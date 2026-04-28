Дополнительная награда проигравшему усилила конкуренцию в соревнованиях

Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анастасия Анцыгина разработала модель распределения призов, которая максимально стимулирует активность участников соревнований. Она предложила пересмотреть классический принцип «победитель получает все» и в некоторых случаях предлагать небольшую награду даже проигравшему. По ее мнению, это может повысить мотивацию участников и сделать соревнование более конкурентным.

Современные исследования показывают, что в соревнованиях (будь то спортивный турнир, школьная олимпиада или конкурс научных работ) люди стараются больше, если на кону один-единственный приз. Проигравших обычно не награждают. Считается, что это повышает мотивацию соревнующихся.

Однако Анастасия Анцыгина пришла к выводу, что это не всегда так и во многом зависит от структуры призов. По мнению автора исследования, в ситуациях, когда действует правило «все или ничего», более слабый участник часто быстро теряет мотивацию, понимая, что шансов на победу почти нет, что делает соревнование менее конкурентным и, таким образом, непривлекательным для его организатора. Результаты исследования опубликованы в журнале Economic Theory.

Чтобы разобраться в этом механизме, Анастасия Анцыгина построила математическую модель соревнования с двумя участниками, в которой приз состоит из нескольких компонентов: например, денег и рейтинговых очков. По мнению автора исследования, такой подход ближе к реальности, где люди конкурируют сразу за несколько типов вознаграждения: доход, статус или репутацию.

Построенная модель показала, что при системе вознаграждения «победитель получает все» слабый участник действительно быстро сдается. Однако, если проигравшему гарантировать небольшой, но значимый для него приз, ситуация меняется: оба участника продолжают активно бороться, а конкуренция становится более интенсивной. Особенно заметный эффект возникает, если дополнительная награда дается в той форме, которая относительно более важна для фаворита.

Чтобы проверить эти выводы, Анастасия Анцыгина обратилась к данным в области профессионального тенниса, сосредоточившись на турнирах серии Grand Slam и Masters. В этих соревнованиях игроки получают не только призовые деньги, но и рейтинговые очки. Анализ показал, что денежные призы фактически не влияют на вероятность победы фаворита, тогда как изменение разрыва в рейтинговых очках оказывает существенный эффект на этот показатель, причем его величина зависит от соотношения сил участников. В матчах с явным фаворитом увеличение разрыва до 100 очков снижало вероятность его победы примерно на 7%: аутсайдер начинал бороться активнее. В матчах с более равными соперниками тот же фактор, наоборот, увеличивал шансы фаворита примерно на 8%.

«Исследование показывает, что структура многомерных призов напрямую влияет на поведение участников соревнования. Небольшая, но ценная награда для проигравшего может поддерживать мотивацию всех участников и усиливать конкуренцию. Эти выводы применимы не только в спорте, но и в бизнесе, образовании и других сферах, где важна высокая вовлеченность участников и уровень конкуренции между ними», — считает Анастасия Анцыгина.

