Генетики нашли родину славян

Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.

Миграции одних народов историкам известны лучше, других — по разным причинам намного менее ясны. Скажем, плавания индейцев Южной Америки в Полинезию остались в преданиях, но европейские ученые долго не хотели в них верить. Напротив, миграция готов (0-500 годы нашей эры) из современной Южной Швеции через Вислу и Днепр в Северное Причерноморье, а оттуда — в Италию и Испанию — известна с глубокой древности. Славянам в этом смысле не везло: после миграции германцев грамотность в Европе так упала, что первые века славянских миграций слабо отразились в письменных источниках.

Византийцы зафиксировали массовые нашествия славян на Балканах с VI века нашей эры, но что творилось к северу от этого региона, они не знали: народы там были враждебны и бесписьменны. Поэтому уже летописец Нестор в «Повести временных лет» задался вопросом о прародине славян, но смог лишь предположить Дунай, не имея никаких твердых данных.

Генетика, уже решившая сходные вопросы для индейцев в Полинезии или индоевропейцев, со славянами забуксовала: в первые века их экспансии те практиковали трупосожжение, после которого ДНК сохранялась очень плохо. Теперь группа европейских ученых при ведущей роли германских исследователей смогла отобрать и сравнить между собой 555 геномов славян первых веков их экспансии. Итоги их научной работы опубликовали в Nature.

Ученые пришли к выводу, что миграция славян не была экспансией чисто языковой или культурной: 80 процентов генов в современных Восточной Германии, Польше и Хорватии, откуда получили большую часть образцов, в V-VIII веке подверглись полной замене. То есть славянская экспансия была массовым переселением, по сути, демографическим взрывом с резким расширением ареала обитания для носителей славянских генов.

Если более ранние исследования полагали, что в Польше генетический состав популяций в эпоху экспансии славян не менялся, то в новой работе все иначе: до славян в Польше население было похоже на людей из Северной Германии, Голландии и Скандинавии (то есть неславян). Получается, что новые результаты «закрывают» некогда популярную в Польше теорию о том, что родиной славян была именно ее территория.

Исследователи также обнаружили, что до славян 15-25 процентов жителей территории современной Восточной Германии имели гены италийских народов того же периода (Римской империи). Это неожиданно, поскольку восточногерманские земли никогда не входили в Римскую империю и не граничили с ней. Как они туда попали — неясно, но основная часть притока шла через женщин. Возможно, их угоняли в рабство из римских земель в варварские.

В любом случае с VI века все это разнообразие стирается почти полностью. От северо-западной Украины и Польши (заменено новой волной 93 ± 3 процента генофонда) до Восточной Германии (83 ± 6 процентов) установилось генетическое однообразие, больше всего похожее на гены современных белорусов и поляков. Аналогичное происходит на Балканах (82 ± 1 процент) и Волжско-Окском междуречье (будущая Северо-Восточная Русь, 65 ± 4 процента всех генов заменено). На прежних жителей этих земель гены «пришельцев» не были похожи.

Родина славян в период около начала нашей эры должна была лежать в зоне, окрашенной оранжевым. Это территория сегодня в основном лежит на севере Украины, близ Киева, в меньшей степени относится к южной Белоруссии / © Joscha Gretzinger et al.

Наивысшая концентрация генов, которые принесла славянская экспансия, сегодня наблюдается на Украине, в Белоруссии и Польше. К востоку (Россия) и югу (южные славяне) концентрация убывает. В то же время многие популяции, традиционно относящиеся к неславянским народам, генетически оказались похожи на славян. Сорок процентов жителей Саксонии именно таковы, а среди живущих в Германии лужицких сербов их 88 процентов.

Гены, распространявшиеся с VI века при экспансии славян, были в основном изолированы в одной группе около 1000 года до нашей эры (плюс-минус три века), то есть примерно в период катастрофы бронзового века.

Эта дата примерно совпадает со временем расхождения славянских и балтских языков по оценкам лингвистов. Видимо, в это время балто-славянская общность бронзового века распалась, а предки славян генетически начали отличаться от балтов.

До сих пор первой археологической культурой, которую безусловно связывали со славянами, была пражско-корчакская. Но по данным генетиков ближе к родине славян оказалась киевская археологическая культура / © Wikimedia Commons

Где же находилась область их проживания? По расчетам генетиков, к началу нашей эры она лежала там, где сегодня южная Белоруссия и северная Украина (на первой карте показана оранжевым). Этот вывод трудно назвать полностью неожиданным, поскольку именно здесь была область киевской археологической культуры (III — начало V века), которую еще в советское время многие отечественные ученые связывали с предшествовавшей ей зарубинецкой (конец III века до нашей эры — середина I века нашей эры), а их обеих вместе — с предками славян.

Новые выводы сильно продвинули наши знания о славянской миграции, но многие вопросы остались неясными. Среди распространявшихся славян, особенно в Польше, Германии, Западной Украине, мало признаков браков с местными жителями из эпохи до славянской экспансии.

Но и следов тотального геноцида, как при экспансии земледельцев в некоторые районы Европы в неолите, археологи пока не обнаружили. Куда делось дославянское население этих земель, в связи с этим, неясно. За счет чего славяне-пришельцы смогли их вытеснить — тоже загадка, поскольку в их поселениях металла и вообще сложных изделий меньше, чем у их предшественников на той же земле.

Ранее Naked Science писал о другом открытии генетиков: они установили, что индоевропейцы, группа, внесшая ключевой вклад в технологический и культурный прогресс человечества в последние три тысячи лет, также вышли с территории современной Украины, только из более восточной ее части.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.