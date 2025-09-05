Уведомления
Астрономы предложили заранее построить зонд, чтобы не упустить следующий межзвездный объект
Нынешний новый гость из межзвездного пространства 3I/ATLAS для многих исследователей космоса еще одна почти упущенная возможность получить бесценные знания: кто знает, какую информацию несет с собой этой объект из глубин Вселенной, а мы вряд ли успеем даже рассмотреть его вблизи. Астрономы предложили прекратить эту череду разочарований и заранее подготовиться к следующей встрече с чужеродным объектом в Солнечной системе — построить специальный зонд и держать его «в запасе».
После открытия в 2017 году объекта Оумуамуа (1I/’Oumuamua) многие ученые сочли непростительной ошибкой просто позволить улететь этому продолговатому нечто, которое еще и по неясным причинам внезапно ускорилось при удалении от Земли. Поэтому международная научная организация «Инициатива межзвездных исследований» (Initiative for Interstellar Studies) в кратчайшие сроки разработала проект «Лира»: он предусматривал отправку зонда «вдогонку» за межзвездным объектом.
Астрономы тогда выбрали и подробно рассчитали самую удачную траекторию, по которой аппарат должен получить ускорение за счет гравитационного маневра возле Юпитера, за 26 лет добраться до Оумуамуа и, наконец, прислать реальные изображения его внешнего вида. Как и можно было ожидать, попытку не упустить момент на сегодня можно считать неудавшейся из-за сложности проекта, его дороговизны и необходимости действовать экстренно.
Когда два года спустя Солнечную систему посетила комета Борисова (2I/Borisov), невостребованную идею попытались реализовать уже для ее исследования. Но и тогда вскоре стало ясно, что это не удастся: создание, испытание и запуск корабля требуют времени, а комета стремительно улетает.
Сейчас по нашей планетной системе летит объект 3I/ATLAS, и астрономы на этот раз предложили альтернативный вариант его пристального изучения — перенаправить к нему одну или несколько уже работающих в космосе межпланетных станций. Вот только пока ни от NASA, ни от других космических ведомств не поступало отклика на этот призыв, а для некоторых предложений время упущено.
Все это создает в глазах мирового научного сообщества удручающую картину и заставляет искать новые решения назревшей проблемы. Недавно ученые из Юго-Западного научно-исследовательского института (США) пришли к выводу, что, поскольку оперативно среагировать на появление межзвездного объекта не представляется возможным, единственный выход — подготовиться к прилету следующего, то есть заранее построить специальный космический аппарат.
Команда попыталась просчитать разные варианты траектории полета зонда в зависимости от того, как будет лететь сам объект. Лучшим решением исследователи посчитали высокоскоростное движение навстречу небесному телу. По расчетам, полет к нему может даже оказаться легче многих других межпланетных миссий, а при наличии зонда к моменту обнаружения 3I/ATLAS комету вполне можно было бы достичь.
Исследователи подчеркнули, что в теории в пределах орбиты Нептуна каждый год бывает примерно 10 тысяч межзвездных объектов, поэтому долго ждать следующего шанса на их изучение не придется.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Физики-теоретики из МФТИ, НИЦ «Курчатовский институт» и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН разработали новый математический аппарат для описания поведения квантовых полей в космологических масштабах. Их работа не только проясняет, как тонкие квантовые эффекты влияют на эволюцию Вселенной, но и предсказывает, как эти эффекты определят конечную судьбу самого пространства-времени. Этот подход позволяет разрешить давние противоречия в теории и открывает путь к пониманию таких фундаментальных загадок, как природа темной энергии и стабильность вакуума.
В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
