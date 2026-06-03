Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

Гонка космических запусков стремительно ускоряется, и США уходят далеко вперед от всех остальных стран. В 2025 году Соединенные Штаты осуществили 181 космический запуск — почти вдвое больше, чем Китай (93 запуска), и намного опережая Россию (17 запусков).

Инфографика: ежегодные космические запуски сверхдержав (1957–2025) / © Visual Capitalist

То, что начиналось как соперничество холодной войны, превратилось в коммерческую и геополитическую гонку, движимую спутниковым интернетом, многоразовыми ракетами и военным спросом. Эта инфографика показывает ежегодные космические запуски сверхдержав с 1957 по 2025 год.

Первая космическая эра началась в 1957 году с запуска Советским Союзом «Спутника-1» — первого в мире искусственного спутника. В течение следующих трех десятилетий Советский Союз лидировал по количеству глобальных запусков и регулярно опережал Соединенные Штаты. В 1969 году, когда «Аполлон-11» высадился на Луне, Советский Союз совершил 82 запуска против 41 у Америки. Пик советской запускной активности пришелся на 1982 год — 108 запусков, в то время как США совершили всего 18.

Вторая космическая эра началась после распада Советского Союза. Ежегодное количество космических запусков России резко сократилось в 1990-х годах, в то время как США начали сокращать разрыв.

Китай также начал набирать обороты. Его ежегодные запуски выросли с пяти в 2000 году до 15 к 2010 году, заложив основу для быстрого расширения в последующие годы.

Современная эра космических запусков началась примерно в 2016 году, когда многоразовые ракеты и коммерческие компании, в частности SpaceX, преобразовали отрасль. Космическая экономика сейчас выросла почти до 600 миллиардов долларов.

К 2022 году США совершили 78 запусков по сравнению с 64 у Китая. Разрыв ещё больше увеличился в 2025 году, когда Америка достигла рекордных 181 запуска, а Китай — 93.

Сегодня эти запуски обеспечивают гораздо больше, чем просто исследования. Страны с высоким потенциалом запусков все больше контролируют спутниковый интернет, военные коммуникации, системы GPS и сети наблюдения Земли. Это преимущество также создает экономические и торговые выгоды в аэрокосмической промышленности, производстве полупроводников и телекоммуникациях.