Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

С момента обнаружения Оумуамуа прошло почти восемь лет, а некоторые вопросы насчет него до сих пор сохраняются. К примеру, продолжаются споры о том, почему объект такой продолговатый: по нынешним оценкам, ориентировочно 230 метров в длину против 35 метров в ширину. Еще никогда человечеству не доводилось видеть небесных тел подобной формы, и не совсем ясно, в результате чего естественный объект в космосе может стать именно таким.

Еще более подозрительным стало то, что Оумуамуа неожиданно ускорился во время своего удаления от нас — оказался гораздо дальше, чем астрономы ожидали на основе своих тщательных расчетов. Единственное правдоподобное естественное объяснение этому феномену — реактивная тяга от внезапного извержения летучих веществ. Причем никаких признаков этих веществ вокруг объекта не наблюдалось. Поэтому Оумуамуа причислили к так называемым темным кометам: уже в основном «высохшим» глыбам, в которых все же может оставаться немного воды, углекислого газа и так далее.

Впрочем, это объяснение устроило не всех ученых, а появление в Солнечной системе 3I/ATLAS стало новым поводом для размышлений о внеземных объектах искусственного происхождения. К примеру, астрофизики обратили внимание, что комета движется почти в плоскости эклиптики, то есть в плоскости обращения планет вокруг Солнца, причем так, чтобы близко пролететь мимо Юпитера, Марса и Венеры, но от Земли держаться подальше: по мнению ученых, это выглядит как идеальный расчет незаметных человечеству гравитационных маневров.

Недавно команда астрофизиков из США попыталась обобщить все эти размышления и составить представление о том, как именно должен выглядеть в космосе артефакт внеземной цивилизации. Они, кстати, напомнили о том, как в 2001 году открыли предполагаемый астероид 2001 DO 47, а потом оказалось, что это зонд WIND для изучения солнечного ветра, который тогда работал и по сей день продолжает работать в межпланетном пространстве. Как подчеркнули исследователи, это прекрасный пример того, как трудно бывает отличить в космосе обыкновенную глыбу от техногенного объекта.

В статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org, ученые перечислили четыре возможные аномалии, которые позволяют подозревать именно искусственное происхождение межзвездного объекта. Во-первых, это внезапные изменения скорости или направления движения, которые нельзя объяснить естественным гравитационным воздействием. Вышеупомянутый аппарат WIND распознали именно по этому признаку: астрономы увидели, как он совершает двигательный маневр.

Во-вторых, внеземной артефакт может выдать отражаемый от него свет: поверхность может иметь, к примеру, необычный оттенок из-за присутствия металла или стекла. Кроме того, если гипотетическая инопланетная техника выделяет тепло, это будет понятно по инфракрасному излучению.

В-третьих, творение внеземного разума может иметь необычную форму — цилиндра, диска или идеальной сферы. Правда, определить форму летящего среди планет маленького объекта непросто, в основном это удается сделать по изменениям блеска в процессе его вращения вокруг своей оси. Вытянутость Оумуамуа стала очевидной именно благодаря этому.

Четвертый названный учеными признак искусственности межзвездного объекта — идущие от него узкополосные радиосигналы либо лазерные лучи. Современная техника способна улавливать их в Солнечной системе, и, например, Оумуамуа целенаправленно «прослушивали» радиотелескопами на предмет необычных сигналов.

Их не выявлено, но в любом случае астрономы убеждены: каждый попадающий в нашу систему чужеродный объект необходимо отслеживать и наблюдать всеми возможными средствами. По прогнозам, построенная в Чили новая обсерватория Веры Рубин благодаря своей мощности и чувствительности скоро сделает обнаружение межзвездных объектов повседневной рутиной.

Адель Романова 207 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.