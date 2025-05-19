  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 минуты назад
Игорь Байдов
7

Врачи впервые пересадили мочевой пузырь человеку

5.7

Американцу Оскару Ларрайнсарe 41 год. Семь лет он жил с мочевым пузырем размером с грецкий орех, пока команда американских хирургов из Южной Калифорнии не совершила невозможное. Сегодня мужчина впервые за долгие годы смог ощутить, что значит жить полноценно.

Медицина
# мочевой пузырь
# Почки
# рак мочевого пузыря
# трансплантация
Оскар Ларрайнсар
Оскар Ларрайнсар — мужчина, которому сделали первую в истории операцию по пересадке мочевого пузыря / © Kyle Grillot, The New York Times

Долгое время после удаления мочевого пузыря (радикальная цистэктомия) врачи применяли два основных метода восстановления оттока мочи у пациента. Первый — илеостомия, когда моча выводится через отверстие в животе в специальный мешок. Второй — создание неоцистиса из фрагмента кишечника. Но оба метода несут риски: кишечная ткань, насыщенная бактериями, провоцирует инфекции мочевыводящих путей почти у 80% пациентов. Со временем это приводит к нарушениям работы почек и электролитному дисбалансу.

Попытки пересадить мочевой пузырь от донора долго считались невозможными. Орган расположен глубоко между костями таза, куда сложно добраться хирургическими инструментами, и окружен сложной сетью сосудов. Его извлечение требует ювелирной точности, чтобы сохранить кровоснабжение для последующей трансплантации. Успехи в пересадке лиц, рук и даже матки подтолкнули медиков к новым вызовам.

В 2020 году американские хирурги Индербир Гилл и Нима Нассири начали разрабатывать методику трансплантации мочевого пузыря. Эксперименты начались с операций на свиньях, затем на телах умерших. К 2023-му технологию отработали: хирурги научились соединять правую и левую артерии донорского органа вне тела, сократив число сосудистых соединений у реципиента с четырех до двух.

Первый кандидат нашел себя сам. Оскар Ларрайнсар — 41-летний отец четырех детей. Ранее он перенес удаление обеих почек из-за рака и семь лет находился на диализе. Кроме того, из-за редкой формы рака мочевого пузыря его орган практически полностью удалили, оставив лишь небольшой фрагмент объемом примерно 30 кубических сантиметров при норме более 300.

Оскар Ларрайнсар
Оскар Ларрайнсар перенес редкую формы рака мочевого пузыря, из-за чего мужчине этот орган практически полностью удалили, оставив лишь небольшой фрагмент объемом около 30 кубических сантиметров / © Kyle Grillot, The New York Times

В мае 2025 года в медицинском центре Рональда Рейгана при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе состоялась первая в мире пересадка мочевого пузыря человеку. Гилл и Нассири провели восьмичасовую операцию, пересадив Ларрайнсару не только мочевой пузырь, но и почку. Сначала пересадили почку, затем мочевой пузырь, после чего соединили их между собой. Результаты превзошли ожидания: новая почка сразу начала продуцировать мочу, уровень креатинина в крови пациента снизился, и ему больше не потребовался диализ.

Донорский мочевой пузырь для Ларрайнсара подобрали через организацию OneLegacy — крупнейший в США центр по заготовке органов, расположенный в Азузе (Калифорния). Хирургам позвонили из этой организации и сообщили, что появился подходящий донор — человек с необратимой потерей мозговой активности, но с сохраненным сердцебиением.

мочевой пузырь
Подготовка мочевого пузыря к трансплантации во время операции / © Nick Carranza, UCLA Health

Гилл и Нассири немедленно приехали в штаб-квартиру OneLegacy, где вместе с семью другими хирургами извлекли орган. Помимо мочевого пузыря, у донора взяли почку. На следующий день они выполнили операцию по пересадке мочевого пузыря и почки.

Сперва Ларрайнсару поставили катетер — это стандартная практика после трансплантации. Через два дня врач снял катетер во время осмотра и дал пациенту попить воды. Тогда случилось неожиданное: Оскар сам почувствовал, что хочет в туалет, и смог самостоятельно помочиться. Это удивило врачей, поскольку они не были уверены, сможет ли пациент контролировать мочеиспускание. Пересаженный мочевой пузырь не имеет нервных соединений с телом реципиента, поэтому врачи предполагали, что Ларрайнсару потребуется катетер или специальные манипуляции для опорожнения.

