Уведомления
Инфографика: где в мире погибло больше всего людей с конца холодной войны
Население многих стран, где десятилетиями не было войн, может жить относительно спокойно и безопасно. В то же время в других государствах люди сталкиваются с длительными и разрушительными конфликтами. Так, в Сирии за последние десятилетия гражданская война унесла сотни тысяч жизней, а миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.
Специалисты портала Our World in Data визуализировали данные организации по учету войн и вооруженных конфликтов, которая действует при Уппсальском университете в Швеции (Uppsala Conflict Data Program, UCDP).
Первый столбец диаграммы показывает, что в период с 1989 по 2024 год в результате боевых действий в вооруженных конфликтах во всем мире погибло около 3,9 миллиона человек — участников боевых действий и гражданских лиц. Эти сведения не включают смертность от болезней и голода, вызванных конфликтами, которая может значительно увеличить число погибших.
Второй столбец диаграммы показывает, что более половины этих смертей произошли в Африке, где погибло более двух миллионов человек. Следующими по числу пострадавших регионов стали Ближний Восток и Азия — около 720 000 и 580 000 человек соответственно. Меньше всего смертей зафиксировано в Европе и Америке — около 370 000 и 230 000 человек соответственно.
Третий столбец диаграммы показывает, что разные формы конфликтов приводят к разному количеству смертей:
- Внутригосударственные конфликты — конфликты между государством и негосударственной вооруженной группировкой — привели к гибели более двух миллионов человек, что составляет более половины всех смертей в конфликтах с 1989 года;
- Одностороннее насилие — нападения государственных или негосударственных вооруженных формирований на мирных жителей — стало причиной примерно трети смертей, или около 1,2 миллиона человек;
- Негосударственные конфликты — конфликты между негосударственными вооруженными группами — привели к 380 000 смертей;
- Межгосударственные конфликты — конфликты между государствами — стали причиной примерно такого же числа смертей, около 380 000.
