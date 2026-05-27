О мероприятии

Как мозг выделяет лицо из фона? Почему лица людей другой расовой группы кажутся трудно различимыми? Как смягчить этот эффект благодаря нейропластичности? И, наконец, можно ли развивать мозг, просто смотря сериалы?

Кандидат химических наук, психофизиолог Вера Третьякова расскажет о врожденных механизмах распознавания лиц и о том, как мозг человека учится этому в течение жизни. Лектор коснется прозопагнозии (заболевание, при котором человек не может различать лица) и эволюции человека — как и почему формировался тот или иной фенотип при сохранении единого генетического кода и в чем различия обработки разных типов лица в головном мозге.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация