О мероприятии

Коты и кошки занимают особое место в японском сердце-кокоро. Любимцы императоров и придворной знати, они появляются в средневековых официальных дневниках и фигурируют в историях, зафиксированных придворными фрейлинами в форме записей дзуйхицу, а в новое и новейшее время поток слов в их адрес стал настолько интенсивным, что это привело к появлению отдельного направления, которое, хотя и условно, но по вполне очевидным причинам, обозначается в качестве «нэко бунгаку» 猫文学, или «кошачьей литературы»

Мурасаки Сикибу, государь Уда, Нацумэ Сосэки, Мисима Юкио, Мураками Харуки – их объединяет не только потрясающее владение слогом и кистью, но и любовь к кошкам, проникавшим в поэзию и прозу, на гравюры признанных мастеров укиё-э, в легенды и страшные истории кайдан, современную массовую культуру и искусство. В ходе встречи, поводом для которой служит книга «Кошки японской поэзии», в которой под одной обложкой собраны сто хайку Кобаяси Исса и тематические произведения японского искусства, посвященные кошкам, японовед Степан Алексеевич Родин расскажет о «кошачьей культуре» Японии, «кошачьем языке», всеохватности «нэко»-мании и ее самых ярких проявлениях и символах.

