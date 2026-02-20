Динозавра с «парусом» на спине исключили из морских хищников

Палеонтологи давно спорят об образе жизни спинозавров. Одни ученые полагают, что эти динозавры были отменными пловцами, способными охотиться в воде. Другие называют их преимущественно прибрежными хищниками, которые ловили рыбу на мелководье. Новая находка поставила точку в споре.

История изучения спинозавров (Spinosaurus) похожа на детектив со множеством белых пятен, которые мешают ученым прийти к единому мнению об образе жизни этих динозавров.

Впервые останки спинозавра (вид Spinosaurus aegyptiacus) нашли на территории современного Египта. Их описал немецкий палеонтолог Эрнст Штромер в 1915 году, а хранились они в Мюнхенском музее. Однако большая часть экземпляров была навсегда утрачена при бомбежке Мюнхена в 1944-м.

Уничтожение костей сделало изучение спинозавра крайне затруднительным на многие десятилетия. С тех пор ученым попадались лишь фрагменты, которые порождали больше вопросов, чем давали ответов.

Ключевой академический спор заключался в том, могли ли спинозавры охотиться в открытом море, или они были прибрежными мелководными охотниками. Кроме того, каким образом они добывали пищу? Остатки этих хищников находили не только в прибрежных морских отложениях, но и в озерных, поэтому такие находки сами по себе не позволяют однозначно определить образ жизни этих динозавров.

Многих палеонтологов вводят в тупик чрезвычайно высокие остистые отростки на спинных позвонках спинозавра, которые обычно называют «парусом» животного. Одни специалисты считают, что спинозавры отлично плавали и ныряли за рыбой, используя «парус» как стабилизатор. Эту точку зрения в 2025 году даже отразили в научно-популярном сериале канала BBC «Прогулки с динозаврами», изобразив ящеров настоящими водными монстрами.

Другие ученые утверждают, что плавать с таким парусом невозможно — он делал бы животное крайне неустойчивым. По их мнению, спинозавры бродили по мелководью, словно гигантские цапли, выхватывая добычу из воды длинной пастью.

Разобраться в этом вопросе попыталась команда палеонтологов под руководством Пола Серено (Paul Sereno) из Чикагского университета в США. Для этого ученые отправились в Нигер, в формацию Фарак, где находятся породы возрастом 94-99 миллионов лет. Ранее там обнаружили остатки спинозавров, поэтому ученые рассчитывали на удачу. И она не подвела.

В 2019 году местный проводник привел исследователей к труднодоступному участку, где они нашли несколько фрагментов челюстей, принадлежащих спинозавру, но из-за пандемии Covid-19 ученые смогли вернуться к раскопкам только спустя несколько лет.

Вторая экспедиция превзошла все ожидания. Палеонтологи обнаружили практически полный скелет, принадлежащий ранее неизвестному виду спинозавра, а также остатки длинношеих зауроподов.

Новый вид назвали Spinosaurus mirabilis. Его представители жили примерно 95 миллионов лет назад и достигали в длину 10-14 метров. Этот вид приходился близким родственником знаменитому Spinosaurus aegyptiacus. Однако у этих динозавров была уникальная черта, которая сразу бросилась в глаза ученым. Исследователи описали необычайно высокий костяной гребень на черепе. Он поднимался над головой ящера крутой дугой приблизительно на 40 сантиметров и имел форму ятагана.

По мнению авторов исследования, такое украшение не могло служить оружием — оно было слишком хрупким. Скорее всего, гребень был разноцветным. Такая конструкция, вероятно, работала как маяк, чтобы на нее обратили внимание. Серено и его коллеги полагают, что и знаменитые спинные «паруса» служили той же цели — для демонстрации перед соперниками и партнерами.

Зачем спинозаврам понадобилась такая броская внешность? Ответ нашли, проанализировав среду обитания. Представители вида, по-видимому, охотились вдоль рек, где могли защищать свои охотничьи участки. На открытых берегах визуальные сигналы работают особенно эффективно — там животных легче заметить издалека.

Помимо примечательного гребня, новый вид отличался более плоской и приплюснутой мордой. Кроме того, зубы в задней части верхней челюсти располагались не так плотно, как у других видов, между ними оставалось больше расстояния.

Череп Spinosaurus mirabilis с гребнем, который нашли в Нигере / © Keith Ladzinski

Еще одна особенность, которую удалось выявить во время исследования, касается строения челюстей всех представителей рода Spinosaurus. Их верхние и нижние зубы при смыкании переплетались, создавая эффективную ловушку для скользкой добычи — например, рыбы.

Чтобы понять, какое место Spinosaurus mirabilis занимал в экосистеме, ученые применили метод главных компонент. Они сравнили пропорции тела спинозавра (в том числе челюстей и всех конечностей) с другими хищными динозаврами и современными птицами. По своим пропорциям спинозавры заняли нишу между цаплями, которые бродят по мелководью, и змеешейками, которые ныряют за рыбой.

Серено предположил, что спинной «парус» делал тело спинозавра неустойчивым в воде. Такой хищник не мог плавать в толще воды, охотясь на глубине, как крокодил. Зато взрослая особь могла спокойно заходить в воду на глубину до трех метров, вышагивая по дну на длинных мощных ногах.

Последним аргументом в пользу гипотезы о прибрежных хищниках стало место находки. Остатки нашли почти в тысяче километров от древней береговой линии, глубоко внутри континента, что позволило команде Серено сделать важный вывод: Spinosaurus mirabilis жил вблизи рек. Это укрепляет гипотезу о том, что спинозавры поджидали добычу на отмелях, а не плавали и ловили ее в океане.

Научная работа опубликована в журнале Science.

Игорь Байдов 491 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.