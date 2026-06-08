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Николай Головин
Николай Головин
8 июня, 08:42
Рейтинг: +362
Посты: 1019

Охота на субмарины по-новому: ЕС выбрал австрийский беспилотник S-300 для ключевого противолодочного проекта

Европейский союз выбрал беспилотную авиационную систему CAMCOPTER S-300 разработки австрийской компании Schiebel в качестве воздушной платформы для нового масштабного проекта в области противолодочной борьбы. Инициатива направлена на усиление возможностей европейских флотов по обнаружению и нейтрализации подводных угроз.

Сообщество
# авиация
# беспилотники
# вертолёты
# флот
Беспилотный вертолет S-300 / © Schiebel
Беспилотный вертолет S-300 / © Schiebel

Беспилотник станет частью программы SWORD (Stand-off anti-submarine Warfare Operations by Remote Deployment — «Дистанционные противолодочные операции с удалённым развёртыванием»), финансируемой через Европейский оборонный фонд. Проект рассчитан на 36 месяцев и реализуется под руководством компании TKMS ATLAS ELEKTRONIK.

Его цель — создать полноценную систему класса «от датчика до средства поражения», которая позволит военно-морским силам обнаруживать, сопровождать, классифицировать и при необходимости поражать вражеские подводные лодки на значительно большем удалении от собственных кораблей.

По данным Schiebel, в рамках проекта будет сформирован консорциум европейских оборонных и технологических компаний, который займется разработкой перспективных концепций противолодочной войны будущего.

Выбор S-300 также стал одним из первых крупных европейских оборонных проектов, в котором используется новейшая тяжелая беспилотная платформа Schiebel. Последние два года аппарат проходил летные испытания и оценку потенциальными заказчиками.

CAMCOPTER S-300 является крупнейшим беспилотным вертолетом в истории Schiebel и представляет собой серьезное развитие хорошо зарекомендовавшей себя платформы CAMCOPTER S-100, которая уже используется рядом военно-морских сил и государственных структур по всему миру.

В отличие от беспилотников самолетного типа, S-300 способен взлетать и садиться вертикально, не требуя взлетно-посадочной полосы. Это делает его особенно удобным для эксплуатации на кораблях.

Аппарат способен нести до 340 килограммов полезной нагрузки и находиться в воздухе более 24 часов в конфигурации для наблюдения.

Максимальная взлетная масса составляет примерно 660–700 килограммов. Машина изначально проектировалась для выполнения задач, требующих более тяжелых сенсоров, увеличенной продолжительности полета и большей гибкости по сравнению с более компактным S-100. Эти характеристики позволяют использовать на борту радиолокационные станции, системы радиоэлектронной разведки, ретрансляторы связи, комплексы сброса гидроакустических буёв и другие средства, традиционно применяемые в противолодочной борьбе.

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