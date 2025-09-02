Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае создали первый в мире резиновый материал, преобразующий тепло человеческого тела в электричество

Исследователи из Пекинского университета изобрели новый резиновый материал, способный превращать тепло человеческого тела в электрическую энергию. Это открытие может сделать возможной автоматическую подзарядку умных часов и других носимых устройств без громоздких аккумуляторов и частой подзарядки.

В Китае создали первый в мире резиновый материал, преобразующий тепло человеческого тела в электричество / © SCMP

Как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), инновация основана на термоэлектрических принципах, где разница температур между телом человека (около 37 °C) и окружающей средой (20–30 °C) генерирует энергию.

Ключевая инновация заключается в гибридной структуре, которая представляет собой смесь и сшивку полупроводниковых полимеров с эластичной резиной. Создав сеть нановолокон внутри материала, исследователи отметили, что достигли беспрецедентного уровня растяжимости при сохранении высокой электропроводности.

Новый материал можно будет использовать для зарядки смарт-часов или питания коммуникационного оборудования в удалённых районах, где нет доступа к электричеству. Кроме того, учёные предполагают его применение в текстильной промышленности: встроенный в одежду материал сможет подзаряжать телефон в кармане или помогать регулировать температуру тела.

Инновация также может найти применение в медицине. Например, для обследования сердечно-сосудистой системы пациентам в настоящее время требуется носить электронное устройство в течение недели, чтобы собрать достаточно данных.