Астрономы предложили заранее построить зонд, чтобы не упустить следующий межзвездный объект

Нынешний новый гость из межзвездного пространства 3I/ATLAS для многих исследователей космоса еще одна почти упущенная возможность получить бесценные знания: кто знает, какую информацию несет с собой этой объект из глубин Вселенной, а мы вряд ли успеем даже рассмотреть его вблизи. Астрономы предложили прекратить эту череду разочарований и заранее подготовиться к следующей встрече с чужеродным объектом в Солнечной системе — построить специальный зонд и держать его «в запасе».

После открытия в 2017 году объекта Оумуамуа (1I/’Oumuamua) многие ученые сочли непростительной ошибкой просто позволить улететь этому продолговатому нечто, которое еще и по неясным причинам внезапно ускорилось при удалении от Земли. Поэтому международная научная организация «Инициатива межзвездных исследований» (Initiative for Interstellar Studies) в кратчайшие сроки разработала проект «Лира»: он предусматривал отправку зонда «вдогонку» за межзвездным объектом.

Астрономы тогда выбрали и подробно рассчитали самую удачную траекторию, по которой аппарат должен получить ускорение за счет гравитационного маневра возле Юпитера, за 26 лет добраться до Оумуамуа и, наконец, прислать реальные изображения его внешнего вида. Как и можно было ожидать, попытку не упустить момент на сегодня можно считать неудавшейся из-за сложности проекта, его дороговизны и необходимости действовать экстренно.

Когда два года спустя Солнечную систему посетила комета Борисова (2I/Borisov), невостребованную идею попытались реализовать уже для ее исследования. Но и тогда вскоре стало ясно, что это не удастся: создание, испытание и запуск корабля требуют времени, а комета стремительно улетает.

Сейчас по нашей планетной системе летит объект 3I/ATLAS, и астрономы на этот раз предложили альтернативный вариант его пристального изучения — перенаправить к нему одну или несколько уже работающих в космосе межпланетных станций. Вот только пока ни от NASA, ни от других космических ведомств не поступало отклика на этот призыв, а для некоторых предложений время упущено.

Все это создает в глазах мирового научного сообщества удручающую картину и заставляет искать новые решения назревшей проблемы. Недавно ученые из Юго-Западного научно-исследовательского института (США) пришли к выводу, что, поскольку оперативно среагировать на появление межзвездного объекта не представляется возможным, единственный выход — подготовиться к прилету следующего, то есть заранее построить специальный космический аппарат.

Комета 3I/ATLAS вскоре после ее открытия (вверху слева), показанный для примера близкий снимок ядра кометы Галлея с борта зонда Giotto (вверху справа) и рассчитанная траектория полета зонда к 3I/ATLAS (внизу выделена красным цветом) / © NASA/ESA/UCLA/MPS

Команда попыталась просчитать разные варианты траектории полета зонда в зависимости от того, как будет лететь сам объект. Лучшим решением исследователи посчитали высокоскоростное движение навстречу небесному телу. По расчетам, полет к нему может даже оказаться легче многих других межпланетных миссий, а при наличии зонда к моменту обнаружения 3I/ATLAS комету вполне можно было бы достичь.

Исследователи подчеркнули, что в теории в пределах орбиты Нептуна каждый год бывает примерно 10 тысяч межзвездных объектов, поэтому долго ждать следующего шанса на их изучение не придется.

