Карта: самые влиятельные паспорта крупнейших стран в 2025 году

На этой неделе Китай в одностороннем порядке почти на год отменил визы для россиян, повысив тем самым так называемую силу или влияние российского паспорта. Теперь для въезда в КНР с 15 сентября 2025 года российским гражданам достаточно иметь действующий загранпаспорт.

Карта: самые влиятельные паспорта крупнейших стран в 2025 году / © Visualcapitalist

Сила паспорта отражает дипломатическое влияние страны и, как следствие, глобальную мобильность, которую паспорт обеспечивает ее гражданам. В инфографике, представленной выше и основанной на данных международной компании Henley & Partners, оценивается сила паспортов крупнейших стран в 2025 году по количеству безвизовых направлений, доступ к которым предоставляет каждый паспорт.

В 2025 году Сингапур считается страной с самым сильным паспортом в мире, обеспечивая безвизовый доступ в 193 страны своим гражданам. Сила паспорта Сингапура отражает прочные международные связи и экономическую стабильность страны. За ним следуют Япония и Южная Корея, имеющие доступ к 190 направлениям каждая.

Такие европейские страны, как Франция, Германия, Италия и Испания, занимают высокие позиции с доступом к 189 направлениям. В целом у всех европейских стран сильные паспорта, а у Швейцарии — самый низкий показатель среди крупных европейских стран: 187 безвизовых направлений. Россиянам открыты 114 направлений для безвизовых путешествий. Граждане Великобритании (186), Австралии (185) и Канады (184) опережают США, гражданам которых предоставлен безвизовый доступ в 182 страны.

Среди крупных развивающихся стран Бразилия и Аргентина имеют умеренно высокий уровень свободы передвижения (170 направлений). Примечательно, что Китай (83), Индия (58) и Вьетнам (50) оказались в самом низу списка, что отражает ограниченную мобильность их граждан, несмотря на большую численность населения и растущую роль этих стран в мире.