  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 июня, 12:15
Андрей Серегин
21

Ученые опровергли столетний вывод о природном происхождении древнейших наскальных рисунков Британии

❋ 4.1

Наскальное искусство палеолита — большая редкость для Британии, а рисунки в пещере Бейкон-Хоул, открытые в 1912 году, почти 100 лет считались природным явлением. Международная группа исследователей не только повторно обнаружила эту панель, но и с помощью химического анализа пигмента доказала ее антропогенное происхождение и возраст около 17 тысяч лет, вернув находке статус одного из древнейших памятников символической деятельности человека на Британских островах.

Археология
# Великобритания
# Искусство
# наскальные рисунки
# палеолит
# пещера
Стена с наскальными рисунками в пещере Бейкон-Хоул / © Quaternary

Палеолитическое наскальное искусство — редкость для Британии. До недавнего времени единственными признанными памятниками были пещеры Кресвелл-Крэгс в Ноттингемшире, где в 2003 году нашли изображения животных возрастом от 13 до 11,8 тысячи лет, и пещера Касвелл с изображением оленя, датированная от 14,5 до 12,5 тысячи лет. Пещера Бейкон-Хоул известна с середины XIX века. Первые раскопки в ней провел полковник Вуд в 1850 году, в дальнейшем там работали многие исследователи.

В пещере вскрыта сложная последовательность отложений последнего межледниковья (около 122 тысяч лет назад) до конца ледникового периода (примерно 13 тысяч лет назад). Однако ее археологическая ценность открылась в 1912 году.

Ученые обнаружили в боковой камере панель из 10 или более горизонтальных полос красного цвета. Они объявили находку первым образцом палеолитической живописи в Британии — об этом писали издания Manchester Guardian и The New York Times. Однако к 1928-му научное сообщество отвергло гипотезу: полосы объявили природным явлением.

В 2022 году панель обнаружили вновь, а вместе с ней другие следы красного пигмента: линии, точки и брызги, вероятно, нанесенные выдуванием краски. В последующие годы там работали экспедиции, которые определили антропогенное происхождение пигмента, его химический состав и хронологическую привязку. Результаты исследования опубликовали в журнале Quaternary

Современная фотография панели и фото столетней давности оказались идентичными. Анализ пигментов показал, что основу красочного слоя составляет привнесенный гематит с примесью глины, причем пигмент строго ограничен областями рисунков и не совпадает с естественными геологическими прожилками. Морфология нанесения, то есть ритмичные параллельные линии и аэрозольные брызги, не имеет природных аналогов.

Датировка 12 образцов, взятых в месте рисунков, показала, что большинство кальцитовых корок сформировалось в пределах последних 2500 лет. Это коррелирует с Римским теплым периодом или Средневековой климатической аномалией.

Однако один из образцов показал возраст 17 000 лет назад. Это дает минимальный возраст нанесения рисунка приблизительно 15 700 лет. Результат подтверждает ранее полученную дату 13 000 лет для сталагмитового пола во входной части пещеры, что указывает на единую фазу образования подтеков.

Таким образом, авторы нового исследования на основании комплекса доказательств — морфологии рисунков, геохимии пигмента и результатов прямого датирования — подтвердили изначальную гипотезу. Полосы в пещере Бейкон-Хоул вновь обрели статус одного из древнейших образцов художественной деятельности человека на территории Британии, относящегося к финалу последнего оледенения, когда ландшафт нынешнего залива был сушей, а валлийское побережье могло служить сезонным местом охоты для мигрирующих сообществ позднего палеолита. Ученые указали именно это в качестве причин появления наскальных рисунков в пещере.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
117 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Археология
# Великобритания
# Искусство
# наскальные рисунки
# палеолит
# пещера
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Июн
Бесплатно
Минералогическое путешествие к Белому морю
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июн
Бесплатно
Компьютерные игры: технический и культурный феномен
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Июн
500
Кто должен писать этику для ИИ?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Барьеры межпланетных перелетов
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Верные помощники зоопарка
Московский зоопарк
Москва
Лекция
04 Июн
Бесплатно
Подводные имитации космических миссий: от психофизиологии до технологий жизнеобеспечения
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Июн
Бесплатно
Почему мороженое кажется вкуснее: нейробиология удовольствия и иллюзии вкуса
ВДНХ
Москва
Беседа
05 Июн
Бесплатно
Как дожить до ста
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Июн
1000
Остеология. Методы обработки, техника безопасности, создание композиций
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 июня, 17:14
РТУ МИРЭА

Новый алгоритм за секунду нашел ошибки и перекосы в учебных планах

Ученые РТУ МИРЭА и Сибирского федерального университета создали программный комплекс, который анализирует учебные планы вузов быстрее секунды и находит в них слабые места. Большинство учебных планов содержат скрытые противоречия, дублирования и неочевидные перекосы в подготовке специалистов. Это важно, потому что от качества учебного плана напрямую зависит, какие реальные навыки получат студенты и насколько они будут востребованы работодателями.

РТУ МИРЭА
# алгоритмы
# образование
# образовательная программа
# программа
# технологии
2 июня, 09:52
Александр Березин

Сверхмассивные черные дыры назвали крупнейшим производителем планет во Вселенной

В популярной литературе сверхмассивные черные дыры чаще всего представляют как разрушители звезд и планет. Авторы новой работы попробовали рассчитать, что на самом деле происходит в окрестностях таких объектов и пришли к противоположному выводу.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# сверхмассивные черные дыры
# Черные дыры
3 июня, 10:54
Татьяна Зайцева

Шансы на долгую и здоровую жизнь связали с состоянием вилочковой железы

Значение вилочковой железы (тимуса) для здоровья и долголетия, возможно, сильно недооценивалось. Как показали результаты двух новых исследований, нормально функционирующий во взрослом возрасте тимус — залог здорового старения, долгой жизни и высокой выживаемости при раке.

