  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 сентября, 10:18
Александр Березин
7
2 754

Генетики нашли родину славян

❋ 6.1

Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.

История
# генетика
# Европа
# история
# славяне
Только в VII веке нашей эры часть славян перешла к трупоположению, перестав сжигать своих покойников. Тогда их стало возможным сравнивать с населением тех же территорий до экспансии славян (на фото). На сравнении генов из могил этих двух типов и основывают свои выводы авторы новой работы / © Landesmuseum für Vorgeschichte

Миграции одних народов историкам известны лучше, других — по разным причинам намного менее ясны. Скажем, плавания индейцев Южной Америки в Полинезию остались в преданиях, но европейские ученые долго не хотели в них верить. Напротив, миграция готов (0-500 годы нашей эры) из современной Южной Швеции через Вислу и Днепр в Северное Причерноморье, а оттуда — в Италию и Испанию — известна с глубокой древности. Славянам в этом смысле не везло: после миграции германцев грамотность в Европе так упала, что первые века славянских миграций слабо отразились в письменных источниках.

Византийцы зафиксировали массовые нашествия славян на Балканах с VI века нашей эры, но что творилось к северу от этого региона, они не знали: народы там были враждебны и бесписьменны. Поэтому уже летописец Нестор в «Повести временных лет» задался вопросом о прародине славян, но смог лишь предположить Дунай, не имея никаких твердых данных.

Генетика, уже решившая сходные вопросы для индейцев в Полинезии или индоевропейцев, со славянами забуксовала: в первые века их экспансии те практиковали трупосожжение, после которого ДНК сохранялась очень плохо. Теперь группа европейских ученых при ведущей роли германских исследователей смогла отобрать и сравнить между собой 555 геномов славян первых веков их экспансии. Итоги их научной работы опубликовали в Nature.

Ученые пришли к выводу, что миграция славян не была экспансией чисто языковой или культурной: 80 процентов генов в современных Восточной Германии, Польше и Хорватии, откуда получили большую часть образцов, в V-VIII веке подверглись полной замене. То есть славянская экспансия была массовым переселением, по сути, демографическим взрывом с резким расширением ареала обитания для носителей славянских генов.

Если более ранние исследования полагали, что в Польше генетический состав популяций в эпоху экспансии славян не менялся, то в новой работе все иначе: до славян в Польше население было похоже на людей из Северной Германии, Голландии и Скандинавии (то есть неславян). Получается, что новые результаты «закрывают» некогда популярную в Польше теорию о том, что родиной славян была именно ее территория.

Исследователи также обнаружили, что до славян 15-25 процентов жителей территории современной Восточной Германии имели гены италийских народов того же периода (Римской империи). Это неожиданно, поскольку восточногерманские земли никогда не входили в Римскую империю и не граничили с ней. Как они туда попали — неясно, но основная часть притока шла через женщин. Возможно, их угоняли в рабство из римских земель в варварские.

В любом случае с VI века все это разнообразие стирается почти полностью. От северо-западной Украины и Польши (заменено новой волной 93 ± 3 процента генофонда) до Восточной Германии (83 ± 6 процентов) установилось генетическое однообразие, больше всего похожее на гены современных белорусов и поляков. Аналогичное происходит на Балканах (82 ± 1 процент) и Волжско-Окском междуречье (будущая Северо-Восточная Русь, 65 ± 4 процента всех генов заменено). На прежних жителей этих земель гены «пришельцев» не были похожи.

Родина славян в период около начала нашей эры должна была лежать в зоне, окрашенной оранжевым. Это территория сегодня в основном лежит на севере Украины, близ Киева, в меньшей степени относится к южной Белоруссии / © Joscha Gretzinger et al.

Наивысшая концентрация генов, которые принесла славянская экспансия, сегодня наблюдается на Украине, в Белоруссии и Польше. К востоку (Россия) и югу (южные славяне) концентрация убывает. В то же время многие популяции, традиционно относящиеся к неславянским народам, генетически оказались похожи на славян. Сорок процентов жителей Саксонии именно таковы, а среди живущих в Германии лужицких сербов их 88 процентов.

Гены, распространявшиеся с VI века при экспансии славян, были в основном изолированы в одной группе около 1000 года до нашей эры (плюс-минус три века), то есть примерно в период катастрофы бронзового века.

Эта дата примерно совпадает со временем расхождения славянских и балтских языков по оценкам лингвистов. Видимо, в это время балто-славянская общность бронзового века распалась, а предки славян генетически начали отличаться от балтов.

