Потенциальный вред от легализации каннабиса в Германии в 19 раз превысил возможные преимущества
Расчеты ученого показали, что негативные последствия из-за увеличения потребления каннабиса и роста психических расстройств многократно перекроют возможные плюсы от снижения загрязнителей в конопле.
С апреля 2024 года в Германии вступил в силу закон, легализующий потребление каннабиса, в том числе в рекреационных целях. Идя на этот шаг, немецкие власти рассчитывали, что таким образом они возьмут под контроль черный рынок каннабиса и снизят риски, связанные с возможным содержанием сторонних примесей в нелегально реализуемой конопле. Из прошлых исследований известно, что марихуана может быть источником кадмия и свинца в организме человека.
Специалист в области здравоохранения, экономики и управления из Франкфуртской школы финансов и менеджмента (Германия) решил количественно сравнить потенциальные преимущества и вред от легализации конопли для здоровья населения. Его расчеты показали, что негативные последствия многократно превысят возможные плюсы от снижения уровня загрязнителей в конопле. Статья об исследовании вышла в журнале PLOS One.
По консервативным оценкам, в Германии каннабис регулярно или периодически употребляют около четырех миллионов человек. Увеличение числа курящих марихуану на 10-20% после легализации приведет к росту общего показателя на 400-800 тысяч человек, подсчитал ученый. Также он допустил, что у 1-2% людей, начавших потреблять каннабис, впоследствии могут развиться хронические расстройства психики, причем примерно у трети из них — серьезные, вплоть до психозов или шизофрении. Это означает около 2300 дополнительных случаев подобных заболеваний.
Вытекающие из этого потери, с точки зрения продолжительности жизни с поправкой на ее качество, могут в 19 раз превысить пользу, к которой способно привести снижение рисков, связанных с вредом от примесей в каннабисе, предупредил исследователь.
Специалист использовал так называемый индекс QALY, который применяют в экономике здравоохранения. В конкретных цифрах общий ущерб для здоровья населения от легализации марихуаны ученый приравнял к потере 23 000 — 47 000 QALY из расчета 10-20 QALY на человека.
В научной литературе появляется все больше данных о рисках для здоровья, сопутствующих употреблению каннабиса. По оценкам канадских психиатров, вероятность развития шизофрении у курящих марихуану повышается почти в две с половиной сотни раз. Американские ученые ранее выявили связь между наличием зависимости от марихуаны и более высокой вероятностью онкологических патологий в голове и шее.
На основании своих расчетов немецкий исследователь заключил, что легализация каннабиса в Германии в целом несет больше минусов, чем плюсов, из-за бремени болезней, связанных с его употреблением.
«Облегчение доступа к каннабису для рекреационных целей можно рассматривать как положительный момент, но первоочередное внимание к такого рода удовольствиям потребителей — весьма сомнительный приоритет, учитывая, что доступность и широкое использование каннабиса чреваты негативными последствиями для здоровья», — подчеркнул специалист.
При интерпретации стоит учитывать ограничения исследования: оно основано на оценках предполагаемого вреда, в нем не рассматривали широкие социальные последствия и другие факторы, способные обернуться негативными эффектами для общества.