Однако эксперты призывают к осторожности. Рэйчел Форбс, американский трансплантолог из Вандербильтского университета, отметил, что пожизненный прием иммунодепрессантов, необходимых для приживления органа, может привести к новым осложнениям. Но для Ларрайнсару, уже зависимого от этих препаратов из-за пересаженной почки, риск оправдан.

В ближайшее время врачи проведут еще четыре такие же операции. Им нужно оценить риски возможных осложнений. Если результаты подтвердят безопасность метода, это откроет путь к лечению тысяч людей с тяжелыми патологиями мочевого пузыря.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# мочевой пузырь
# Почки
# рак мочевого пузыря
# трансплантация
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Май
Бесплатно
Мышцы и движение: от молекул до гантели
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Май
Бесплатно
Часы в годы Великой Отечественной войны — это оружие
Политехнический музей
Москва
Лекция
20 Май
Бесплатно
Может ли белый медведь поужинать пингвином?
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
20 Май
Бесплатно
Как и зачем поют птицы?
Русское географическое общество
Москва
Лекция
20 Май
800
Нейронные основы сознания
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Закон об искусственном интеллекте: ключевые положения
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Как ИИ меняет биотехнологии
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Май
1000
Как наноспагетти раны заживляют
Medio Modo
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Увидеть невидимое: мир электронной микроскопии
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 16:02
Березин Александр

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

Экс-спикер Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в эфире армянского Общественного телевидения решил «развеять миф» о Второй мировой войне. В частности, он заявил, что выигрыш Сталинградской битвы был не спасением для страны. Напротив, если бы немцы победили, уверен он, была бы создана объединенная историческая Армения — куда вошли бы земли, сегодня удерживаемые Турцией. Так ли все было на самом деле?

История
# Армения
# Великая Армения
# Великая Отечественная война
# Вторая мировая война
# история
Выбор редакции
Позавчера, 10:11
Любовь

Японские генетики объяснили, как появились рыжие кошки

Рыжие кошки давно привлекали внимание генетиков: большинство из них — самцы, среди самок такой окрас встречается значительно реже. Точку в этом вопросе поставили исследователи из Японии, обнаружив мутацию, отвечающую за рыжий окрас у домашних кошек.

Биология
Вчера, 20:14
Редакция Naked Science

Научно-фантастические концепты Криса Фалкенберга — художника из США

Крис Фалкенберг (Chris Falkenberg) — концепт-дизайнер и цифровой иллюстратор из США, чьи работы создают эффект погружения в далёкие миры, высокотехнологичные цивилизации и воображаемые космические сценарии. Его художественный стиль сочетает точность технического рендеринга с кинематографичной атмосферой.

Sci-Fi
# Chris Falkenberg
# sci-fi art
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# сша
# футуристическая архитектура
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
Вчера, 16:02
Березин Александр

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

Экс-спикер Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в эфире армянского Общественного телевидения решил «развеять миф» о Второй мировой войне. В частности, он заявил, что выигрыш Сталинградской битвы был не спасением для страны. Напротив, если бы немцы победили, уверен он, была бы создана объединенная историческая Армения — куда вошли бы земли, сегодня удерживаемые Турцией. Так ли все было на самом деле?

История
# Армения
# Великая Армения
# Великая Отечественная война
# Вторая мировая война
# история
Выбор редакции
14 мая
Андрей

Геологические свидетельства отвергнутой эпохи антропоцена оказались убедительнее, чем у голоцена

Споры вокруг выделения антропоцена в самостоятельную геологическую эпоху не утихли после официального отказа Международного союза геологических наук, наоборот, разожглись сильнее. Шведские геологи, придерживаясь логики союза, решили оценить легитимность других периодов кайнозойской эры и выяснили, что доказательства в пользу голоцена слабее, чем у антропоцена. Если идти дальше, то и половину ступеней кайнозоя можно откинуть.

