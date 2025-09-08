Современные темпы вымирания не достигли уровня «массового»

Вымирания крупных таксономических групп, таких как роды, за последние 500 лет оказались редкими и локализованными. Это говорит о том, что современный кризис биоразнообразия еще не достиг масштабов глобальной катастрофы, сравнимой с массовыми вымираниями прошлого.

Человеческая деятельность приводит к исчезновению видов с беспрецедентной скоростью. Многие ученые и общественные деятели называют этот процесс шестым массовым вымиранием, проводя параллели с катастрофами прошлого, которые стирали с лица Земли большую часть жизни. Однако массовые вымирания — это не просто потеря отдельных видов. Это исчезновение целых крупных групп организмов, таких как роды и семейства, что означает потерю уникальных ветвей древа жизни.

Во время массовых вымираний из огромной книги жизни вырывали не отдельные страницы, а целые главы. Потеря рода — это исчезновение всей группы близкородственных видов, которая могла развиваться миллионы лет. Недавние исследования позвоночных были скорее сфокусированы на тревожных факторах, заявляя об ускорении вымирания родов и связывая это с угрозой для выживания человечества.

Новая работа ученых из Гарварда ставит под сомнение эти выводы, предлагая более широкий взгляд на проблему. В исследовании проанализированы данные не только по позвоночным, но и по другим группам живых организмов, которые составляют подавляющее большинство биоразнообразия планеты. Результаты опубликованы в журнале PLOS Biology.

Ученые изучили информацию о более чем 22 тысячах родов животных и растений, чтобы оценить количество вымираний на этом высоком таксономическом уровне за последние 500 лет. Они выявили, что с 1500 года всего вымерло 102 рода, что составляет менее 0,5% от общего числа оцененных.

Эти потери распределились неравномерно. Почти половина вымерших родов пришлась на птиц (37) и млекопитающих (21). В то же время среди огромного разнообразия рыб, амфибий, рептилий, членистоногих и растений вымирания на уровне родов оказались крайне редким явлением, затронув менее 1% оцененных групп.

Анализ показал и четкую географическую закономерность. Подавляющее большинство — 76% — вымерших родов оказались эндемиками, то есть обитателями строго ограниченных территорий. Чаще всего это были океанические острова, такие как Гавайские, Маскаренские, острова Вест-Индии и Новая Зеландия. Большинство исключений из этого правила составили пресноводные организмы, также обитающие в изолированных экосистемах.

Кроме того, исследование опровергло тезис об ускорении темпов вымирания. Данные показали, что пик исчезновения родов пришелся на конец девятнадцатого и начало двадцатого веков. В течение последних 100 лет эти темпы, напротив, замедлились. Это может быть связано с тем, что наиболее уязвимые островные роды уже исчезли.

Исследование показывает, что хотя современный кризис биоразнообразия — это серьезная проблема, он еще не достиг масштабов настоящего массового вымирания. Тем не менее сами авторы подчеркивают, что их исследование не преуменьшает текущих угроз.

База данных о вымираниях может быть неполной, особенно для малоизученных групп, и не учитывает «темные вымирания» — исчезновения видов до их научного открытия. Кроме того, прошлые тенденции, вызванные в основном инвазивными видами на островах, не обязательно предсказывают будущие тренды, где главной угрозой может стать изменение климата.

Илья Гриднев 80 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.