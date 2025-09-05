Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Опубликован новый снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS

Астрономы, работающие с телескопом Gemini South, опубликовали красочное изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, которая движется по Солнечной системе со скоростью 209 000 километров в час.

Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное телескопом Gemini South / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA

Исследователи сообщили, что получили снимок 27 августа 2025 года в рамках общественной инициативы Национального научного фонда (NSF) и организации Shadow the Scientists, призванной привлечь внимание людей к науке и астрономии.

Научной программой по съемке кометы руководила астроном Карен Мич из Института астрономии Гавайского университета. На впечатляющем изображении 3I/ATLAS видны ее хвост и ярко светящаяся кома — облако газа и пыли, которое разрастается по мере приближения к Солнцу.

Комета 3I/ATLAS, открытая 1 июля 2025 года, не представляет угрозы для Земли: минимальное расстояние между ней и нашей планетой составит 270 миллионов километров. А 29 октября 2025 года она пролетит в 203 миллионах километров от Солнца, после чего начнет удаляться от нашей звезды и покинет Солнечную систему.

С учетом рекордно высокой скорости кометы — одной из самых больших, когда-либо зафиксированных для «гостя Солнечной системы», — ученые предполагают, что 3I/ATLAS странствует в космосе уже миллиарды лет.