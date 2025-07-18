Слушатели узнают, почему люди не просто реагируют на мир, а осознают, что реагируют.

О мероприятии

Наука знает, как передается сигнал по нейрону. Ученые уже давно могут измерять активность мозга во время сна, боли или секса. Они уже поняли, какая часть мозга отвечает за эмоции и чувства. Но до сих пор никто так и не дал четкого доказанного ответа на главный вопрос: что такое сознание?

Почему вы чувствуете себя собой? Почему один и тот же цвет один человек видит как «теплый», а другой — как «глухой»? Почему люди не просто реагируют на мир, а осознают, что реагируют?

На лекции нейробиолог Владимир Алипов расскажет:

Почему мозг человека — это не просто набор нейронов, а сложная гиперсеть.

Как из нейронных вспышек рождается субъективный опыт.

Что такое квалиа — «внутреннее ощущение» цвета, боли или удовольствия.

И почему ни одна нейросеть, даже самая продвинутая, пока не умеет чувствовать.

Расписание Ермолаевский переулок, д. 25 Москва 19:30 Купить