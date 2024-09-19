Работающие жены сделали мужчин счастливее, чем неработающие

В семьях, где жены работают, у мужей более высокие самооценка и уровень счастья. Исследование, в котором изучалась сложная связь между семейным благополучием каждого из супругов, конфликтами и трудоустройством женщины, провел ученый из Китая.

Предыдущие научные работы показали, что семейная жизнь существенно влияет на состояние человека. Например, брак способен улучшить здоровье мужчин, но не женщин. А забота о ребенке оказалась связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями у отцов.

Специалист из Сиань Цзяотун-Ливерпульского университета в Китае изучил, как супруги влияют на самооценку и счастье друг друга, и заметил, что психологическое благополучие мужчин сильнее зависит от жены, чем наоборот. Статья с соответствующими выводами появилась в научном журнале Personal Relationships.

Ученый работал с данными панельного исследования корейских детей — общенационального опроса, который проводят с 2008 года. Материалом исследования стала информация о 1668 супружеских парах, которую получили от жен и мужей в три разных периода с интервалом в один год.

Пары, участвовавшие в опросе, должны были обязательно жить вместе: если супруги расходились или разводились во время исследования, их исключали из выборки. В среднем семьи респондентов существовали около 10 лет, у большинства пар были дети — один или двое. Почти все мужья работали, в то время как жены были трудоустроены в 40% случаев.

Пары ответили на вопросы о семейной жизни и о собственном психологическом благополучии. Например, их спрашивали о восприятии своей ценности и личных качеств, о частоте конфликтов или ощущения напряженности в браке, об уровне счастья.

Оказалось, что и у мужчин, и у женщин самооценка тесно связана с субъективным ощущением счастья: чем выше человек себя оценивает, тем более он счастлив в браке, а ощущение счастья повышает самооценку. Однако жены в рассматриваемых парах сильнее влияли на благополучие мужей, чем наоборот: партнерам-мужчинам было важнее видеть женщину счастливой, чтобы высоко оценивать собственную значимость и уровень счастья. Те, чьи жены чаще конфликтовали, поскольку не до конца были довольны браком, сообщали о более низкой самооценке.

Важным фактором стало трудоустройство женщины. В семьях с работающими женами мужья были более счастливы и довольны собой, чем в парах, где женщина выбрала быть домохозяйкой. Этот эффект может быть обусловлен тем, что работающая жена делает собственный вклад в семейный бюджет, а также лучше понимает работающего мужа и способна оказать ему более эффективную эмоциональную поддержку. Трудоустроенные женщины с высокой самооценкой реже сообщали о конфликтах в семье с течением времени. Вероятно, осознание личных достижений вне дома смягчало напряженность в браке.

«Хотя супружеское и психологическое благополучие пар с течением времени по-разному зависит от каждого из партнеров, жены, как правило, становятся для мужчин существенным источником психологического благополучия, а не наоборот. Однако выгода, по-видимому, меньше для мужчин, чьи жены сидят дома, по сравнению с супругами работающих женщин», — подытожил автор исследования.

В дальнейшем ученый считает важным выяснить, изменится ли обнаруженная связь самооценки, счастья и конфликтов в семье в течение более длительного времени, будут ли различаться закономерности у пар в первые годы совместной жизни и после десятков лет брака. Кроме того, стоит изучить, влияют ли на эту динамику рождение детей, выход на пенсию и другие значимые события.

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