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8 июня, 14:00
РТУ МИРЭА
110

Физик объяснил, как работает солнцезащитная одежда и кому она нужна

❋ 4.3

Старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко проанализировал принципы работы одежды с маркировкой UPF — технологии, которая блокирует до 98% ультрафиолетового излучения. В отличие от солнцезащитного крема, такая защита не смывается водой и действует весь день, но при этом требует правильного выбора материала. Эксперт развеял популярные мифы: почему мокрая хлопковая футболка не спасает от ожогов, можно ли загореть в UPF-купальнике и зачем горнолыжной куртке защита от солнца.

РТУ МИРЭА
# безопастность
# лето
# Солнце
# солнцезащитный крем
# ультрафиолетовое излучение
Кадр из фильма «Серфер» / © Stan, Madman Entertainment

С каждым годом на рынке появляется все больше одежды с маркировкой UPF — купальников, футболок, кофт и даже горнолыжных курток. UPF (Ultraviolet Protection Factor) — это коэффициент защиты от ультрафиолета, который показывает, какую долю излучения пропускает ткань. Например, маркировка UPF 50 означает, что через материал проходит всего около 2% ультрафиолета, остальные 98% блокируются.

Защитные свойства одежды зависят от физических свойств ткани. Самый важный фактор — плотность переплетения: чем меньше просветов между нитями, тем лучше защита. Темная ткань поглощает больше ультрафиолета, но это не главное. Тонкий черный хлопок может иметь UPF 10–15, а светлый плотный полиэстер — UPF 50+. Самые эффективные материалы — синтетические (полиэстер, нейлон). Также многие производители добавляют в волокна диоксид титана — тот же компонент, что используется в физических солнцезащитных кремах. Это обеспечивает защиту на весь срок службы изделия.

Важный нюанс — поведение ткани при намокании. Мокрый хлопок теряет защитные свойства практически полностью: UPF может упасть с 15–20 до двух–пяти. Поэтому, надев на пляже мокрую хлопковую футболку, вы не спасетесь от ожогов. Полиэстер и нейлон сохраняют свойства даже во влажном состоянии. Синтетические материалы также предпочтительнее для горнолыжной одежды: снег отражает до 80% ультрафиолетовых лучей, а на высоте излучение интенсивнее, так что защита нужна даже в холодное время года. Плотные мембранные ткани горнолыжных курток сами по себе блокируют большую часть УФ.

Отдельного внимания заслуживают купальники с UPF-защитой. Качественный купальник с UPF 50+ блокирует не менее 98% ультрафиолета. Загореть в нем практически невозможно — максимум легкий оттенок. Утверждения производителей об «умном купальнике для равномерного загара» — лукавство. Равномерным окажется именно отсутствие загара. Оптимальная стратегия, рекомендуемая дерматологами: UPF-одежда используется на закрытых участках как базовая защита на весь день, а крем наносится на открытые участки (лицо, шею, кисти рук, стопы) и обновляется каждые два часа.

Противопоказаний у UPF-одежды практически нет, но специалисты советуют разумный подход: 15–20 минут открытого солнца на руках и лице вне пиковых часов для большинства людей достаточно для синтеза витамина D.

«UPF-одежда — не маркетинговый трюк, а реально существующая система оценки, в рамках которой, после проверки, одежде присваивают соответствующую маркировку. UPF-одежда эффективно дополняет солнцезащитный крем, но не заменяет его полностью, особенно на открытых участках тела. Главный риск — не сама одежда, а поведенческий: человек в UPF-футболке может пренебречь кремом на лице и руках или купить дешевую подделку с наклейкой UPF, не подтвержденную сертификацией. Всегда проверяйте маркировку и покупайте продукцию проверенных брендов.», — рассказывает Николай Зенченко, старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 90% немеланомных раков кожи связаны с ультрафиолетовым излучением. Комбинация одежды и крема — самая эффективная доступная защита. При выборе UPF-одежды стоит обращать внимание на сертификацию (UPF 30–50+), тип ткани (полиэстер и нейлон надежнее хлопка в мокром состоянии) и не полагаться только на одежду, забывая о креме для лица и рук.

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РТУ МИРЭА
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МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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РТУ МИРЭА
# безопастность
# лето
# Солнце
# солнцезащитный крем
# ультрафиолетовое излучение
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