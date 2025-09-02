Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Бета-адреноблокаторы (во врачебной практике их обычно сокращенно называют бета-блокаторами) — это лекарства, способные блокировать рецепторы, реагирующие на адреналин и норадреналин. Одни из них уменьшают силу сокращений сердца, а также частоту этих сокращений. Другие повышают тонус бронхов и так далее. Назначают их чаще всего людям, пережившим инфаркт, чтобы снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Как это часто бывает, у препаратов есть побочные эффекты: например, резкое снижение либидо, особенно у мужчин.

С 2010-х годов начали появляться научные работы, авторы которых поставили под сомнение их эффективность при гипертензии (чаще всего проявляется повышенным давлением). А в 2020-х врачи усомнились и в полезности назначения этих препаратов после инфаркта миокарда: статистически значимых положительных эффектов у тех, кто принимал подобные лекарства, найти не удавалось.

Авторы нового исследования, опубликованного в European Heart Journal, пошли дальше. Они сравнили частоту смертей и госпитализаций в двух группах. Первой назначали бета-блокаторы после инфаркта миокарда, второй — нет. Если для мужчин каких-то негативных или позитивных эффектов высокой статистической значимости действительно не нашли, то с женщинами, которых отслеживали в среднем 3,7 года после начала лечения, ситуация была иной.

Среди тех, кому были назначены бета-блокаторы, в среднем наблюдали 30,4 случая смертей и госпитализаций с повторным инфарктом на 1000 человеко-лет наблюдений. А среди тех, кому их не давали, — только 21,0 тех же событий на то же число человеко-лет. Это очень существенная разница в 1,45 раза. Частота смертей (без учета нелетальных повторных инфарктов) тоже различалась. Принимавшие бета-блокаторы женщины имели 12,5 такого события на 1000 человеко-лет, а не принимавшие — 10,5 на 1000 человеко-лет. В силу умеренного размера наблюдавшейся выборки (8,5 тысячи пациентов) статистическая значимость по смертям была недостаточно высокой для окончательных выводов. И все же эти показатели различаются в 1,19 раза.

Из этого авторы статьи сделали вывод, что для женщин бета-блокаторы показали вред, особенно если они принимали их в высоких дозах. У мужчин такого эффекта не наблюдали. У них было даже некоторое снижение числа смертей и повторных инфарктов (на шесть процентов), однако умеренная выборка не позволяет считать и эту оценку окончательной.

Речь идет о крайне массовой проблеме, поскольку в США, например, каждый 10-й взрослый (а это десятки миллионов человек) в тот или иной момент жизни принимает бета-блокаторы. В России подобное распространено меньше, поскольку заимствование такой практики с Запада было замедленным, в силу понятных проблем российской здравоохранительной системы в 90-х и нулевых.

Тем не менее сегодня эти лекарства весьма широко назначают и в нашей стране. Если раньше из серьезных минусов у них видели только снижение либидо, то теперь, как минимум для женщин, речь идет о куда большей опасности — повышенной вероятности инфаркта или инсульта. Обычно время от научных публикаций до учета их системой здравоохранения составляет много лет, поэтому в 2020-х рекомендации по лечению ими вряд ли изменятся. Но ознакомить своего лечащего врача со ссылкой на такую работу может быть полезно даже в этих условиях.

