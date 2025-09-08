Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

За последнее десятилетие загрязнение пластиком стало одной из самых заметных экологических проблем во всем мире. Каждый год миллионы тонн пластика попадают в океан, нанося ущерб морской флоре и фауне, прибрежным сообществам и экосистемам.

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане / © Visualcapitalist

На визуализации, созданной по данным Глобального центра пластиковых отходов, представлен рейтинг стран, ответственных за самый большой совокупный объем неправильно утилизированных пластиковых отходов.

Крупнейшим источником пластиковых отходов считается Китай, на долю которого приходится более 2,6 миллиона тонн пластиковых отходов, оказавшихся на пляжах других стран. За ним следуют Филиппины (1,7 миллиона тонн) и Индия (966 000 тонн). Эти высокие показатели обусловлены быстрым экономическим ростом, урбанизацией и неэффективными системами управления отходами.

Семь стран (Китай, Филиппины, Индия, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Малайзия) из десяти стран, входящих в первую десятку списка, находятся в Азии, что подчеркивает центральную роль региона в глобальном кризисе пластикового мусора в океане.

Пластиковый мусор часто перемещается на тысячи километров через океаны, переносимый течениями. Например, Большое тихоокеанское мусорное пятно — скопление мусора антропогенного происхождения в северной части Тихого океана. Оно расположено между 135° и 155° западной долготы и 35° и 42° северной широты. Здесь собирается пластик из самых разных уголков Азии, Северной и Южной Америки. Площадь пятна составляет около 1,6 миллиона квадратных километров.

Ежегодные экономические потери, связанные с загрязнением морской среды пластиком, оцениваются в 6–19 миллиардов долларов. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), предотвращение попадания пластика с суши в океан в 38 странах-членах и 10 крупнейших источниках пластиковых отходов в Азии и Африке может обойтись более чем в 86 миллиардов долларов.