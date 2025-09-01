Слушатели узнают, чем люди отличаются от ежа, и почему в древности ответ на этот вопрос был неочевиден.

О мероприятии

Какие особенности ежей и других млекопитающих помешали им стать разумными, и какие помогли людям? Чем люди отличаются от ежа, и почему в древности ответ на этот вопрос был неочевиден?

Известен только один разумный вид живых существ на планете – человек. Но животный мир невероятно многообразен. Неужели разум не может развиться у других млекопитающих? Как измерить интеллект? Можно ли соотнести наличие интеллекта и размер мозга? Ответы на эти и другие вопросы даст российский палеоантрополог, популяризатор научного мировоззрения, кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.