Медицина
# здоровье
# иммунная система
# онкология
# тимус
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
1 июня, 08:40
Любовь С.

Спутники Юпитера и Урана указали на «потерянную» планету

Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.

Астрономия
# планеты
# Солнечная система
# спутники Урана
# спутники Юпитера
# уран
# Юпитер
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Оптимальная толщина перовскита позволила повысить КПД солнечных батарей

    3 июня, 12:37

  2. Ученые опровергли столетний вывод о природном происхождении древнейших наскальных рисунков Британии

    3 июня, 12:15

  3. На теле «ледяного человека» могут присутствовать жизнеспособные организмы

    3 июня, 11:41

  4. Российские ученые научились заранее выявлять опасные деформации в оптоволокне

    3 июня, 11:38
Выбор редакции

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

25 мая, 10:21

Последние комментарии

Андрей Анцышкин
3 минуты назад
SWAT, получается скорость в 2 раза > чем у обычных! А этот острый как игла- должен лететь в 5-10 раз Быстрее!! Как кинжал!!! Типа

Экспериментальный X-59 подготовили к первому сверхзвуковому полету

Михаил Невский
6 минут назад
Сергей, самое интересное что "нищая" Германия с налогами в 50% имеет в 4-5 раз больше миллионеров чем Россия. Хотя показатель ультра богатых не красит

Рейтинг стран по числу сверхбогатых жителей в 2026 году

Riga Style
8 минут назад
Станислав, я понимаю трудно общаться с человеком который из своего пузыря и дезинформации естественно в этом пузыре как как устроен мир и догадки

Рейтинг стран, контролирующих мировую торговлю: топ-10 крупнейших импортеров и экспортеров мира

Alexander Orsi
9 минут назад
Юрий, вы не интересуетесь заявлениями официальных лиц ?

Первый после войны за Карабах: какую технику показали на параде в Армении

David Kichikov
9 минут назад
Бельгии не вижу в европе

Рейтинг стран по числу сверхбогатых жителей в 2026 году

Riga Style
10 минут назад
Станислав, зато у вас аналогов нет есть приложение max которое следит за целой страной и целым народом десятки и десятки миллионов

Рейтинг стран, контролирующих мировую торговлю: топ-10 крупнейших импортеров и экспортеров мира

Riga Style
12 минут назад
Минорная, да там список будет наверное из Библию что в США производится, а в Библию что в России уже пройзводят там будет наверное пять томов

Рейтинг стран, контролирующих мировую торговлю: топ-10 крупнейших импортеров и экспортеров мира

Riga Style
14 минут назад
Станислав, Я дума что вы написали это один в один про Россию но в конце увидел Сша да и не стал что- то читать дальше 😅😅😅

Рейтинг стран, контролирующих мировую торговлю: топ-10 крупнейших импортеров и экспортеров мира

Riga Style
16 минут назад
Андрей, так рост нет, ну вы же понимаете так как в России денег нет 😂😂😂

Рейтинг стран, контролирующих мировую торговлю: топ-10 крупнейших импортеров и экспортеров мира

Alexander Orsi
20 минут назад
Николай, спутники не висят на верёвочках - у них первая космическая скорость . Это в несколько раз больше чем у противотанкового подкалиберного

Northrop Grumman испытает космические перехватчики для системы «Золотой купол» уже в 2027 году

Александр Березин
27 минут назад
Alexander, а о совместном противостоянии волка и ягненка общим врагам вы не хотите нам рассказать?

Первый после войны за Карабах: какую технику показали на параде в Армении

Денис Петров
28 минут назад
Николай, а наши спутники сбивают с земли, и полосатые об этом знают

Northrop Grumman испытает космические перехватчики для системы «Золотой купол» уже в 2027 году

Вячеслав Богданов
1 час назад
Юра не простит ))))

Появились первые подробности о российской миссии «Луна-31»  

Геннадий Калашников
1 час назад
Количество сверхбогатых не определяет уровень Жизни

Рейтинг стран по числу сверхбогатых жителей в 2026 году

Николай Цыгикало
2 часа назад
Иван, да, может, но нужно много таких взрывов со многих сторон Земли. Чтобы полностью охватить только низкие околоземные орбиты, понадобятся сотни

Northrop Grumman испытает космические перехватчики для системы «Золотой купол» уже в 2027 году

Александр Французов
2 часа назад
Evgeny, а чего там, в Европе?)

Первый после войны за Карабах: какую технику показали на параде в Армении

Николай Цыгикало
2 часа назад
Смешная новость. Космодром всегда строят под конкретную ракетно-космическую систему или системы. Именно их тип (ракетных систем) определяет выбор

Space Energy приступила к подготовке проекта первого российского частного космодрома

Иван Колупаев
2 часа назад
Николай, с ведром-то понятно, но ядерный взрыв на орбите достаточной мощности действительно может загадить ближний космос, лсобенно если будет не

Northrop Grumman испытает космические перехватчики для системы «Золотой купол» уже в 2027 году

Сергей Механик
2 часа назад
Во все времена и во всех странах все новейшие технологии в первую очередь разрабатываются, внедряются и применяются для военных нужд.

От цеппелинов до огнеметов: пять видов оружия Первой мировой, которые изменили войну

Софья Матвеева
2 часа назад
Казахстан на втором месте, а кто на первом?

Рейтинг стран-лидеров по добыче урана

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно