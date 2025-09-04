Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Эксперты оценили новый китайский беспилотный истребитель-невидимку, показанный на параде

Масштабный военный парад, который прошел 3 сентября в Пекине, позволил внимательно рассмотреть некоторые из новых инициатив страны в области боевых беспилотников.

Беспилотные истребители-невидимки «Тип B» / © Weibo

Среди многочисленных аппаратов, показанных в Китае, один беспилотник особенно привлек внимание экспертов. Это малозаметный бесхвостый аппарат, который к тому же очень большой и примерно эквивалентен по размерам китайскому истребителю среднего класса J-10.

Хотя обозначение нового беспилотника остается неизвестным, появились заявления о его предварительном названии «Беспилотный истребитель завоевания превосходства в воздухе». Тем временем, для ясности, эксперты по Китаю стали называть этот проект беспилотником «Тип B».

Он значительно крупнее других ранее замеченных аппаратов — как на спутниковых снимках, так и накрытых брезентом во время репетиций. По мнению обозревателей, «Тип B» способен развивать сверхзвуковую скорость и при этом обладает значительной дальностью полета для высокопроизводительного самолета благодаря сочетанию обтекаемой конструкции без хвоста и отсутствию необходимости размещения пилота и всех систем, связанных с экипажем. Помимо производительности, другим его важным фактором станет низкая заметность.

Кроме того, судя по нижней части дрона, под его фюзеляжем имеются большие отсеки для размещения оружия.