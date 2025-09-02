Уведомления
У веганов риск развития рака оказался на четверть ниже мясоедов
Американские ученые исследовали частоту заболеваний раком у вегетарианцев и приверженцев традиционного мясоедения в США. Они оценили риск возникновения онкоболезней и выявили взаимосвязь с пищевыми привычками среднестатистических граждан.
В исследовании участвовали 79 468 жителей США и Канады, изначально ни у кого из них не было диагностировано онкозаболевание. Веганов распределили на три группы: строгие вегетарианцы, употреблявшие продукты только растительного происхождения; оволактовегетарианцы, избегавшие мяса и рыбы, но евшие молочные продукты и яйца; пескетарианцы, отказавшиеся от мяса млекопитающих и птицы, но употребляющие в пищу рыбу и морепродукты, а также молоко и яйца.
Их показатели здоровья исследователи сравнили с показателями участников, включающих в рацион мясо не реже одного раза в неделю. Статья о научной работе опубликована в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.
В среднем учитывали данные за 7,9 года жизни каждого человека. Ученые провели статистический анализ с помощью программного обеспечения и теста Вальда. Заметные различия заключались в том, что вегетарианцы были немного старше, немного дольше кормили грудью детей, реже использовали оральные контрацептивы или заместительную гормональную терапию в постменопаузе и были несколько лучше образованы.
Как выяснили исследователи, в целом у вегетарианцев риск развития любого вида рака был ниже на 12%, чем у мясоедов, а риск развития распространенных видов злокачественных новообразований (меланомы, рака щитовидной железы, яичников, поджелудочной железы) — на 18%. Еще ниже были риски возникновения колоректального рака (на 21%), рака желудка (на 45%) и онкоболезней лимфатической системы (на 25%).
Строгие вегетарианцы продемонстрировали самые низкие показатели общей вероятности развития рака — 24%, а также злокачественных опухолей — 23%. Ученые отметили, что их метод исследования «не позволил с уверенностью установить причинно-следственную связь» между рационом питания и возникновением новообразований, но взаимосвязи «явно просматриваются».
Необходимо сделать оговорку, что у научной работы есть и другие ограничения. Неполные восемь лет наблюдений — недостаточный срок для выявления долгосрочных тенденций. Кроме того, в исследовании не учитывали число детей у веганов и мясоедов, хотя известно, что многодетные люди болеют раком реже.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты
В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.
В слоях почвы эпохи мезолита обнаружили останки четверых людей, среди которых двое детей. Предполагают, что это была семья. Сильное впечатление производит расположение скелетов: они выглядят так, словно умершие перед гибелью обнимали друг друга. Предстоит выяснить, что с ними произошло.
Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
Физики из МФТИ и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова (ВНИИА) предложили и теоретически обосновали новый способ создания макроскопических квантовых состояний света, известных как «коты Шредингера». Механизм, основанный на рассеянии лазерного излучения на свободных электронах, открывает путь к созданию таких состояний в условиях, где другие, более известные методы, не работают. Это достижение не только расширяет фундаментальное понимание взаимодействия света и материи, но и предоставляет новый инструмент для развития квантовых технологий.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