До сих пор первой археологической культурой, которую безусловно связывали со славянами, была пражско-корчакская. Но по данным генетиков ближе к родине славян оказалась киевская археологическая культура / © Wikimedia Commons

Где же находилась область их проживания? По расчетам генетиков, к началу нашей эры она лежала там, где сегодня южная Белоруссия и северная Украина (на первой карте показана оранжевым). Этот вывод трудно назвать полностью неожиданным, поскольку именно здесь была область киевской археологической культуры (III — начало V века), которую еще в советское время многие отечественные ученые связывали с предшествовавшей ей зарубинецкой (конец III века до нашей эры — середина I века нашей эры), а их обеих вместе — с предками славян.

Новые выводы сильно продвинули наши знания о славянской миграции, но многие вопросы остались неясными. Среди распространявшихся славян, особенно в Польше, Германии, Западной Украине, мало признаков браков с местными жителями из эпохи до славянской экспансии.

Но и следов тотального геноцида, как при экспансии земледельцев в некоторые районы Европы в неолите, археологи пока не обнаружили. Куда делось дославянское население этих земель, в связи с этим, неясно. За счет чего славяне-пришельцы смогли их вытеснить — тоже загадка, поскольку в их поселениях металла и вообще сложных изделий меньше, чем у их предшественников на той же земле.

Ранее Naked Science писал о другом открытии генетиков: они установили, что индоевропейцы, группа, внесшая ключевой вклад в технологический и культурный прогресс человечества в последние три тысячи лет, также вышли с территории современной Украины, только из более восточной ее части.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
История
# генетика
# Европа
# история
# славяне
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Тайны Квантунской армии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Истоки русской математики
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Одноклеточная палеонтология
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Сен
700
Суперорганизмы: как живут сверхсоциальные виды, как возникла многоклеточность и причем тут рак?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Сиденья автомобилей и системы повышения комфорта в салоне автомобиля
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Сен
2000
Детство в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
1500
Когда витамины убивают
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Затмения: чудо небесной механики
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Сен
600
Восход красной Луны или почему зимой холодно, а летом Солнце высоко?
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
4 сентября, 10:18
Александр Березин

Генетики нашли родину славян

Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.

История
# генетика
# Европа
# история
# славяне
3 сентября, 17:18
Юлия Трепалина

Выявлен тип музыки, способный помочь при укачивании

Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.

Психология
# морская болезнь
# музыка
# тошнота
# укачивание
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
1 сентября, 09:25
ТПУ

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.

ТПУ
# вода
# горение
# керосин
# топливо
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
7 Комментариев
Kolupaev Pavel
Kolupaev Pavel
8 минут назад
-
0
+
Как-то может по другому стоило статью назвать? Например: генетики подтверждают место происхождения славян. Т.н. место начала славянского "взрыва" давно было установлено и широко исследовано - это нынешнее белорусское (в большей степени) и украинское (в меньшей) Полесье - пражско-корчажская культура. Место там такое оказалось благоприятное для взрывов. =) Так что ничего нового, только очередное подтверждение старого.
Ответить
-
0
+
    Александр Березин
    Александр Березин
    4 минуты назад
    -
    0
    +
    Kolupaev, чтобы подтвердить место происхождения славян надо его знать. До генетических работ знать его не удавалось: предположения археологов были, но из них каши не сваришь. И сами археологи признавали, что на археологических данных твердые представления о родине славян построить невозможно. "Т.н. место начала славянского "взрыва" давно было установлено и широко исследовано - это нынешнее белорусское (в большей степени) и украинское (в меньшей) Полесье - пражско-корчажская культура." Я учился на истфаке, где археологию академик преподавал. И поэтому представляю вопрос. "Установлено" про предположения, о которых их авторы прямо говорят, что это предположения, а не установленные факты -- в науке не говорят. Напомню, что было множество других предложений. И не только в Польше.
    Ответить
    -
    0
    +
Serney
Serney
43 минуты назад
-
0
+
Тема интересная, много шуток будет
Ответить
-
0
+
Дождиков Антон
Дождиков Антон
48 минут назад
-
0
+
Исследование, безусловно интересное. Однако мало понятны причина экспансии и ее ход. В силу отсутствия письменности. Вероятнее всего - причина природно-климатическая. Но что именно обеспечило и демографию и эффективное военное дело? Впрочем последнее можно объяснить техническим, военным и социальным упадком поздней Империи. Тема, впрочем актуальная - будет много околоисторических и политических спекуляций.
Ответить
-
0
+
    Александр Березин
    Александр Березин
    33 минуты назад
    -
    0
    +
    Дождиков, если бы они только в бывшую Римскую империю хлынули, хотя бы и Восточную -- это бы все объясняло, да. Но восточная Германия? Которая, судя по генам, сама эффективно брала трофеи в Римской империи? Как оттуда-то германцев вытеснили, при том, что у тех металлического оружия найдено в ту же эпоху куда как поболее?
    Ответить
    -
    0
    +
    +
      ещё комментарии
      Имя Фамилия
      Имя Фамилия
      8 минут назад
      -
      0
      +
      Александр, видимо так же, как сейчас арабы и негры захватывают Европу: просто пришли и нарожали. :-) И никакого оружия не надо. "Наша сила в плавках!"(С) девиз сталеваров.
      Ответить
      -
      0
      +
        Александр Березин
        Александр Березин
        2 минуты назад
        -
        0
        +
        Имя, это хороший план в наше время, когда в Европу может прийти любой, потому что она в фазе "велика наша земля и обильна, а порядка в ней нет". Но в шестом веке нашей эры восточную Германию населяли не Мерцы с Шольцами, а крайне деятельные и энергичные люди, которые лет за сто до этого обвалили целую цивилизацию. Прийти к таким и размножиться -- это не на велфэр в ЕС приехать. Убить могут, если вы понимаете, о чем я.
        Ответить
        -
        0
        +

