Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
С момента обнаружения Оумуамуа прошло почти восемь лет, а некоторые вопросы насчет него до сих пор сохраняются. К примеру, продолжаются споры о том, почему объект такой продолговатый: по нынешним оценкам, ориентировочно 230 метров в длину против 35 метров в ширину. Еще никогда человечеству не доводилось видеть небесных тел подобной формы, и не совсем ясно, в результате чего естественный объект в космосе может стать именно таким.
Еще более подозрительным стало то, что Оумуамуа неожиданно ускорился во время своего удаления от нас — оказался гораздо дальше, чем астрономы ожидали на основе своих тщательных расчетов. Единственное правдоподобное естественное объяснение этому феномену — реактивная тяга от внезапного извержения летучих веществ. Причем никаких признаков этих веществ вокруг объекта не наблюдалось. Поэтому Оумуамуа причислили к так называемым темным кометам: уже в основном «высохшим» глыбам, в которых все же может оставаться немного воды, углекислого газа и так далее.
Впрочем, это объяснение устроило не всех ученых, а появление в Солнечной системе 3I/ATLAS стало новым поводом для размышлений о внеземных объектах искусственного происхождения. К примеру, астрофизики обратили внимание, что комета движется почти в плоскости эклиптики, то есть в плоскости обращения планет вокруг Солнца, причем так, чтобы близко пролететь мимо Юпитера, Марса и Венеры, но от Земли держаться подальше: по мнению ученых, это выглядит как идеальный расчет незаметных человечеству гравитационных маневров.
Недавно команда астрофизиков из США попыталась обобщить все эти размышления и составить представление о том, как именно должен выглядеть в космосе артефакт внеземной цивилизации. Они, кстати, напомнили о том, как в 2001 году открыли предполагаемый астероид 2001 DO 47, а потом оказалось, что это зонд WIND для изучения солнечного ветра, который тогда работал и по сей день продолжает работать в межпланетном пространстве. Как подчеркнули исследователи, это прекрасный пример того, как трудно бывает отличить в космосе обыкновенную глыбу от техногенного объекта.
В статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org, ученые перечислили четыре возможные аномалии, которые позволяют подозревать именно искусственное происхождение межзвездного объекта. Во-первых, это внезапные изменения скорости или направления движения, которые нельзя объяснить естественным гравитационным воздействием. Вышеупомянутый аппарат WIND распознали именно по этому признаку: астрономы увидели, как он совершает двигательный маневр.
Во-вторых, внеземной артефакт может выдать отражаемый от него свет: поверхность может иметь, к примеру, необычный оттенок из-за присутствия металла или стекла. Кроме того, если гипотетическая инопланетная техника выделяет тепло, это будет понятно по инфракрасному излучению.
В-третьих, творение внеземного разума может иметь необычную форму — цилиндра, диска или идеальной сферы. Правда, определить форму летящего среди планет маленького объекта непросто, в основном это удается сделать по изменениям блеска в процессе его вращения вокруг своей оси. Вытянутость Оумуамуа стала очевидной именно благодаря этому.
Четвертый названный учеными признак искусственности межзвездного объекта — идущие от него узкополосные радиосигналы либо лазерные лучи. Современная техника способна улавливать их в Солнечной системе, и, например, Оумуамуа целенаправленно «прослушивали» радиотелескопами на предмет необычных сигналов.
Их не выявлено, но в любом случае астрономы убеждены: каждый попадающий в нашу систему чужеродный объект необходимо отслеживать и наблюдать всеми возможными средствами. По прогнозам, построенная в Чили новая обсерватория Веры Рубин благодаря своей мощности и чувствительности скоро сделает обнаружение межзвездных объектов повседневной рутиной.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.
Экспериментальное лечение полностью избавило от рака собаку, которая должна была прожить несколько месяцев
В начале 2023 года у самки золотистого ретривера по кличке Лола диагностировали меланому в полости рта — редкую и агрессивную форму рака, которая уже распространилась на легкие. По прогнозам ветеринаров, собаке оставалось жить несколько месяцев. Однако хозяева Лолы не сдались и продолжили бороться за жизнь любимицы вместе с врачами онкоцентра ветеринарной клиники при Калифорнийском университете в Дейвисе (США). Благодаря их экспериментальному лечению все следы рака примерно через полгода исчезли. Собака продолжает жить и в октябре 2025-го отметит свое 11-летие.
Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
До сих пор совместные наблюдения гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA показывали только 90 кандидатов в слияния, порождающие гравиволны. Новый каталог более чем удвоил число этих объектов и породил серьезные астрофизические вопросы.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
