Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды
Пресная вода — один из важнейших ресурсов в мире, но она распределена далеко не равномерно. В то время как одни страны богаты озерами, реками и ледниками, другие сталкиваются с их острой нехваткой.
В этой инфографике представлены данные по возобновляемым ресурсам пресной воды по странам на основе данных Всемирного банка. По оценкам, пресная вода составляет всего 2,5% от общего объема воды на планете, большая ее часть находится в ледниках и под землей.
Бразилия (13% мировых запасов пресной воды) занимает первое место по объему возобновляемых запасов пресной воды в мире благодаря бассейну Амазонки, на долю которого приходится примерно пятая часть мирового речного стока.
Пресноводные ресурсы России (более 10% мировых запасов пресной воды) находятся в тысячах рек и озер, включая Байкал, в котором сосредоточено 20% мировых запасов незамерзшей пресной воды.
В Канаде (6,7% мировых запасов пресной воды) насчитывается более двух миллионов озер, включая Великие озера, в которых содержится около 84% поверхностных пресных вод Северной Америки.
США (6,6% мировых запасов пресной воды) обладают значительными запасами пресной воды: такие крупные речные системы, как Миссисипи, Колорадо и Колумбия, снабжают водой миллионы людей. Однако нехватка воды становится все более серьезной проблемой, особенно на юго-западе, где водоносные горизонты истощаются быстрее, чем могут пополняться.
Запасы пресной воды в Китае (6,6% мировых запасов пресной воды) огромны, но распределены неравномерно: на юге выпадает гораздо больше осадков, чем на засушливом севере. Река Янцзы — жизненно важный источник воды для страны, обеспечивающий сельское хозяйство, промышленность и более 400 миллионов человек.
Однако вода также становится источником растущего геополитического конфликта, когда страны, расположенные ниже по течению рек, берущих начало в Китае, борются за контроль над их стоком.
