  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
5 сентября, 11:45
Адель Романенкова
21

Астрономы предложили заранее построить зонд, чтобы не упустить следующий межзвездный объект

❋ 4.8

Нынешний новый гость из межзвездного пространства 3I/ATLAS для многих исследователей космоса еще одна почти упущенная возможность получить бесценные знания: кто знает, какую информацию несет с собой этой объект из глубин Вселенной, а мы вряд ли успеем даже рассмотреть его вблизи. Астрономы предложили прекратить эту череду разочарований и заранее подготовиться к следующей встрече с чужеродным объектом в Солнечной системе — построить специальный зонд и держать его «в запасе».

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# межпланетная станция
Межзвездная комета 3I/ATLAS на снимке, сделанном с помощью обсерватории обсерватории Gemini South
Межзвездная комета 3I/ATLAS на снимке, сделанном с помощью обсерватории обсерватории Gemini South / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / Shadow the Scientist; Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory / NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage / NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)

После открытия в 2017 году объекта Оумуамуа (1I/’Oumuamua) многие ученые сочли непростительной ошибкой просто позволить улететь этому продолговатому нечто, которое еще и по неясным причинам внезапно ускорилось при удалении от Земли. Поэтому международная научная организация «Инициатива межзвездных исследований» (Initiative for Interstellar Studies) в кратчайшие сроки разработала проект «Лира»: он предусматривал отправку зонда «вдогонку» за межзвездным объектом.

Астрономы тогда выбрали и подробно рассчитали самую удачную траекторию, по которой аппарат должен получить ускорение за счет гравитационного маневра возле Юпитера, за 26 лет добраться до Оумуамуа и, наконец, прислать реальные изображения его внешнего вида. Как и можно было ожидать, попытку не упустить момент на сегодня можно считать неудавшейся из-за сложности проекта, его дороговизны и необходимости действовать экстренно.

Когда два года спустя Солнечную систему посетила комета Борисова (2I/Borisov), невостребованную идею попытались реализовать уже для ее исследования. Но и тогда вскоре стало ясно, что это не удастся: создание, испытание и запуск корабля требуют времени, а комета стремительно улетает.

Сейчас по нашей планетной системе летит объект 3I/ATLAS, и астрономы на этот раз предложили альтернативный вариант его пристального изучения — перенаправить к нему одну или несколько уже работающих в космосе межпланетных станций. Вот только пока ни от NASA, ни от других космических ведомств не поступало отклика на этот призыв, а для некоторых предложений время упущено.

Все это создает в глазах мирового научного сообщества удручающую картину и заставляет искать новые решения назревшей проблемы. Недавно ученые из Юго-Западного научно-исследовательского института (США) пришли к выводу, что, поскольку оперативно среагировать на появление межзвездного объекта не представляется возможным, единственный выход — подготовиться к прилету следующего, то есть заранее построить специальный космический аппарат.

Комета 3I/ATLAS вскоре после ее открытия (вверху слева), показанный для примера близкий снимок ядра кометы Галлея с борта зонда Giotto (вверху справа) и рассчитанная траектория полета зонда к 3I/ATLAS (внизу выделена красным цветом) / © NASA/ESA/UCLA/MPS

Команда попыталась просчитать разные варианты траектории полета зонда в зависимости от того, как будет лететь сам объект. Лучшим решением исследователи посчитали высокоскоростное движение навстречу небесному телу. По расчетам, полет к нему может даже оказаться легче многих других межпланетных миссий, а при наличии зонда к моменту обнаружения 3I/ATLAS комету вполне можно было бы достичь.

Исследователи подчеркнули, что в теории в пределах орбиты Нептуна каждый год бывает примерно 10 тысяч межзвездных объектов, поэтому долго ждать следующего шанса на их изучение не придется.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
209 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# межпланетная станция
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Сен
700
Суперорганизмы: как живут сверхсоциальные виды, как возникла многоклеточность и причем тут рак?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Сиденья автомобилей и системы повышения комфорта в салоне автомобиля
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Сен
2000
Детство в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
1500
Когда витамины убивают
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Затмения: чудо небесной механики
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Сен
600
Восход красной Луны или почему зимой холодно, а летом Солнце высоко?
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
07 Сен
Бесплатно
Крылатые легенды
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Сен
Бесплатно
Наблюдение полного лунного затмения
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Малюта Скуратов: палач опричнины
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 сентября, 13:59
Андрей П.

Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.

Биология
# батискаф
# беспозвоночные
# глубина
# глубоководные животные
# субдукция
# фауна
3 сентября, 14:59
ФизТех

Новая теория раскрыла связь квантовых флуктуаций и судьбы Вселенной

Физики-теоретики из МФТИ, НИЦ «Курчатовский институт» и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН разработали новый математический аппарат для описания поведения квантовых полей в космологических масштабах. Их работа не только проясняет, как тонкие квантовые эффекты влияют на эволюцию Вселенной, но и предсказывает, как эти эффекты определят конечную судьбу самого пространства-времени. Этот подход позволяет разрешить давние противоречия в теории и открывает путь к пониманию таких фундаментальных загадок, как природа темной энергии и стабильность вакуума.

