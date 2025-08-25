Слушатели узнают о стратегиях, тактиках и трудностях, с которыми сталкивались советские солдаты в ходе боевых действий на Тихоокеанском фронте.

Морские разведчики и пехотинцы в боях с милитаристской Японией

О мероприятии

Член Русского географического общества Борис Семянников расскажет про героические подвиги морских разведчиков и пехотинцев, их участие в ключевых боях против японских милитаристских сил. Слушатели узнают о стратегиях, тактиках и трудностях, с которыми сталкивались советские солдаты в ходе боевых действий на Тихоокеанском фронте. Особое внимание уделяется роли разведчиков — их смелости, мастерству и важности в достижении победы.

На лекции прозвучат уникальные исторические факты и личные истории участников боевых операций, а также будут продемонстрированы ранее не публиковавшиеся фотографии Евгения Халдея, запечатлевшие моменты героической борьбы советских войск.