Последние новости:

  1. Неизвестные частицы оказались слишком тяжелыми для обнаружения

    4 сентября, 11:00

  2. Чеснок на шее и оксолиновая мазь: почему это бесполезно для ребенка

    4 сентября, 10:39

  3. Генетики нашли родину славян

    4 сентября, 10:18

  4. Ученые придумали, как находить нефть с точностью до 99,5%

    4 сентября, 10:11
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Александр Березин
2 минуты назад
Имя, это хороший план в наше время, когда в Европу может прийти любой, потому что она в фазе "велика наша земля и обильна, а порядка в ней нет". Но в

Генетики нашли родину славян

ИП Остригер
2 минуты назад
странно, Аргентина у нас что менее 1% пресной воды имеет?

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Александр Березин
4 минуты назад
Kolupaev, чтобы подтвердить место происхождения славян надо его знать. До генетических работ знать его не удавалось: предположения археологов были, но

Генетики нашли родину славян

Имя Фамилия
8 минут назад
Александр, видимо так же, как сейчас арабы и негры захватывают Европу: просто пришли и нарожали. :-) И никакого оружия не надо. "Наша сила в

Генетики нашли родину славян

Kolupaev Pavel
8 минут назад
Как-то может по другому стоило статью назвать? Например: генетики подтверждают место происхождения славян. Т.н. место начала славянского "взрыва"

Генетики нашли родину славян

Ирина Русакова
30 минут назад
Бедная рыба!

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Александр Березин
33 минуты назад
Дождиков, если бы они только в бывшую Римскую империю хлынули, хотя бы и Восточную -- это бы все объясняло, да. Но восточная Германия? Которая, судя по

Генетики нашли родину славян

В
35 минут назад
😁👍

Лучшие научно-фантастические произведения, рекомендованные американским генетиком

Serney
43 минуты назад
Тема интересная, много шуток будет

Генетики нашли родину славян

Дождиков Антон
48 минут назад
Исследование, безусловно интересное. Однако мало понятны причина экспансии и ее ход. В силу отсутствия письменности. Вероятнее всего - причина

Генетики нашли родину славян

Александр Березин
55 минут назад
Corp., что вы. Пока еще умеренный. Днепр-то в нее еще не включили.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

serega da
58 минут назад
Просуд очень верно. Только кто будет копать, если все заинтересованы. Есть фотка, где какая-то гайка с покрытием, любому токарю ее выточить 20 минут.

Юбилей катастрофической программы «Шаттлов»: зловещее предостережение для Starship?

Corp. Lawievskego
1 час назад
Самый большой запас воды у молодой Донецкой Республики)))

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Юрий Багов
2 часа назад
Ну кто uplink и downlink так переводит?! Можно например написать поток данных к терминалу и от терминала

На базе SpaceX заметили первые аппараты Starlink V3 для нового запуска Starship

Скельт Анунаков
2 часа назад
Последнее что читал не отрываясь: Аластер Рейнольдс - Пространство Откровения и Звездный Лёд. Это очень вкусно.

Лучшие научно-фантастические произведения, рекомендованные американским генетиком

Оксана Н
2 часа назад
Что они творят?!!! Россия убила Черное море.

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

J D
2 часа назад
Роман, ну так глянь на картинку, получается в Бразилии есть ледники?

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Sergey Gorovoy
2 часа назад
бедолага-слон(...

Фотографии дикой природы, представленные на конкурсе лондонского «Музея естественной истории»

Юрий Кофанов
2 часа назад
Страной с самыми большими запасами пресной воды,является Дания,благодаря владению территорией острова Гренландия.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Роман Гвозденко
3 часа назад
Алексей, в жилом виде , не в ледниках.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно