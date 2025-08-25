  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Морские разведчики и пехотинцы в боях с милитаристской Японией

Слушатели узнают о стратегиях, тактиках и трудностях, с которыми сталкивались советские солдаты в ходе боевых действий на Тихоокеанском фронте.

Библиотека иностранной литературы
11 сентября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Николоямская, дом 1

О мероприятии

Член Русского географического общества Борис Семянников расскажет про героические подвиги морских разведчиков и пехотинцев, их участие в ключевых боях против японских милитаристских сил. Слушатели узнают о стратегиях, тактиках и трудностях, с которыми сталкивались советские солдаты в ходе боевых действий на Тихоокеанском фронте. Особое внимание уделяется роли разведчиков — их смелости, мастерству и важности в достижении победы.

На лекции прозвучат уникальные исторические факты и личные истории участников боевых операций, а также будут продемонстрированы ранее не публиковавшиеся фотографии Евгения Халдея, запечатлевшие моменты героической борьбы советских войск.

Расписание
11
Четверг
Сентябрь 2025
ул. Николоямская, дом 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Николоямская, дом 1

25 августа, 10:05
Александр Речкин
1
Комментарии

