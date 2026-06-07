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Юлия Николаева
Юлия Николаева
7 июня, 08:25
Рейтинг: +132
Посты: 214

Где живут атеисты? Рейтинг самых нерелигиозных стран и регионов

Согласно новому исследованию World Population Review, в мире продолжается устойчивый рост атеизма, особенно в урбанизированных и технологически развитых обществах. Наиболее заметно эта тенденция проявляется в Восточной Азии, где все больше людей отказываются от религиозной самоидентификации.

Сообщество
# атеизм
# инфографика
# мир
# Рейтинги
# религия
# статистика
Где живут атеисты? Рейтинг самых нерелигиозных стран и регионов / © World Visualized 
Где живут атеисты? Рейтинг самых нерелигиозных стран и регионов / © World Visualized 

Последний рейтинг называет Макао самым атеистическим регионом мира: 59,3 % его жителей относят себя к неверующим. Следом идут Южная Корея (54,9 %), Гонконг (52,3 %) и Китай (33,8 %), что подчеркивает масштабный процесс секуляризации, происходящий в ряде восточноазиатских обществ.

По мнению авторов исследования, атеизм сегодня — это не просто отрицание религии. Все чаще он связан с такими явлениями, как индивидуализм, научное мировоззрение и светская культура.

В Макао, Южной Корее и Гонконге снижению религиозности способствовали несколько факторов:

  • высокий уровень образования;
  • быстрый экономический рост;
  • урбанизация;
  • широкое распространение цифровых технологий;
  • ослабление влияния традиционных религиозных институтов.

Особенно интересным примером является Южная Корея. Несмотря на заметное присутствие христианства и буддизма, более половины населения страны сегодня не относит себя ни к одной религии. Исследователи связывают это прежде всего с молодым поколением, которое все чаще отдает предпочтение личной свободе и индивидуальному выбору, а не традиционным общественным нормам.

Похожие тенденции наблюдаются в Великобритании, Канаде и Австралии, хотя доля атеистов там несколько ниже, чем в лидирующих странах Восточной Азии.

Япония занимает десятое место в рейтинге с показателем 19,1%. Однако японский опыт отличается от западного понимания религиозности. Для многих японцев синтоизм и буддизм выступают скорее как культурные традиции, философские системы и наборы ритуалов, сопровождающих важные жизненные события, чем как религии в строгом догматическом смысле.

Поэтому статистика атеизма в Японии не всегда отражает полный отказ от духовных практик, а скорее демонстрирует особый культурный подход к вопросам веры и мировоззрения.

В целом исследование указывает на то, что по мере роста благосостояния, образования и технологического развития общества все больше людей начинают определять свою идентичность вне рамок традиционных религиозных институтов. При этом снижение религиозности вовсе не означает отказ от нравственных ценностей, духовных поисков или культурных традиций — меняются прежде всего формы их выражения в современном мире.

В Росси данный показатель составляет шесть процентов.

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