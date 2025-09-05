  • Добавить в закладки
Лекция
16+
ИИ в медицине: от терапии до генетики

Слушатели узнают, в каких областях медицины искусственный интеллект уже нашел успешное применение.

Курилка Гутенберга
9 сентября, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва 1-я Миусская д. 3

О мероприятии

Научный сотрудник группы «Мультимодальные архитектуры ИИ» лаборатории «Сильный ИИ в медицине» Института AIRI Иван  Бакулин расскажет, в каких областях медицины искусственный интеллект уже нашел успешное применение, какие перспективы развития здравоохранения он открывает. Будут рассмотрены ключевые принципы обучения ИИ-моделей на медицинских данных: от традиционных методов машинного обучения и нейронных сетей до передовых подходов.

Расписание
9
Вторник
Сентябрь 2025
1-я Миусская д. 3 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

1-я Миусская д. 3

5 сентября, 11:54
Александр Речкин
2
# биология
# искуственный интеллект
# медицина
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

