  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
5 сентября, 07:04
Рейтинг: +1052
Посты: 2357

Опубликован новый снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS 

Астрономы, работающие с телескопом Gemini South, опубликовали красочное изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, которая движется по Солнечной системе со скоростью 209 000 километров в час. 

Сообщество
# кометы
# космос
# фотографии
Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное телескопом Gemini South / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA 
Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное телескопом Gemini South / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA 

Исследователи сообщили, что получили снимок 27 августа 2025 года в рамках общественной инициативы Национального научного фонда (NSF) и организации Shadow the Scientists, призванной привлечь внимание людей к науке и астрономии.

Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное телескопом Gemini South / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA 
Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное телескопом Gemini South / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA 

Научной программой по съемке кометы руководила астроном Карен Мич из Института астрономии Гавайского университета. На впечатляющем изображении 3I/ATLAS видны ее хвост и ярко светящаяся кома — облако газа и пыли, которое разрастается по мере приближения к Солнцу.

Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное телескопом Gemini South / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA
Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное телескопом Gemini South / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA

Комета 3I/ATLAS, открытая 1 июля 2025 года, не представляет угрозы для Земли: минимальное расстояние между ней и нашей планетой составит 270 миллионов километров. А 29 октября 2025 года она пролетит в 203 миллионах километров от Солнца, после чего начнет удаляться от нашей звезды и покинет Солнечную систему.

С учетом рекордно высокой скорости кометы — одной из самых больших, когда-либо зафиксированных для «гостя Солнечной системы», — ученые предполагают, что 3I/ATLAS странствует в космосе уже миллиарды лет.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Сен
700
Суперорганизмы: как живут сверхсоциальные виды, как возникла многоклеточность и причем тут рак?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Сиденья автомобилей и системы повышения комфорта в салоне автомобиля
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Сен
2000
Детство в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
1500
Когда витамины убивают
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Затмения: чудо небесной механики
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Сен
600
Восход красной Луны или почему зимой холодно, а летом Солнце высоко?
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
07 Сен
Бесплатно
Крылатые легенды
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Сен
Бесплатно
Наблюдение полного лунного затмения
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Малюта Скуратов: палач опричнины
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 сентября, 14:59
ФизТех

Новая теория раскрыла связь квантовых флуктуаций и судьбы Вселенной

Физики-теоретики из МФТИ, НИЦ «Курчатовский институт» и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН разработали новый математический аппарат для описания поведения квантовых полей в космологических масштабах. Их работа не только проясняет, как тонкие квантовые эффекты влияют на эволюцию Вселенной, но и предсказывает, как эти эффекты определят конечную судьбу самого пространства-времени. Этот подход позволяет разрешить давние противоречия в теории и открывает путь к пониманию таких фундаментальных загадок, как природа темной энергии и стабильность вакуума.

ФизТех
# вакуум
# вселенная
# квант пространства
# пространство-время
3 сентября, 17:18
Юлия Трепалина

Выявлен тип музыки, способный помочь при укачивании

Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.

Психология
# морская болезнь
# музыка
# тошнота
# укачивание
2 сентября, 13:46
Адель Романова

На Марсе нашли новый минерал, который образуется при сильном нагреве

В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.

Астрономия
# внеземные породы
# космос
# марс
# планетология
# спектроскопия
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
1 сентября, 09:25
ТПУ

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.

ТПУ
# вода
# горение
# керосин
# топливо
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Муравьиные матки научились клонировать самцов другого вида для спаривания с дочерьми

    4 сентября, 15:46

  2. Астробиологи нашли замену воде на «непригодных» для жизни планетах

    4 сентября, 14:59

  3. Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

    4 сентября, 13:59

  4. Высокая конкуренция сделала школьников менее альтруистичными

    4 сентября, 13:07
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

15 минут назад
Pavel, какие негроиды в Индии Бразилии и Пакистане бред то не пишите.

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Элития Фортис
38 минут назад
А потом Оптимус восстанет против Маска и его команды!

Tesla впервые показала робота Optimus нового поколения

Руслан Гусенов
59 минут назад
Lumen, да хоть буддийским, лиш бы не еврейским, сионистским, сатанистским

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Mmnbvv Zcvbbn
1 час назад
Руслан, 😁 А к кому эти башни имеют отношения, если не к ингушам стесняюсь спросить???

Археологи обнаружили в Ингушетии ранее неизвестную средневековую боевую башню

AndrevObkru
2 часа назад
Что за странный перевод? "Как деликатные, так и более сложные задачи". В этом контексте я понимаю, что он должен как минимум уметь подтирать задницу

Tesla впервые показала робота Optimus нового поколения

Наталья Кузнецова
3 часа назад
И придёт судный день

Tesla впервые показала робота Optimus нового поколения

Алексей Лыков
4 часа назад
Женёк, он прав ! что кинулись? Жил площадь есть..? Одежду теплую купить!? . Было время жил и работал в Москве... купил там гараж и жил в нём, решил не

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Egor Nonameovskiy
4 часа назад
"Благосостояние влияет! Чем беднее тем меньше демография" Лишь-бы приплести Рашку) В той-же Японии уровень жизни повыше будет, да и средняя

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Doc Lid
5 часов назад
Очень интересное исследование! У меня есть математическая модель ΔU/SHE, которая описывает динамику сложных систем через структуру, хаос, энергию,

Нейробиологи впервые составили полную карту принятия решений в мозге мыши

Дмитрий Базилевич
5 часов назад
Когда эти твари уже нажрутся своей нефтью?!

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Иван Колупаев
6 часов назад
Den4ik, так что не надо про высокие зарплаты в славных нулевых. Вот процент по ипотеке столь конским не был и вполне можно было найти кредит под 10% со

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Иван Колупаев
6 часов назад
Den4ik, на скромной должности в Газпроме можно было. Может в какой-нибудь еще госструктуре где деньги просто не знали куда девать. В банках на средних

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Den4ik
6 часов назад
По поводу России. В этом году пик поступающих в ВУЗы. А теперь отмотаем 18 лет назад. 2007-2008 год это годы наилучшего благосостояния населения России.

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

1 2
7 часов назад
2026-й? А на чём, оранжевая ракета разве изготовлена?

FoxNews: власти США планируют отправить первых астронавтов на Марс уже в 2030-ых

Lumen
7 часов назад
BBC, в Европе хотя бы один ребёнок в семье - уже неплохо. А население растёт из-за кучи арабов и мигрантов других стран. Кто-то считает это приколом, но

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Иван Колупаев
7 часов назад
Николай, кстати о баллистике. Вам встречалась фраза " ускорение столько-то метров в секунду" без упоминания за секунду или в квадрате? То есть когда

Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы

Евгений Миронов
7 часов назад
Serghei, именно. Таким образом тираннозавр Рекс рассекающий на сигвее исторически выглядит менее абсурдно, чем атакующий его стегозавр. (У них разница

Инфографика: страны, где находили окаменелости динозавров 

Шурик Гаглоев
8 часов назад
Шурик, слово «Незамерзающий» ключевое ….какие же мы простые люди все таки Тупые 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ не надо верить инету в контексте -

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Шурик Гаглоев
8 часов назад
KSANDR,Читай базу: Байкал, в котором сосредоточено 20% мировых запасов незамерзающей пресной воды.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Иван Факов
8 часов назад
Это суровые факты, Маня

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно