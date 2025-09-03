Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Темные состояния продлили квантовую запутанность в 500 раз
Физики впервые экспериментально создали коллективную квантовую запутанность, основанную на темных состояниях. Для этого им пришлось точно настроить резонатор, в котором находились квантовые точки.
Квантово-запутанными считаются частицы, чье квантовое состояние зависимо друг от друга. Изменение одной частицы со скоростью света отразится на другой, как бы далеко они ни находились. Запутанное множество неразличимых частиц обычно оказывается в ярком или темном состоянии, если классифицировать их по взаимодействию с фотонами.
Темные состояния характеризуются почти полной невидимостью для излучаемого света. В этой конфигурации атомы или молекулы не могут поглощать и излучать фотоны. Они слабо взаимодействуют с электрическим полем, живут долго, устойчивы к внешним воздействиям.
Их непросто изучать — часто физики рассчитывают именно на взаимодействие материи с фотонами для исследования характеристик объектов. Стабильность темных состояний делает их перспективными кандидатами для технологий квантовой памяти и создания сверхчувствительных сенсоров.
Группа корейских ученых добилась контролируемого создания коллективной запутанности на основе темного состояния. Она демонстрирует в 600 раз большее время жизни, чем у ярких состояний, поглощающих и излучающих фотоны без проблем. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Создание и поддержание темных состояний долгое время представляли существенные экспериментальные трудности. В новой работе ученые использовали нанорезонатор с тщательно настроенным коэффициентом затухания колебаний. Они настроили систему так, что процессы создания коллективной запутанности между квантовыми точками точно компенсировали ее разрушение.
Во время экспериментов группа смогла сохранить запутанность в темном состоянии в течение 36 наносекунд. Яркие состояния позволяют достичь времени жизни только в 62 пикосекунды. Использование темного варианта продлило время жизни запутанности более чем в 580 раз. В то же время ученые зафиксировали неклассическую группировку фотонов — прямое доказательство формирования темного состояния.
«Эта экспериментальная реализация запутанности в темном состоянии — ранее лишь теоретическая — показывает, что мы можем сохранять квантовые корреляции в течение продолжительного времени, аккуратно управляя потерями в резонаторе. Это открывает новые пути для хранения квантовой информации, изготовления высокоточных сенсоров и технологий сбора энергии на основе квантовых принципов», — пояснил первый автор исследования доктор КюЁн Ким (KyuYoung Kim).
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Экспериментальное лечение полностью избавило от рака собаку, которая должна была прожить несколько месяцев
В начале 2023 года у самки золотистого ретривера по кличке Лола диагностировали меланому в полости рта — редкую и агрессивную форму рака, которая уже распространилась на легкие. По прогнозам ветеринаров, собаке оставалось жить несколько месяцев. Однако хозяева Лолы не сдались и продолжили бороться за жизнь любимицы вместе с врачами онкоцентра ветеринарной клиники при Калифорнийском университете в Дейвисе (США). Благодаря их экспериментальному лечению все следы рака примерно через полгода исчезли. Собака продолжает жить и в октябре 2025-го отметит свое 11-летие.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
До сих пор совместные наблюдения гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA показывали только 90 кандидатов в слияния, порождающие гравиволны. Новый каталог более чем удвоил число этих объектов и породил серьезные астрофизические вопросы.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Двухступенчатые алмазные наковальни, или Как достичь давления в девять миллионов атмосфер
История макияжа
Динозавров убила тьма: вулканы ни при чем
«Алмазные принцессы» тоже плачут: отчего коронавирус заразил каждого шестого на борту круизного лайнера
Семь шагов за горизонт
Pokemon Go: игра, которая меняет реальность
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии