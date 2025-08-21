Уведомления
Слушатели узнают об одном из ключевых сражений в истории России.
О мероприятии
Битва при Молодях произошла в июле-августе 1572 года недалеко от села Молоди, примерно в 50 верстах южнее Москвы. Русские войска под командованием князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина одержали победу над армией крымского хана Девлета I Гирея, в которую входили также турецкие и ногайские отряды.
Эта битва считается одним из ключевых сражений в истории России, сопоставимым по значению с Куликовской битвой, хотя сейчас она почти забыта.
Историк Виктор Дубов расскажет о том, что предшествовало битве, ее ходе, итогах, и значении для Русского государства.
