Ученые впервые нашли частицы автомобильных шин в арктических морях

Исследователи РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина совместно с учеными Дальневосточного федерального университета впервые изучили экологическое воздействие частиц шин и автодорог на Северный Ледовитый океан. Исследования подтвердили, что продукты износа автомобильных покрышек проникают в находящиеся вдали от городов моря Арктики. Загрязнения влияют на геном морских обитателей, вызывая мутации, и могут попадать в организм человека и животных.

В течение трех лет исследователи изучали состояние окраинных морей Северного Ледовитого океана: Баренцева, Печорского, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского. Ученые отбирали пробы микропластика на морской поверхности, чтобы определить их состав и воздействие на биосферу.

«Окраинные моря были выбраны, потому что это критически важные компоненты арктической экосистемы. Они оказывают большое влияние на изменения климата всей планеты. Экосистема Северного Ледовитого океана – одна из самых уязвимых на Земле», — пояснила заведующая кафедрой промышленной экологии Губкинского университета Елена Мазлова.

Анализ проб подтвердил, что в моря Арктики попадают частицы, образующиеся в результате трения автомобильных шин с поверхностью асфальтированных дорог. Помимо полимеров и смол, они включают примеси асфальта, бензина, автомобильных масел, лакокрасочных покрытий. Средняя масса частиц – 0,55 мг, размер – 1,20 мм х 1,10 мм.

Карта точек пробоотбора: черным цветом обозначены станции, содержащие микропластик; красным цветом — станции, содержащие частицы шин и дорог, желтой звездой — станции с наибольшей представленностью частиц шин и дорог (2019-2020 гг. – станции 9 и 15; 2021г – станция 18; 2022г. – станции 2 и 3) / © Предоставлено Еленой Мазловой

«До сих пор физико-химические характеристики частиц шин и автодорог, попадающих в окружающую среду, не были описаны, что не позволяло найти способ борьбы с этими загрязнениями. Это важная задача, ведь загрязнение морей Арктики негативно влияет не только на морских животных, но и на здоровье жителей России и других стран», — пояснила Елена Мазлова.

Частицы шин и дорог попадают в Северный Ледовитый океан из сибирских рек – Лены, Енисея, Колымы – и морских течений. Загрязнители становятся пищей для зоопланктона, который поедают более крупные рыбы, птицы и морские млекопитающие. Часть этих животных входит в рацион человека и вылавливается промышленным способом.

Предполагаемая схема взаимосвязи физических характеристик частиц шин и дорог с характером их распространения в гидросфере / © Предоставлено Еленой Мазловой

Входящие в состав частиц шин и дорог компоненты влияют на геном живых организмов, нарушая размножение, рост и развитие животных, приводя к мутациям и злокачественным новообразованиям. Полиуретановый лак в составе частиц трансформирует процесс биосинтеза аминокислот в ДНК клеток.

«Изучение физико-химических характеристик частиц шин и дорог, попадающих в океан, открывает возможности для поиска способа их переработки. Это станет следующим этапом исследования», — подчеркнула Елена Мазлова.

Экологическое воздействие частиц шин начали изучать совсем недавно — около 10 лет назад. Впервые на этот загрязнитель обратили внимание американские биологи. Ученые обнаружили микроскопические фрагменты пластика, похожие на кусочки шин, рядом с дорогой. Это привело к пониманию того, что частицы шин оказывают намного большее влияние на окружающую среду, чем до сих пор считалось.

В течение 2014 – 2025 годов было проведено несколько исследований, которые показали, что продукты стирания автомобильных покрышек составляют от 35% до 85% всех частиц микропластика, попадающих в наземные и водные экосистемы.

Шины грузовиков теряют почти 1,2 килограмма резины за срок службы. В результате только в США в окружающую среду ежегодно выбрасывается около 1,8 миллиона тонн частиц автопокрышек. Распространение этих отходов зависит от климатических условий и других факторов, которые пока недостаточно изучены.

Северный Ледовитый океан – наименее изученная часть Мирового океана. Пока не раскрыта природа многих его процессов: механизмов формирования многолетнего льда, секретов выживания некоторых микроорганизмов в почти полной темноте полярной ночи и температурах до -50 градусов. Слабая изученность акватории связана как с суровым климатом, так и отсутствием необходимых технологий для исследования глубинных арктических вод.

