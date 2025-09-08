Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Современные темпы вымирания не достигли уровня «массового»
Вымирания крупных таксономических групп, таких как роды, за последние 500 лет оказались редкими и локализованными. Это говорит о том, что современный кризис биоразнообразия еще не достиг масштабов глобальной катастрофы, сравнимой с массовыми вымираниями прошлого.
Человеческая деятельность приводит к исчезновению видов с беспрецедентной скоростью. Многие ученые и общественные деятели называют этот процесс шестым массовым вымиранием, проводя параллели с катастрофами прошлого, которые стирали с лица Земли большую часть жизни. Однако массовые вымирания — это не просто потеря отдельных видов. Это исчезновение целых крупных групп организмов, таких как роды и семейства, что означает потерю уникальных ветвей древа жизни.
Во время массовых вымираний из огромной книги жизни вырывали не отдельные страницы, а целые главы. Потеря рода — это исчезновение всей группы близкородственных видов, которая могла развиваться миллионы лет. Недавние исследования позвоночных были скорее сфокусированы на тревожных факторах, заявляя об ускорении вымирания родов и связывая это с угрозой для выживания человечества.
Новая работа ученых из Гарварда ставит под сомнение эти выводы, предлагая более широкий взгляд на проблему. В исследовании проанализированы данные не только по позвоночным, но и по другим группам живых организмов, которые составляют подавляющее большинство биоразнообразия планеты. Результаты опубликованы в журнале PLOS Biology.
Ученые изучили информацию о более чем 22 тысячах родов животных и растений, чтобы оценить количество вымираний на этом высоком таксономическом уровне за последние 500 лет. Они выявили, что с 1500 года всего вымерло 102 рода, что составляет менее 0,5% от общего числа оцененных.
Эти потери распределились неравномерно. Почти половина вымерших родов пришлась на птиц (37) и млекопитающих (21). В то же время среди огромного разнообразия рыб, амфибий, рептилий, членистоногих и растений вымирания на уровне родов оказались крайне редким явлением, затронув менее 1% оцененных групп.
Анализ показал и четкую географическую закономерность. Подавляющее большинство — 76% — вымерших родов оказались эндемиками, то есть обитателями строго ограниченных территорий. Чаще всего это были океанические острова, такие как Гавайские, Маскаренские, острова Вест-Индии и Новая Зеландия. Большинство исключений из этого правила составили пресноводные организмы, также обитающие в изолированных экосистемах.
Кроме того, исследование опровергло тезис об ускорении темпов вымирания. Данные показали, что пик исчезновения родов пришелся на конец девятнадцатого и начало двадцатого веков. В течение последних 100 лет эти темпы, напротив, замедлились. Это может быть связано с тем, что наиболее уязвимые островные роды уже исчезли.
Исследование показывает, что хотя современный кризис биоразнообразия — это серьезная проблема, он еще не достиг масштабов настоящего массового вымирания. Тем не менее сами авторы подчеркивают, что их исследование не преуменьшает текущих угроз.
База данных о вымираниях может быть неполной, особенно для малоизученных групп, и не учитывает «темные вымирания» — исчезновения видов до их научного открытия. Кроме того, прошлые тенденции, вызванные в основном инвазивными видами на островах, не обязательно предсказывают будущие тренды, где главной угрозой может стать изменение климата.
Нынешний новый гость из межзвездного пространства 3I/ATLAS для многих исследователей космоса еще одна почти упущенная возможность получить бесценные знания: кто знает, какую информацию несет с собой этой объект из глубин Вселенной, а мы вряд ли успеем даже рассмотреть его вблизи. Астрономы предложили прекратить эту череду разочарований и заранее подготовиться к следующей встрече с чужеродным объектом в Солнечной системе — построить специальный зонд и держать его «в запасе».
По статистике каждый второй ребенок за год болеет более двух раз. Часто причиной ослабленного иммунитета становится качество воздуха, который помимо углекислого газа содержит еще микрочастицы алюминия. Хотя этот металл безопасен в бытовых предметах (оконных рамах, посуде), промышленные выбросы с ТЭЦ и алюминиевых заводов распространяют опасную мелкодисперсную пыль. Она легко попадает в организм при дыхании, накапливается и незаметно ослабляет иммунитет, делая детей особенно уязвимыми к болезням. Группа специалистов с участием ученых ПНИПУ установила, что воздействие алюминия снижает детский иммунитет почти на 10%.
Анализ спектра далекой галактики ADFS-KMTDOG-102, ранее изученной с помощью телескопа «Джемини-Юг», показал, что «маленькие красные точки» (Little Red Dots, LRDs) — крошечные и скрытые в пыли галактики — могут оказаться предшественниками так называемых голубых запыленных галактик (Blue Dust-Obscured Galaxies, BlueDOGs), которые возникли в эпоху «космического полудня».
Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты
В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.
В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.
В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Зачем самки кричат во время секса?
Нобелевский урок для России: что история Бена Бернанке говорит о ближайшем будущем нашей страны
Сколько веков печенеги и половцы терзали Русь и почему власти им это позволяли?
Болезни без причины: самые загадочные заболевания человечества
С точки зрения психоанализа: религия
Человек и животное: найти десять различий
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии