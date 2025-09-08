  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
8 сентября, 07:56
Рейтинг: +681
Посты: 1676

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

За последнее десятилетие загрязнение пластиком стало одной из самых заметных экологических проблем во всем мире. Каждый год миллионы тонн пластика попадают в океан, нанося ущерб морской флоре и фауне, прибрежным сообществам и экосистемам.

Сообщество
# инфографика
# мусор
# пластик
# природа
# экология
Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане / © Visualcapitalist
Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане / © Visualcapitalist

На визуализации, созданной по данным Глобального центра пластиковых отходов, представлен рейтинг стран, ответственных за самый большой совокупный объем неправильно утилизированных пластиковых отходов.

Крупнейшим источником пластиковых отходов считается Китай, на долю которого приходится более 2,6 миллиона тонн пластиковых отходов, оказавшихся на пляжах других стран. За ним следуют Филиппины (1,7 миллиона тонн) и Индия (966 000 тонн). Эти высокие показатели обусловлены быстрым экономическим ростом, урбанизацией и неэффективными системами управления отходами.

Семь стран (Китай, Филиппины, Индия, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Малайзия) из десяти стран, входящих в первую десятку списка, находятся в Азии, что подчеркивает центральную роль региона в глобальном кризисе пластикового мусора в океане.

Пластиковый мусор часто перемещается на тысячи километров через океаны, переносимый течениями. Например, Большое тихоокеанское мусорное пятно — скопление мусора антропогенного происхождения в северной части Тихого океана. Оно расположено между 135° и 155° западной долготы и 35° и 42° северной широты. Здесь собирается пластик из самых разных уголков Азии, Северной и Южной Америки. Площадь пятна составляет около 1,6 миллиона квадратных километров.

Ежегодные экономические потери, связанные с загрязнением морской среды пластиком, оцениваются в 6–19 миллиардов долларов. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), предотвращение попадания пластика с суши в океан в 38 странах-членах и 10 крупнейших источниках пластиковых отходов в Азии и Африке может обойтись более чем в 86 миллиардов долларов.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Малюта Скуратов: палач опричнины
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Кембрийские биоты Китая: сказания каменных свитков
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Мониста — происхождение, бытование и эволюция древнерусских ожерелий
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
09 Сен
Бесплатно
Нэко бунгаку, нэкономика и другие следы кошачьих лап в японской культуре
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
09 Сен
Бесплатно
ИИ в медицине: от терапии до генетики
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
09 Сен
2700
Гиперсеть внутри головы. Как работает сознание
Прямая речь
Москва
Лекция
11 Сен
Бесплатно
Битва при Молодях — забытая победа
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
11 Сен
Бесплатно
Александр II и народники
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
11 Сен
Бесплатно
География природного и культурного наследия Арктики
Русское географическое общество
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 сентября, 11:45
Адель Романова

Астрономы предложили заранее построить зонд, чтобы не упустить следующий межзвездный объект

Нынешний новый гость из межзвездного пространства 3I/ATLAS для многих исследователей космоса еще одна почти упущенная возможность получить бесценные знания: кто знает, какую информацию несет с собой этой объект из глубин Вселенной, а мы вряд ли успеем даже рассмотреть его вблизи. Астрономы предложили прекратить эту череду разочарований и заранее подготовиться к следующей встрече с чужеродным объектом в Солнечной системе — построить специальный зонд и держать его «в запасе».

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# межпланетная станция
5 сентября, 11:59
ПНИПУ

Влияние выбросов алюминия впервые изучили в отношении детей

По статистике каждый второй ребенок за год болеет более двух раз. Часто причиной ослабленного иммунитета становится качество воздуха, который помимо углекислого газа содержит еще микрочастицы алюминия. Хотя этот металл безопасен в бытовых предметах (оконных рамах, посуде), промышленные выбросы с ТЭЦ и алюминиевых заводов распространяют опасную мелкодисперсную пыль. Она легко попадает в организм при дыхании, накапливается и незаметно ослабляет иммунитет, делая детей особенно уязвимыми к болезням. Группа специалистов с участием ученых ПНИПУ установила, что воздействие алюминия снижает детский иммунитет почти на 10%.

ПНИПУ
# алюминий
# выбросы
# дети
# загрязнение воздуха
# иммунитет
6 сентября, 09:23
Любовь С.

Маленькие «красные точки» оказались предшественниками голубых запыленных галактик

Анализ спектра далекой галактики ADFS-KMTDOG-102, ранее изученной с помощью телескопа «Джемини-Юг», показал, что «маленькие красные точки» (Little Red Dots, LRDs) — крошечные и скрытые в пыли галактики — могут оказаться предшественниками так называемых голубых запыленных галактик (Blue Dust-Obscured Galaxies, BlueDOGs), которые возникли в эпоху «космического полудня».

Астрономия
# большой взрыв
# галактики
# Джеймс Уэбб
# Джемини
# ранняя вселенная
# спектральный анализ
1 сентября, 18:44
Василий Парфенов

Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты

В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.

Астрономия
# JWST
# астрофизика
# Великие обсерватории
# внеземная жизнь
2 сентября, 13:46
Адель Романова

На Марсе нашли новый минерал, который образуется при сильном нагреве

В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.

