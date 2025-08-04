Дорогие футболки уступили дешевым в тестах на износостойкость

Многие потребители из собственного опыта покупок знают, что дороговизна не всегда бывает показателем качества товаров. Это наблюдение подтвердило новое исследование, в котором ученые сравнили износостойкость 47 футболок разных торговых марок, доступных в Великобритании. Главный вывод эксперимента: высокая цена одежды не гарантия того, что она дольше прослужит владельцам и сохранит внешний вид.

Тестирование почти полусотни футболок на прочность провели специалисты из Института текстиля и окраски при Лидсском университете (Великобритания) совместно с некоммерческой организацией WRAP, выступающей за безотходную экономику и эффективное использование ресурсов. Результаты исследования представили на международной конференции Product Lifetimes and the Environment (PLATE), прошедшей недавно в Дании.

На проверку взяли 24 мужские и 23 женские модели разных ценовых категорий, в том числе товары класса люкс. Так, самая дорогая футболка в тестировании стоила 395 фунтов стерлингов (около 42 тысяч рублей по действующему курсу), а самая дешевая — четыре фунта (примерно 425 рублей).

Программа испытаний включала анализ физических свойств и 50 циклов стирки в стандартном режиме при температуре 30°C с последующей сушкой в барабане. Затем исследователи оценили футболки по таким параметрам, как образование катышков, выцветание, усадка и общий внешний вид.

Некоторые покупатели привыкли ориентироваться на цену, но результаты исследования однозначно показали: дороже не значит лучше. Шесть из десяти самых стойких к износу футболок стоили менее 15 фунтов стерлингов (до 1600 рублей) и при этом превзошли многие более дорогие модели, включая люксовую. Самая дорогая футболка заняла лишь 28 место из 47, тогда как самая дешевая оказалась на 15-й строчке.

О том, что цена — ненадежный ориентир, говорит и то, что в испытаниях победила футболка за 28 фунтов стерлингов (порядка 3000 рублей), но при этом рейтинг замкнула модель за 29 фунтов.

Большую стойкость к износу, как правило, демонстрировали футболки из смеси хлопка с синтетическими волокнами, вроде полиэстера, полиамида и эластана. Модели из 100-процентного хлопка чаще давали большую усадку, что усугублялось сушкой в барабане. Тем не менее полностью хлопковые футболки из добротной плотной ткани тоже показали себя хорошо, заняв четыре места в десятке самых «выносливых».

Авторы исследования подчеркнули, что только в Великобритании на свалки или мусоросжигательные заводы отправляется свыше 770 тысяч тонн текстильных отходов. По прогнозам, мировое потребление одежды к 2030 году возрастет на 63%, до 102 миллионов тонн, что еще больше увеличит поток текстильных отходов.

Представители WRAP призывают производителей переориентироваться на выпуск более долговечных вещей, что будет способствовать переходу отрасли на экологически рациональную модель.

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Юлия Трепалина 757 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.