ФизТех
# вакуум
# вселенная
# квант пространства
# пространство-время
2 сентября, 13:46
Адель Романова

На Марсе нашли новый минерал, который образуется при сильном нагреве

В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.

Астрономия
# внеземные породы
# космос
# марс
# планетология
# спектроскопия
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
1 сентября, 09:25
ТПУ

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.

ТПУ
# вода
# горение
# керосин
# топливо
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Влияние выбросов алюминия впервые изучили в отношении детей

    5 сентября, 11:59

  2. Астрономы предложили заранее построить зонд, чтобы не упустить следующий межзвездный объект

    5 сентября, 11:45

  3. Сперматозоиды превратили в управляемых магнитом микророботов

    5 сентября, 11:22

  4. Пермяки создали технологию для бесперебойного видео в условиях нестабильной связи

    5 сентября, 10:51
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Александр
49 секунд назад
Бешеный, дети мешают потому что не являются помошникамм по хозяйству, а становятся якорем на 15 лет минимум, пока родители заняты заработком и

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Iqor
1 минута назад
Я бы может так не сказал что дети мешают,просто жизнь дорожает ,на всё нужны деньги,на жильё,образование и т.д. а зарабатывать их с каждым годом всё

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Александр
4 минуты назад
Интересно все так за перспективы топят и эффективность труда что времени и денег на детей остается все у меньшей прослойки человечества. Давайте

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Vjaceslavs
30 минут назад
Сергей, а что есть только бизнес класс? Я к примеру в год проезжаю 10к и живу в малом городке. Себе купил пассат б8 а жене мазда 6 2018 и это ради комфорта,

Надежность и популярность: рейтинг ведущих автомобильных брендов

Борис Чернов
34 минуты назад
В числе этих 4х участков учитывалось то отверстие,что просверлила американская астронавтка дрелью?😅

Российские космонавты загерметизировали четыре сквозные трещины на МКС

Elusive Joe
38 минут назад
Это вам не деньги на бордюрах отмывать...

Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост

vanpetr18
1 час назад
Метан есть на Юпитере и Нептуне, почему никто его там не называет продуктом органики. Он просто есть и идёт с самых глубин мантии.

Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

Андрей Пятачков
1 час назад
Anton, Вопрос в формулировке. Из фразы Н.Г. следует, что если поле в силу некоей инвариантности, можно в любой точке обратить в ноль, то значит оно во

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Андрей Пятачков
1 час назад
Антон, Самокртитчненько

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Kuramori Reika
1 час назад
В России у мужчин нет никаких родительских прав. Зачем заделывать ребёнка, если женщина судья в 95-97% случаев его отберёт? У меня зарплата больше 300

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Даниил Миловский
2 часа назад
Ирина, негоже глупым курицам думать о бедной рыбе.

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Сергей Механик
2 часа назад
Вопрос использования смартфона в туалете и последующих последствиях довольно спорный. Всё зависит от того, как кто его использует. ☝️🧐

Использование смартфона в туалете увеличивает риск геморроя на 46%

Сергей Механик
2 часа назад
SuperTurg, в НАСА может и нет, но в США по-любому есть. 😉

FoxNews: власти США планируют отправить первых астронавтов на Марс уже в 2030-ых

Сергей Механик
2 часа назад
А когда ожидаются испытания в реальных условиях? 😳

Стартовали летные испытания нового американского «самолета Судного дня» 

Оксана Н
2 часа назад
Supergirg, спасибо за такой развернутый ответ на мои эмоции. Просто до этого еще были танкеры с мазутом.

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Александр Березин
2 часа назад
Михаил, простите, я, как историк по образованию, не могу всерьез комментировать написанное вами.

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Оксана Н
2 часа назад
Алек, кто-то умный забыл о ДВУХ танкерах с мазутом. И за это ЧП несут ответственность все!

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Александр Картов
3 часа назад
На самом деле все просто. Религиозные евреи в Израиле не платят налогов, не служат в армии и получают большие пособия на себя, жену и детей. Обычные

Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы

Igor Niko ov
3 часа назад
Обычный передел сфер влияния, нет чтобы сосредоточиться и вместе идти к цели, помогать. Разброд и шатания. Будет забавно , если и тут 🇨🇳 тихонько

Экс-глава NASA заявил, что США могут проиграть лунную гонку Китаю из-за Starship

Сергей Механик
3 часа назад
Чтобы получить требуемый результат, женщины зачастую "включают" симуляцию. 🙃

Любовь не на словах, а на деле оказалась важнее для женщин, но не для мужчин

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно