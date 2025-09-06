Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта: самые влиятельные паспорта крупнейших стран в 2025 году
На этой неделе Китай в одностороннем порядке почти на год отменил визы для россиян, повысив тем самым так называемую силу или влияние российского паспорта. Теперь для въезда в КНР с 15 сентября 2025 года российским гражданам достаточно иметь действующий загранпаспорт.
Сила паспорта отражает дипломатическое влияние страны и, как следствие, глобальную мобильность, которую паспорт обеспечивает ее гражданам. В инфографике, представленной выше и основанной на данных международной компании Henley & Partners, оценивается сила паспортов крупнейших стран в 2025 году по количеству безвизовых направлений, доступ к которым предоставляет каждый паспорт.
В 2025 году Сингапур считается страной с самым сильным паспортом в мире, обеспечивая безвизовый доступ в 193 страны своим гражданам. Сила паспорта Сингапура отражает прочные международные связи и экономическую стабильность страны. За ним следуют Япония и Южная Корея, имеющие доступ к 190 направлениям каждая.
Такие европейские страны, как Франция, Германия, Италия и Испания, занимают высокие позиции с доступом к 189 направлениям. В целом у всех европейских стран сильные паспорта, а у Швейцарии — самый низкий показатель среди крупных европейских стран: 187 безвизовых направлений. Россиянам открыты 114 направлений для безвизовых путешествий. Граждане Великобритании (186), Австралии (185) и Канады (184) опережают США, гражданам которых предоставлен безвизовый доступ в 182 страны.
Среди крупных развивающихся стран Бразилия и Аргентина имеют умеренно высокий уровень свободы передвижения (170 направлений). Примечательно, что Китай (83), Индия (58) и Вьетнам (50) оказались в самом низу списка, что отражает ограниченную мобильность их граждан, несмотря на большую численность населения и растущую роль этих стран в мире.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Исследователи создали биогибридных микророботов, покрыв сперматозоиды магнитными наночастицами. Таких «киборгов» направляли с помощью магнитных полей и впервые рентгеном отслеживали их положение внутри модели человеческого тела. Это открывает новые перспективы для лечения бесплодия и целевой доставки лекарств.
Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
