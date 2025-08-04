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4 августа, 12:13
Юлия Трепалина
109

Дорогие футболки уступили дешевым в тестах на износостойкость

❋ 4.5

Многие потребители из собственного опыта покупок знают, что дороговизна не всегда бывает показателем качества товаров. Это наблюдение подтвердило новое исследование, в котором ученые сравнили износостойкость 47 футболок разных торговых марок, доступных в Великобритании. Главный вывод эксперимента: высокая цена одежды не гарантия того, что она дольше прослужит владельцам и сохранит внешний вид.

Климат
# долговечность
# износ
# одежда
# потребление
# хлопок
# цена
футболки на вешалке
© Anastasiya Badun, unsplash.com

Тестирование почти полусотни футболок на прочность провели специалисты из Института текстиля и окраски при Лидсском университете (Великобритания) совместно с некоммерческой организацией WRAP, выступающей за безотходную экономику и эффективное использование ресурсов. Результаты исследования представили на международной конференции Product Lifetimes and the Environment (PLATE), прошедшей недавно в Дании.

На проверку взяли 24 мужские и 23 женские модели разных ценовых категорий, в том числе товары класса люкс. Так, самая дорогая футболка в тестировании стоила 395 фунтов стерлингов (около 42 тысяч рублей по действующему курсу), а самая дешевая — четыре фунта (примерно 425 рублей).

Программа испытаний включала анализ физических свойств и 50 циклов стирки в стандартном режиме при температуре 30°C с последующей сушкой в барабане. Затем исследователи оценили футболки по таким параметрам, как образование катышков, выцветание, усадка и общий внешний вид.

Некоторые покупатели привыкли ориентироваться на цену, но результаты исследования однозначно показали: дороже не значит лучше. Шесть из десяти самых стойких к износу футболок стоили менее 15 фунтов стерлингов (до 1600 рублей) и при этом превзошли многие более дорогие модели, включая люксовую. Самая дорогая футболка заняла лишь 28 место из 47, тогда как самая дешевая оказалась на 15-й строчке.

О том, что цена — ненадежный ориентир, говорит и то, что в испытаниях победила футболка за 28 фунтов стерлингов (порядка 3000 рублей), но при этом рейтинг замкнула модель за 29 фунтов.

Большую стойкость к износу, как правило, демонстрировали футболки из смеси хлопка с синтетическими волокнами, вроде полиэстера, полиамида и эластана. Модели из 100-процентного хлопка чаще давали большую усадку, что усугублялось сушкой в барабане. Тем не менее полностью хлопковые футболки из добротной плотной ткани тоже показали себя хорошо, заняв четыре места в десятке самых «выносливых».

Авторы исследования подчеркнули, что только в Великобритании на свалки или мусоросжигательные заводы отправляется свыше 770 тысяч тонн текстильных отходов. По прогнозам, мировое потребление одежды к 2030 году возрастет на 63%, до 102 миллионов тонн, что еще больше увеличит поток текстильных отходов.

Представители WRAP призывают производителей переориентироваться на выпуск более долговечных вещей, что будет способствовать переходу отрасли на экологически рациональную модель.

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Юлия Трепалина
757 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
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Климат
# долговечность
# износ
# одежда
# потребление
# хлопок
# цена
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Алексей Думный
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Поверхность планет и спутников, лишенных атмосферы, претерпевает большие колебания температуры на протяжении солнечных суток. Насколько глубоко под поверхностью сохраняются эти колебания? И есть ли, например, на Марсе, глубина с постоянной температурой (и какой)?

Алексей Думный
6 часов назад
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Алексей Думный
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Да! ☝️🤔Время замедляется или ускоряется в обьёме вашего тела(или мозга). Проведите простой эксперимент. Включите секундомер и некоторое время

Если объект движется со скоростью света, то время «останавливается» для него. Можно ли тогда сказать, что для людей, которые едут, например, на машине, время идет немного иначе, чем для пешехода?

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