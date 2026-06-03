Ученые опровергли столетний вывод о природном происхождении древнейших наскальных рисунков Британии
Наскальное искусство палеолита — большая редкость для Британии, а рисунки в пещере Бейкон-Хоул, открытые в 1912 году, почти 100 лет считались природным явлением. Международная группа исследователей не только повторно обнаружила эту панель, но и с помощью химического анализа пигмента доказала ее антропогенное происхождение и возраст около 17 тысяч лет, вернув находке статус одного из древнейших памятников символической деятельности человека на Британских островах.
Палеолитическое наскальное искусство — редкость для Британии. До недавнего времени единственными признанными памятниками были пещеры Кресвелл-Крэгс в Ноттингемшире, где в 2003 году нашли изображения животных возрастом от 13 до 11,8 тысячи лет, и пещера Касвелл с изображением оленя, датированная от 14,5 до 12,5 тысячи лет. Пещера Бейкон-Хоул известна с середины XIX века. Первые раскопки в ней провел полковник Вуд в 1850 году, в дальнейшем там работали многие исследователи.
В пещере вскрыта сложная последовательность отложений последнего межледниковья (около 122 тысяч лет назад) до конца ледникового периода (примерно 13 тысяч лет назад). Однако ее археологическая ценность открылась в 1912 году.
Ученые обнаружили в боковой камере панель из 10 или более горизонтальных полос красного цвета. Они объявили находку первым образцом палеолитической живописи в Британии — об этом писали издания Manchester Guardian и The New York Times. Однако к 1928-му научное сообщество отвергло гипотезу: полосы объявили природным явлением.
В 2022 году панель обнаружили вновь, а вместе с ней другие следы красного пигмента: линии, точки и брызги, вероятно, нанесенные выдуванием краски. В последующие годы там работали экспедиции, которые определили антропогенное происхождение пигмента, его химический состав и хронологическую привязку. Результаты исследования опубликовали в журнале Quaternary.
Современная фотография панели и фото столетней давности оказались идентичными. Анализ пигментов показал, что основу красочного слоя составляет привнесенный гематит с примесью глины, причем пигмент строго ограничен областями рисунков и не совпадает с естественными геологическими прожилками. Морфология нанесения, то есть ритмичные параллельные линии и аэрозольные брызги, не имеет природных аналогов.
Датировка 12 образцов, взятых в месте рисунков, показала, что большинство кальцитовых корок сформировалось в пределах последних 2500 лет. Это коррелирует с Римским теплым периодом или Средневековой климатической аномалией.
Однако один из образцов показал возраст 17 000 лет назад. Это дает минимальный возраст нанесения рисунка приблизительно 15 700 лет. Результат подтверждает ранее полученную дату 13 000 лет для сталагмитового пола во входной части пещеры, что указывает на единую фазу образования подтеков.
Таким образом, авторы нового исследования на основании комплекса доказательств — морфологии рисунков, геохимии пигмента и результатов прямого датирования — подтвердили изначальную гипотезу. Полосы в пещере Бейкон-Хоул вновь обрели статус одного из древнейших образцов художественной деятельности человека на территории Британии, относящегося к финалу последнего оледенения, когда ландшафт нынешнего залива был сушей, а валлийское побережье могло служить сезонным местом охоты для мигрирующих сообществ позднего палеолита. Ученые указали именно это в качестве причин появления наскальных рисунков в пещере.
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