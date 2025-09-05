Уведомления
Могут ли научпоп-журналисты распознать некачественные работы? Сами они считают, что да
Некачественные научные публикации, «хищнические» научные журналы и в целом мошенничество, связанное с исследовательской деятельностью, — огромная проблема науки. Она существовала всегда, но в последние несколько лет достигла особенно устрашающих масштабов. В новом исследовании ученые задались вопросом, как с ней работают те люди, от которых во многом зависят имидж науки и ее значимость для общества, — журналисты научно-популярного жанра.
Оказалось, некоторые из них знают о проблеме лишь понаслышке. А значительная часть опрошенных журналистов уверена, что выявить мошенническую научную работу для них не составит труда. При этом подобных публикаций они, по собственным словам, не встречали. Еще одна тревожная тенденция — большой расчет журналистов на репутацию научного журнала как гарант качества публикаций в нем.
Ученые из Нидерландов, США и Канады провели серию интервью с 23 журналистами из Европы и Северной Америки, которые пишут на темы науки, здоровья и окружающей среды. Они в свободной форме отвечали на вопросы о так называемых хищнических научных журналах: например, знают ли респонденты о таком явлении, встречались ли им подобные издания, смогут ли они выявить некачественную работу и так далее. Обезличенные результаты анализа этих интервью и выдержки из них опубликованы в журнале Journalism Practice.
«Хищническими» (predatory) научными журналами называют такие издания, которые ставят в приоритет заработок, а на качество публикаций закрывают глаза. В них может быть заявлен процесс рецензирования, но он не проводится вовсе или выполняется без строгих процедур. Например, в 2023 году из крупнейшего сервиса индексации научных работ Web of Science удалили 50 журналов, а еще около 450 пометили как не соответствующие критериям качества. Для сравнения: всего в WoS индексируется примерно 25 тысяч только журналов, не считая вестников, отдельных публикаций (книг и монографий). На этом фоне проблема не выглядит масштабной, но это лишь верхушка айсберга, те журналы, которые удалось «поймать за руку». Те, кого не получилось пока отсеять по строгим критериям, продолжают работать.
Недавно вышел обзор «индустрии мошенничества в науке»: его авторы обнаружили следы целых корпораций, состоящих из научных журналов, брокеров, «фабрик статей», а также отдельных не слишком добросовестных редакторов и ученых. Они специализируются на выпуске научных публикаций в промышленных масштабах. Большая часть таких статей — либо плагиат, либо частичная фальсификация, но встречаются и полностью сфабрикованные статьи. Причем из-за распределенной сети нечистых на руку рецензентов и редакторов порой такие публикации выходят даже в престижных журналах.
Проблема в том, что для выявления и последующего отзыва мошеннических публикаций требуется полноценная экспертиза. Пока это не произойдет, статья прекрасным образом выполняет свою главную функцию — цитируется другими такими же статьями и СМИ.
Если внутри научного сообщества борьба с мошенничеством идет, просто менее интенсивно, чем хотелось бы, то с журналисткой, получается, беда. Как показало новое исследование, научпоп-авторы зачастую уверены в своей способности «на опыте» выявить некачественную научную публикацию, но никаких доказательств этого навыка, кроме своих ощущений, у них нет.
Некоторые журналисты поступают проще и учитывают только научные статьи, вышедшие в журналах, которые проверены временем и обладают большим авторитетом. Однако такой подход тоже не всегда спасает: несколько респондентов рассказали, что своими глазами наблюдали превращение качественных журналов в «хищнические».
Как бороться с когнитивными искажениями журналистов и что научно-популярные СМИ могут сделать в этой ситуации — вопрос открытый, в исследовании он не ставился.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Физики-теоретики из МФТИ, НИЦ «Курчатовский институт» и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН разработали новый математический аппарат для описания поведения квантовых полей в космологических масштабах. Их работа не только проясняет, как тонкие квантовые эффекты влияют на эволюцию Вселенной, но и предсказывает, как эти эффекты определят конечную судьбу самого пространства-времени. Этот подход позволяет разрешить давние противоречия в теории и открывает путь к пониманию таких фундаментальных загадок, как природа темной энергии и стабильность вакуума.
Распространенный стереотип гласит, что «женщины любят ушами». Однако проведенное в Китае исследование показало, что представительницы прекрасного пола больше, чем мужчины, ценят осязаемые проявления любви и заботы — к примеру, в виде помощи по дому, а не просто вербальные заверения в нежных чувствах.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
