5 сентября, 14:58
Василий Парфенов
2

Могут ли научпоп-журналисты распознать некачественные работы? Сами они считают, что да

❋ 4.2

Некачественные научные публикации, «хищнические» научные журналы и в целом мошенничество, связанное с исследовательской деятельностью, — огромная проблема науки. Она существовала всегда, но в последние несколько лет достигла особенно устрашающих масштабов. В новом исследовании ученые задались вопросом, как с ней работают те люди, от которых во многом зависят имидж науки и ее значимость для общества, — журналисты научно-популярного жанра.

Медиа
# мошенничество
# научная публикация
# научная статья
# научные журналы
# научный журнал
# популяризация науки
Мошенничество в науке
© HBO

Оказалось, некоторые из них знают о проблеме лишь понаслышке. А значительная часть опрошенных журналистов уверена, что выявить мошенническую научную работу для них не составит труда. При этом подобных публикаций они, по собственным словам, не встречали. Еще одна тревожная тенденция — большой расчет журналистов на репутацию научного журнала как гарант качества публикаций в нем.

Ученые из Нидерландов, США и Канады провели серию интервью с 23 журналистами из Европы и Северной Америки, которые пишут на темы науки, здоровья и окружающей среды. Они в свободной форме отвечали на вопросы о так называемых хищнических научных журналах: например, знают ли респонденты о таком явлении, встречались ли им подобные издания, смогут ли они выявить некачественную работу и так далее. Обезличенные результаты анализа этих интервью и выдержки из них опубликованы в журнале Journalism Practice.

«Хищническими» (predatory) научными журналами называют такие издания, которые ставят в приоритет заработок, а на качество публикаций закрывают глаза. В них может быть заявлен процесс рецензирования, но он не проводится вовсе или выполняется без строгих процедур. Например, в 2023 году из крупнейшего сервиса индексации научных работ Web of Science удалили 50 журналов, а еще около 450 пометили как не соответствующие критериям качества. Для сравнения: всего в WoS индексируется примерно 25 тысяч только журналов, не считая вестников, отдельных публикаций (книг и монографий). На этом фоне проблема не выглядит масштабной, но это лишь верхушка айсберга, те журналы, которые удалось «поймать за руку». Те, кого не получилось пока отсеять по строгим критериям, продолжают работать.

Недавно вышел обзор «индустрии мошенничества в науке»: его авторы обнаружили следы целых корпораций, состоящих из научных журналов, брокеров, «фабрик статей», а также отдельных не слишком добросовестных редакторов и ученых. Они специализируются на выпуске научных публикаций в промышленных масштабах. Большая часть таких статей — либо плагиат, либо частичная фальсификация, но встречаются и полностью сфабрикованные статьи. Причем из-за распределенной сети нечистых на руку рецензентов и редакторов порой такие публикации выходят даже в престижных журналах.

Проблема в том, что для выявления и последующего отзыва мошеннических публикаций требуется полноценная экспертиза. Пока это не произойдет, статья прекрасным образом выполняет свою главную функцию — цитируется другими такими же статьями и СМИ.

Если внутри научного сообщества борьба с мошенничеством идет, просто менее интенсивно, чем хотелось бы, то с журналисткой, получается, беда. Как показало новое исследование, научпоп-авторы зачастую уверены в своей способности «на опыте» выявить некачественную научную публикацию, но никаких доказательств этого навыка, кроме своих ощущений, у них нет.

Некоторые журналисты поступают проще и учитывают только научные статьи, вышедшие в журналах, которые проверены временем и обладают большим авторитетом. Однако такой подход тоже не всегда спасает: несколько респондентов рассказали, что своими глазами наблюдали превращение качественных журналов в «хищнические».

Как бороться с когнитивными искажениями журналистов и что научно-популярные СМИ могут сделать в этой ситуации — вопрос открытый, в исследовании он не ставился.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Василий Парфенов
557 статей
mostly harmless Есть телега: https://t.me/tempest_exults
Показать больше
Комментарии

