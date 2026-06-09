Осьминоги научились пользоваться «зеркалами заднего вида»
Ученые получили еще одно подтверждение высоких когнитивных способностей осьминогов. Эти головоногие моллюски успешно овладели навыком ориентирования по отражениям в зеркалах, чтобы выявлять добычу, которая находится вне поля их зрения. До сих пор считалось, что с такой сложной интеллектуальной задачей могут справиться только некоторые млекопитающие и птицы.
В последние годы биологи все больше убеждаются в том, что осьминоги обладают исключительно высоким для головоногих моллюсков уровнем интеллекта. Так, осьминоги умеют использовать предметы (кокосовый осьминог собирает скорлупу кокосовых орехов или раковины двустворчатых моллюсков и строит из них убежища), решать сложные и новые задачи (проходить лабиринты, открывать закрытые на защелки контейнеры, чтобы достать пищу), обладают отличной кратковременной и долговременной памятью, а также способностью обучаться через наблюдение.
Новое исследование, проведенное учеными из Дартмутского колледжа (США), еще больше расширило представления о когнитивных способностях осьминогов: они продемонстрировали недюжинные навыки в пространственной ориентации. Исследователи, статья которых опубликована в журнале Current Biology, обучили трех калифорнийских двупятнистых осьминогов (Octopus bimaculoides) не атаковать изображение краба, которое они видят в зеркале. Вместо этого осьминоги научились верно определять истинное местоположение добычи, отражающейся в зеркале, и перемещаться в ее сторону.
Сначала осьминогов приучили к присутствию зеркала в их аквариуме. После привыкания испытуемым начали показывать живого краба, помещенного в стеклянную банку, но только не напрямую: моллюск мог видеть потенциальную добычу лишь в зеркальном отражении.
Поначалу осьминоги пытались атаковать отражение краба в зеркале и только потом направлялись к банке и извлекали оттуда пищу. Чтобы научиться двигаться к крабу напрямую, не приближаясь предварительно к его отражению в зеркале, потребовалось 10-12 попыток на каждое животное.
На следующем этапе задача усложнилась. Виртуальный стимул в виде краба проецировался снаружи на полупрозрачный экран, прикрепленный к внешней стороне задней стенки резервуара. Зеркало, охватывающее всю ширину резервуара, располагалось в его середине и было обращено к задней стенке, чтобы проецируемое изображение в нем отражалось.
Осьминога помещали в ящик, открытый сверху и спереди, который был расположен таким образом, чтобы моллюск мог видеть только отражение краба в зеркале. Этому способствовали боковые стенки ящика, которые закрывали обзор.
Примерно через 30 секунд отражение виртуального краба появлялось в левой или правой части экрана. Чтобы получить награду в виде живого краба, осьминог должен был не приближаться к зеркалу, где было видно отражение, а совершить поворот на 180 градусов и переместиться к задней стенке аквариума, причем со стороны, соответствующей местоположению виртуального краба. Если осьминог делал неправильный выбор, награда ему не полагалась.
Осьминоги перемещались на правильную сторону примерно в 73% случаев. Причем иногда моллюски даже напрямую перебирались через ящик на сторону, где проецировалось изображение краба, вместо того, чтобы выйти из ящика и обплыть его.
Как отметили исследователи, их результаты впервые продемонстрировали, что беспозвоночные способны осознавать связь между отражением в зеркале и местоположением того, что в нем отражается. До сих пор считалось, что подобным навыком пространственного восприятия обладают лишь позвоночные — некоторые млекопитающие и некоторые птицы.
Подобно тому, как начинающие водители учатся использовать зеркало заднего вида для отслеживания других транспортных средств, осьминоги могут научиться использовать зеркало, чтобы определять местоположение объектов в окружающем мире, пояснил ведущий автор исследования, когнитивный нейробиолог Питер Цзе.
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