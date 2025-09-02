У веганов риск развития рака оказался на четверть ниже мясоедов

Американские ученые исследовали частоту заболеваний раком у вегетарианцев и приверженцев традиционного мясоедения в США. Они оценили риск возникновения онкоболезней и выявили взаимосвязь с пищевыми привычками среднестатистических граждан.

В исследовании участвовали 79 468 жителей США и Канады, изначально ни у кого из них не было диагностировано онкозаболевание. Веганов распределили на три группы: строгие вегетарианцы, употреблявшие продукты только растительного происхождения; оволактовегетарианцы, избегавшие мяса и рыбы, но евшие молочные продукты и яйца; пескетарианцы, отказавшиеся от мяса млекопитающих и птицы, но употребляющие в пищу рыбу и морепродукты, а также молоко и яйца.

Их показатели здоровья исследователи сравнили с показателями участников, включающих в рацион мясо не реже одного раза в неделю. Статья о научной работе опубликована в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

В среднем учитывали данные за 7,9 года жизни каждого человека. Ученые провели статистический анализ с помощью программного обеспечения и теста Вальда. Заметные различия заключались в том, что вегетарианцы были немного старше, немного дольше кормили грудью детей, реже использовали оральные контрацептивы или заместительную гормональную терапию в постменопаузе и были несколько лучше образованы.

Как выяснили исследователи, в целом у вегетарианцев риск развития любого вида рака был ниже на 12%, чем у мясоедов, а риск развития распространенных видов злокачественных новообразований (меланомы, рака щитовидной железы, яичников, поджелудочной железы) — на 18%. Еще ниже были риски возникновения колоректального рака (на 21%), рака желудка (на 45%) и онкоболезней лимфатической системы (на 25%).

Строгие вегетарианцы продемонстрировали самые низкие показатели общей вероятности развития рака — 24%, а также злокачественных опухолей — 23%. Ученые отметили, что их метод исследования «не позволил с уверенностью установить причинно-следственную связь» между рационом питания и возникновением новообразований, но взаимосвязи «явно просматриваются».

Необходимо сделать оговорку, что у научной работы есть и другие ограничения. Неполные восемь лет наблюдений — недостаточный срок для выявления долгосрочных тенденций. Кроме того, в исследовании не учитывали число детей у веганов и мясоедов, хотя известно, что многодетные люди болеют раком реже.

Елена Авдеева 87 статей Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.