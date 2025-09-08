По статистике каждый второй ребенок за год болеет более двух раз. Часто причиной ослабленного иммунитета становится качество воздуха, который помимо углекислого газа содержит еще микрочастицы алюминия. Хотя этот металл безопасен в бытовых предметах (оконных рамах, посуде), промышленные выбросы с ТЭЦ и алюминиевых заводов распространяют опасную мелкодисперсную пыль. Она легко попадает в организм при дыхании, накапливается и незаметно ослабляет иммунитет, делая детей особенно уязвимыми к болезням. Группа специалистов с участием ученых ПНИПУ установила, что воздействие алюминия снижает детский иммунитет почти на 10%.