Астрономия
# внеземные породы
# космос
# марс
# планетология
# спектроскопия
6 сентября, 11:48
Игорь Байдов

Астрономы, вероятно, отыскали самую древнюю галактику

В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.

Астрономия
# большой взрыв
# вселенная
# галактика
# Джеймс Уэбб
# Коричневый карлик
# красное смещение
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Химики смогли добиться разложения водорода при комнатной температуре

    6 сентября, 16:25

  2. Астрономы, вероятно, отыскали самую древнюю галактику

    6 сентября, 11:48

  3. Противозачаточные инъекции повысили риск опухолей мозга

    6 сентября, 09:52

  4. Маленькие «красные точки» оказались предшественниками голубых запыленных галактик

    6 сентября, 09:23
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Ivan Gusev
18 минут назад
Дополню еще, что при попытке приписать финикийцам излишние заслуги, в статье почему-то не упомянуто о таком их достижении, как путешествия вокруг

Финикийцы: что они дали миру?

Ivan Gusev
32 минуты назад
Рассуждения о влиянии алфавита на цивилизацию в статье любопытны. А вот попытка изобразить финикийцев основой чуть ли не всего европейского

Финикийцы: что они дали миру?

Алекс Рост
4 часа назад
Это не объективная информация. Чтобы понимать в какой стране выше смертность нужно сравнивать цифры, исходя расчёта на тысячу населения той или

Инфографика: смертность по странам — сколько людей умирает каждый час

Mikhail Khramov
8 часов назад
Вау, в Китае и Индии столько народу умирает! 8-9 миллионов за год! Это ж 2,5 Монголии каждый год! Но, хвала Аллаху, в Монголии умирает раз так в 500 меньше.

Инфографика: смертность по странам — сколько людей умирает каждый час

John Dilinger
8 часов назад
В смысле комета? Не все небесные тела кометы. Есть же признаки, которых у 3атлас нету, да и в целом, все ждут сближения, дабы дать новые выводы.

Опубликован новый снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS 

Дим Димыч
9 часов назад
А как же карликовые галактики, которые в разы ближе Магеллановых облаков

Насколько далеки галактики от Млечного Пути?

Катя Ивановна
10 часов назад
ФЕЛИКС,в пользу Анапы только 700 миллионов из 86 миллиардов🤷 кажется так всё и произошло

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Как а
10 часов назад
Увлажнитель воздуха на ультра звуке вам в помошь

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Николай Цыгикало
12 часов назад
Сергей, возможно, начальное обнаружение и измерение координат и движения делается не с F-15. А результаты измерений передаются ему. Впрочем, точно не

ВВС США впервые показали, как F-15E Strike Eagle запускает ракеты APKWS II по беспилотникам

Сергей Механик
12 часов назад
Сергей, совершенно верно. Однако не договаривали, что она разрушается при взаимодействии с кислой средой. Это могут быть томаты, капуста, квас,

Влияние выбросов алюминия впервые изучили в отношении детей

Мила Мила
12 часов назад
Странник, у меня нет, но я как то выезжала за компанию с новосибирскими астрономами любителями за город, у них были телескопы, и не поверите, ни

Опубликован новый снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS 

Сергей Сфыеду
12 часов назад
Сергей, нас например учили, что алюминиевая посуда безопасна, за счет той самой оксидной пленки.

Влияние выбросов алюминия впервые изучили в отношении детей

Сергей Сфыеду
13 часов назад
"мужчины в фуражках" - мой переводчик пишет, что все таки в "в шляпах". Тем более, что фуражки появились только в XVIII веке.

В Германии обнаружили средневековую мастерскую игрушек

Сергей Сфыеду
13 часов назад
Николай, что то я припоминаю, что наши оружейники обещали сделать С-5 и С-8 с лазерным наведением еще во времена перестройки. Скорее всего, с

ВВС США впервые показали, как F-15E Strike Eagle запускает ракеты APKWS II по беспилотникам

Сергей Сфыеду
13 часов назад
Эдуард, слухи о медлительности крокодилов в основном распространяются самими крокодилами. При всех недостатках, крокодила, то бишь "пингвина",

Шесть поколений американских истребителей — история в инфографике

Антон Акинин
13 часов назад
Юрий, наивный скакол. Это тоже самое, что про строительство демократии на Украине, или про борьбу с коррупцией на ней же)) Всего лишь легенда)) Как

Экс-глава NASA заявил, что США могут проиграть лунную гонку Китаю из-за Starship

Странник
13 часов назад
Мил, я уже учил Эйнштейна в школе и что мне это дало? Что знает Сурдин? Он был в космосе? А вы? Загуглить ответ который написан заранее, серьёзно?)) Это

Опубликован новый снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS 

Имя Фамилия
13 часов назад
Сергей, если по принципу ультразвукового увлажнителя воздуха, то могло и работать. А бачок какого объема был? По идее нужно процентов 10 от основого

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Максим Гришин
13 часов назад
Islamvoin23, если ты про арабов, то они гичего не считают и не строят. Они заказывают расчеты нормальным архитекторам, как правило, европейским, которые

Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост

Сергей Механик
14 часов назад
Надеюсь успеют построить. Хотелось бы там побывать в 2030-м. 😎

Район будущего: первый взгляд на новый пригород Эр-Рияда в Саудовской Аравии

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно