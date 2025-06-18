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Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов
Ученые проанализировали сохранившиеся следы языка гуннов и пришли к неожиданному выводу: он принадлежал к енисейской семье языков. По их мнению, потомками гуннов были аринцы, до XVIII века проживавшие в районе Красноярска и совершавшие набеги на русские опорные пункты.
В китайских источниках упоминается, что с III века до нашей эры народ хунну образовал крупную кочевую империю от Маньчжурии до Памира, а затем начал серию походов на объединяющийся Китай. Численность их армии китайская историография определила в 300 тысяч человек. Именно с их угрозой связано начало строительства Великой китайской стены императором Цинь Шихуанди (259-210 годы до нашей эры). Однако после серии войн с Китаем и монгольскими племенами сяньби держава хунну раскололась. Часть их к II веку до нашей эры откочевала до Нижней Волги. Оттуда гунны напали на причерноморское государство готов (мигранты из Южной Швеции, достигшие этих мест после прохода вдоль Вислы и Днепра) и разгромили его армию.
Готы были вынуждены бежать, разгромив армию римского императора Валента (важнейшее событие в ослаблении Римской империи, 378 год), потом первыми взяли Рим (410 год). Тем временем гунны решили, что Причерноморья им недостаточно, и напали на Западную Европу. Там во главе с Атиллой (434-453 годы) они поставили под свой контроль пространство вплоть до Рейна и начали вторжение на территорию современной Франции и Италии. Лишь с огромным напряжением сил местным варварам и осколкам Римской империи удалось разгромить державу гуннов.
Таким образом, этот народ сыграл ключевую роль в Великом переселении народов и распаде Римской империи. Несмотря на это, известно о нем очень немногое. Историки уже 200 лет не могут прийти к согласию, кем были гунны и на каком языке говорили. На Западе до начала XXI века наиболее популярной гипотезой была тюркская, в России долго время популярнее была монгольская, но существовало и немало других. Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Transactions of the Philological Society, провели сравнительный анализ уцелевших слов гуннского языка и пришли на этой основе к не самым обычным выводам.
Лингвисты использовали как записи слов хунну из китайских источников, так и заимствования слов хунну и гуннов (так хунну стали называть в Европе) в тюркских и монгольских языках. Дополнительно они изучили топонимы и гидронимы, предположительно, гуннского происхождения, а также имена правящего рода гуннов, включая Атиллу.
Анализ всего этого привел их к выводу, что гунны не говорили ни на языках монгольской, ни тюркской языковой семьи. Напротив, их язык был частью енисейской семьи (ее, в свою очередь, недавно предложили считать енисейской-надене, то есть общей для енисейских языков и ряда индейских в Северной Америке). Ближе всего в языковом отношении гунны оказались к аринцам. Лингвисты посчитали гуннский, по сути, протоаринским языком.
Аринцы — кочевой народ, с которым столкнулись казаки близ Красноярска. Нынешняя Караульная гора была их священным местом, поэтому они долго совершали набеги на острог казаков в этом районе, что потребовало привлечения подкреплений. К XVIII веку аринцы настолько сократились численно, что были ассимилированы тюркскими и другим народами. Из преданий их и соседних народов было ясно, что они пришли в эти земли откуда-то издалека, но откуда именно — неизвестно. Исследователи констатируют настолько близкое сходство их языка с известными словами гуннского, что на основе аринского часто понятен даже смысл гуннских имен. Например, Атилла в такой интерпретации значит «быстрый» или «быстрейший».
Гипотеза о том, что гунны говорили на енисейских языках, высказывалась и ранее: в частности, советско-американским лингвистом Вовиным в 2016 году. Енисейская группа языков существовала в Сибири с палеолита, до прибытия в регион носителей тунгусских, монгольских или тюркских языков. К макросемье енисейских языков и языков на-дене относят навахо и ряд других индейских племен Северной Америки. В современной Азии енисейских языков очень мало, из живых остался только кетский (Туруханский район Красноярского края), на котором не говорят и две сотни носителей.
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