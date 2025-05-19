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Врачи впервые пересадили мочевой пузырь человеку
Американцу Оскару Ларрайнсарe 41 год. Семь лет он жил с мочевым пузырем размером с грецкий орех, пока команда американских хирургов из Южной Калифорнии не совершила невозможное. Сегодня мужчина впервые за долгие годы смог ощутить, что значит жить полноценно.
Долгое время после удаления мочевого пузыря (радикальная цистэктомия) врачи применяли два основных метода восстановления оттока мочи у пациента. Первый — илеостомия, когда моча выводится через отверстие в животе в специальный мешок. Второй — создание неоцистиса из фрагмента кишечника. Но оба метода несут риски: кишечная ткань, насыщенная бактериями, провоцирует инфекции мочевыводящих путей почти у 80% пациентов. Со временем это приводит к нарушениям работы почек и электролитному дисбалансу.
Попытки пересадить мочевой пузырь от донора долго считались невозможными. Орган расположен глубоко между костями таза, куда сложно добраться хирургическими инструментами, и окружен сложной сетью сосудов. Его извлечение требует ювелирной точности, чтобы сохранить кровоснабжение для последующей трансплантации. Успехи в пересадке лиц, рук и даже матки подтолкнули медиков к новым вызовам.
В 2020 году американские хирурги Индербир Гилл и Нима Нассири начали разрабатывать методику трансплантации мочевого пузыря. Эксперименты начались с операций на свиньях, затем на телах умерших. К 2023-му технологию отработали: хирурги научились соединять правую и левую артерии донорского органа вне тела, сократив число сосудистых соединений у реципиента с четырех до двух.
Первый кандидат нашел себя сам. Оскар Ларрайнсар — 41-летний отец четырех детей. Ранее он перенес удаление обеих почек из-за рака и семь лет находился на диализе. Кроме того, из-за редкой формы рака мочевого пузыря его орган практически полностью удалили, оставив лишь небольшой фрагмент объемом примерно 30 кубических сантиметров при норме более 300.
В мае 2025 года в медицинском центре Рональда Рейгана при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе состоялась первая в мире пересадка мочевого пузыря человеку. Гилл и Нассири провели восьмичасовую операцию, пересадив Ларрайнсару не только мочевой пузырь, но и почку. Сначала пересадили почку, затем мочевой пузырь, после чего соединили их между собой. Результаты превзошли ожидания: новая почка сразу начала продуцировать мочу, уровень креатинина в крови пациента снизился, и ему больше не потребовался диализ.
Донорский мочевой пузырь для Ларрайнсара подобрали через организацию OneLegacy — крупнейший в США центр по заготовке органов, расположенный в Азузе (Калифорния). Хирургам позвонили из этой организации и сообщили, что появился подходящий донор — человек с необратимой потерей мозговой активности, но с сохраненным сердцебиением.
Гилл и Нассири немедленно приехали в штаб-квартиру OneLegacy, где вместе с семью другими хирургами извлекли орган. Помимо мочевого пузыря, у донора взяли почку. На следующий день они выполнили операцию по пересадке мочевого пузыря и почки.
Сперва Ларрайнсару поставили катетер — это стандартная практика после трансплантации. Через два дня врач снял катетер во время осмотра и дал пациенту попить воды. Тогда случилось неожиданное: Оскар сам почувствовал, что хочет в туалет, и смог самостоятельно помочиться. Это удивило врачей, поскольку они не были уверены, сможет ли пациент контролировать мочеиспускание. Пересаженный мочевой пузырь не имеет нервных соединений с телом реципиента, поэтому врачи предполагали, что Ларрайнсару потребуется катетер или специальные манипуляции для опорожнения.
Однако эксперты призывают к осторожности. Рэйчел Форбс, американский трансплантолог из Вандербильтского университета, отметил, что пожизненный прием иммунодепрессантов, необходимых для приживления органа, может привести к новым осложнениям. Но для Ларрайнсару, уже зависимого от этих препаратов из-за пересаженной почки, риск оправдан.
В ближайшее время врачи проведут еще четыре такие же операции. Им нужно оценить риски возможных осложнений. Если результаты подтвердят безопасность метода, это откроет путь к лечению тысяч людей с тяжелыми патологиями мочевого пузыря.
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