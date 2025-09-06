Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Химики смогли добиться разложения водорода при комнатной температуре
Для разрыва связи между молекулами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Реакция присоединения водорода к органическим веществам, гидрирование — одна из важнейших в химической промышленности. С ее помощью из нефти производят топливо, пластмассы, моющие средства, спирты, загустители и стабилизаторы для пищевых применений.
Для реакции гидрирования нужно разделить молекулярный водород, H₂, на атомы водорода. Этот этап — реакция диссоциации. Она протекает двумя путями: гомолитической и гетеролитической диссоциации. Для обеих реакций используют катализаторы — вещества, ускоряющие протекание реакций. Часто катализаторы — редкие и дорогие вещества: золото, медь, платина, палладий.
Гетеролитическую реакцию проводят при температурах в сотни градусов Цельсия и высоких давлениях, в ее результате получают отрицательно и положительно заряженные ионы водорода. Гомолитическая диссоциация водорода создает два нейтральных атома водорода. Для промышленных применений выгоднее первая — она создает «активный» водород, легче взаимодействующий с другими веществами. Но из-за высоких температур протекания она энергозатратна и опасна.
Исследователи разработали новую стратегию гетеролитической диссоциации H₂. Они использовали в качестве катализатора диоксид титана, содержащий наночастицы золота (Au/TiO₂), и добавили в процесс облучение ближним ультрафиолетом на длине волны 365 нанометров. Это позволило разделить водород при комнатной температуре. Исследование опубликовано в журнале Science.
В статье химики подробно рассказывают о механизме фотохимической диссоциации водорода. Под ультрафиолетовым излучением электроны мигрируют из TiO₂ в наночастицы золота (Au), а дырки захватываются дефектами на границе раздела сред, образованными структурами Au–O–Ti. Электроны оказываются близки в пространстве и к золоту, и к дыркам. Формируются электрон-дырочные пары, а уже они стимулируют разрыв связей между атомами водорода.
Ученые выяснили, что активность диссоциации H₂ практически линейно зависела от интенсивности ультрафиолетового излучения. Это подтверждает, что именно освещение является катализатором протекания реакции при комнатной температуре.
Созданный процесс позволил ученым восстановить инертный диоксид углерода (CO₂) до этана при комнатной температуре. Более того, последующее фотокаталитическое дегидрирование этана привело к образованию этилена. Полезный выход реакции — более 99% за 1500 часов УФ-облучения. Их метод работал под солнечными лучами — в спектре излучения Солнца есть нужная длина волны ультрафиолета.
Эти результаты позволяют ученым надеяться, что их метод подойдет не только для научных целей, но и для промышленности. Они видят возможности трансформации найденной ими стратегии в масштабируемую технологию, использующую солнечный свет или фототермическое излучение, для модернизации химических производств.
Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.
Нынешний новый гость из межзвездного пространства 3I/ATLAS для многих исследователей космоса еще одна почти упущенная возможность получить бесценные знания: кто знает, какую информацию несет с собой этой объект из глубин Вселенной, а мы вряд ли успеем даже рассмотреть его вблизи. Астрономы предложили прекратить эту череду разочарований и заранее подготовиться к следующей встрече с чужеродным объектом в Солнечной системе — построить специальный зонд и держать его «в запасе».
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Пластик, освободитель наш и могильщик
От сложных квантовых эффектов до управления нанообъектами. Физика XXI века в России
Гравитационное замедление времени: удивительный феномен искривленного пространства-времени
История макияжа
Роботы: характер – суровый, внешность – рыжая, увлечения – экстрим
Итоги года: десять главных событий в науке
Сила накопления: как работают аккумуляторы
Луна: опять двадцать пять?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии