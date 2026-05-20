О мероприятии

Солнце не вечно. Оно существует уже больше четырех с половиной миллиардов лет, и запасов термоядерного топлива в нем хватит еще примерно на столько же. Однажды запасы водорода в его ядре будут исчерпаны, и Солнце вступит в короткую, но яркую финальную эпоху своей жизни. В это время его ожидают существенная перестройка внутренней структуры, распухание до размеров земной орбиты, мощнейший звездный ветер, который унесет половину солнечной массы, и, наконец, превращение в белый карлик. Доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе расскажет про заключительные этапы жизни Солнца, их связь с будущим Солнечной системы и то, как заканчивают свой жизненный путь другие звезды.

Расписание ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург 19:00 Купить