Живая клетка обладает непонижаемой сложностью, это простой научный факт.

Как долго проживет человечество, если Солнце погаснет?

Дмитрий Филимонов
8 часов назад
И как они играли на "фрагментах мраморных колонн, стенах древних зданий" в игру, где в лунки нужно класть камни?

За полторы тысячи лет руины древнего города в Ливии покрылись досками для игры в манкалу

Buy Sell
9 часов назад
феномен влияния инфрачастотных звуковых волн на человека изучается по крайней мере с 30 годов прошлого века, гуглите - "голос моря" (кстати главный

Инфразвук заставил людей воспринимать музыку грустной

SERGEY IVANOV
10 часов назад
Интересно, за какой страной будет первые пи..дюля. Пора прописать уже

Космическое командование США: Россия поставила на боевое дежурство орбитальные противоспутниковые системы

Иван Колупаев
11 часов назад
Radhab, а конкретней можно? 😏

SpaceX признала: идея размещения ИИ-центров обработки данных на орбите может быть крайне неудачной

Lumen
11 часов назад
Европа никогда не отличалась достижениями в космической теме. Чего ещё можно было ожидать? Китай активно развивает космическую промышленность

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

богдан поклонов
12 часов назад
Alex, верим

Карта: главные торговые партнеры стран Европы

Юрий Шевчук
12 часов назад
Fyran, Куда туда? Они хотят просто переключить некоторые приборы, чтобы получить выигрыш энергии.

NASA отключило еще один из научных приборов на борту «Вояджер-1», чтобы продлить срок его службы

фридон хабурзания
12 часов назад
Вадим, мне тоже интересно куда же делис можбит под исчезновением никогда не слышал што буд астарожен в лесу Леопарди ето где-то горах были давним

Инфографика: какими бывают пятнистые дикие кошки

Serjo Djachkowski
13 часов назад
Александр, микротрещины, усталость конструкции и как ни странно кусочки ржавчины которые будут плавать в невесомости и попадать в лёгкие и

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Добрый Доктор
13 часов назад
Спасибо автору за статью. Довольно интересна и познавательна. И не стоит обращать внимание на нелепые нападки хейтеров...

Рак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотите

Александр Березин
14 часов назад
Sam, "could cause" -- это "может вызвать". Не "вызвало".

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Артур Хасанов
15 часов назад
Макс, "Дырка" - вполне официальный термин для обозначения положительных квази-частиц (на самом деле, это последовательная "кража" электронов у

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

