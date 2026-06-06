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Юлия Николаева
Юлия Николаева
6 июня, 08:34
Рейтинг: +130
Посты: 213

Города-лидеры по количеству публичных библиотек на душу населения

Публичные библиотеки остаются важнейшими опорами образования, культуры и общественного взаимодействия. Некоторые города мира особенно выделяются своей приверженностью идее свободного доступа к знаниям и культурному развитию граждан. 

Сообщество
# инфографика
# мир
# Рейтинги
# статистика
Города-лидеры по количеству публичных библиотек на душу населения / © World Visualized 
Города-лидеры по количеству публичных библиотек на душу населения / © World Visualized 

Согласно данным Всемирного форума городских культур, лидером мира по количеству публичных библиотек на душу населения считается Варшава. Здесь на каждые 100 тысяч жителей приходится 11,98 библиотеки.

После разрушений Второй мировой войны город сделал восстановление образовательной инфраструктуры одним из главных приоритетов. Библиотеки рассматривались как важнейший инструмент культурного возрождения страны. Именно тогда была заложена основа широкой библиотечной сети, которая и сегодня способствует распространению грамотности, поддерживает непрерывное образование и помогает сохранять культурное наследие. Современные варшавские библиотеки давно перестали быть лишь хранилищами книг — они превратились в живые общественные пространства, где люди учатся, общаются и участвуют в культурной жизни города.

В Сеуле публичные библиотеки эволюционировали в полноценные культурные центры. Только в 2023 году их посетили более 22 миллионов человек, принявших участие в различных программах — от книжных клубов до лекций, творческих мастерских и образовательных мероприятий.

Библиотеки Сеула ориентированы на людей всех возрастов. Они предлагают широкий спектр услуг: от обучения цифровой грамотности до детских программ по чтению и рассказыванию историй. Сеульская библиотечная система служит ярким примером того, как современные библиотеки способны адаптироваться к требованиям цифровой эпохи, сохраняя при этом свою ключевую миссию — обеспечивать открытый доступ к знаниям и творчеству.

Особый опыт предлагает Брюссель, где библиотечная система отражает богатое языковое многообразие Бельгии. Франкоязычные и нидерландоязычные сообщества поддерживают собственные библиотечные сети, благодаря чему библиотеки становятся местом встречи различных языков, идей и культур.

Здесь посетители могут получить доступ к книгам и информационным ресурсам на нескольких языках, а также участвовать в проектах, способствующих межкультурному диалогу и взаимопониманию. Такой подход показывает, как библиотеки способны преодолевать культурные барьеры и укреплять общественное единство.

Несмотря на стремительные изменения в мире, публичные библиотеки продолжают выполнять свою важнейшую миссию — обеспечивать равный доступ к информации, поддерживать культурное развитие и способствовать общественному взаимодействию. Будь то послевоенное возрождение Варшавы, активная культурная жизнь Сеула или многоязычное пространство Брюсселя, библиотеки напоминают о преобразующей силе образования и непреходящей ценности свободного доступа к знаниям.

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