Геология
# антропоцен
# великое ускорение
# голоцен
# изменение климата
# кайнозой
# межледниковье
15 мая
Татьяна

Миллионы новых генетических вариантов обнаружили у населения Бразилии

В Бразилии проживает более 200 миллионов человек, немалую долю которых занимают потомки иммигрантов. Колонизация с XV по XX века считается самым масштабным переселением народов в истории. Порядка пяти миллионов человек переселились туда из Европы. Столько же насильно переместили с Африканского континента. Сегодня бразильцы — это наиболее генетически разнородная нация, и одна из самых малоизученных. Поэтому неудивительно, что новая работа по результатам полногеномного анализа населения принесла целый ряд открытий.

Антропология
# африканцы
# Бразилия
# генетика
# коренные американцы
# происхождение
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
6 мая
Березин Александр

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
2 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник

Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.

Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
# сверхскоростной беспилотник
# струнный рельс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Врачи впервые пересадили мочевой пузырь человеку

    4 минуты назад

  2. Пермяки научили 3D-принтер печатать металл без брака

    8 минут назад

  3. Дети проявили сочувствие до первых слов

    2 часа назад

  4. Научно-фантастические концепты Криса Фалкенберга — художника из США

    Вчера, 20:14
Выбор редакции

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

Вчера, 16:02

Последние комментарии

Александр Березин
3 минуты назад
Ромыч, потому что про 8,5 млн безвозвратных потерь у Германии и ее союзников на Востоке пишут только на русском -- и всегда без ссылки на конкретные

Неудобный хам. Почему на самом деле СССР победил Германию

Александр Березин
6 минут назад
Mikhail, "Как-то не совсем понятно, конечно, почему там идёт разговор одним голосом..." Да не одним. Гитлера можно отличить от Маннергейма по

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

Sergey Gorovoy
2 часа назад
нЕлюди!) чем и прекрасны. ❤

Сообщество Wild Lifehd показало лучшие фотографии дикой природы

Сергей Петровский
2 часа назад
You, для совка 100000 не сильно.

Инфографика: страны с крупнейшими танковыми парками на 2025 год

nick fornit
3 часа назад
Любовь, на основе этой статьи целая куча СМИ сделали фейк-публикации (список приводится), ссылаясь на эту статью. Название и стиль соответствует

Гипотеза Бострома снова «ожила»: живем ли мы внутри симуляции?

Mikhail Lukashev
4 часа назад
Александр, спасибо, посмотрел по ссылке. Ну то есть прочитал, слушая. Немецким не владею. Как-то не совсем понятно, конечно, почему там идёт

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

aRTUR Ko
4 часа назад
Все это добром не кончится (с)

В «чистых» помещениях NASA нашли 26 неизвестных видов бактерий

Александр Стоумов
12 часов назад
Анна, не ваша тема. Настоящие эксперты ниже все четко и с пониманием раскрыли. А вы пишите на другие темы )

Почему чернозем не образуется в тропическом поясе? И почему вулканический пепел не является столь же качественным аналогом чернозема?

Ромыч Дремыч
12 часов назад
Александр, почему 4 млн, когда везде пишут, что потери у Германии и их союзников на восточном фронте 8.5 млн?

Неудобный хам. Почему на самом деле СССР победил Германию

Сергей Федоров
13 часов назад
Александр, похоже. Но шутка в том, что есть негатив, на котором видно, шо это совсем не плёнка. А на соседней картинке этой же галерейки - собсно

Портал в другое измерение: в Австрии сняли редкое оптическое явление

Александр Березин
14 часов назад
Ромыч, "Правда, непонятно, если всю войну наше лучшее соотношение потерь было 1 немецкий солдат на 2 советских, тогда как по итогу войны соотношение

Неудобный хам. Почему на самом деле СССР победил Германию

2020719132
14 часов назад
Pasha, а ты типа знаешь характеристики того что увидел ? 😹😹😹

Опубликованы новые видео с испытаний китайского истребителя шестого поколения J-50

2020719132
14 часов назад
Подробней плз кто решил что эта поделка 6-го поколения юи почему не седьмого? 😏

Опубликованы новые видео с испытаний китайского истребителя шестого поколения J-50

Mokku
14 часов назад
Ну и плевать как-то на рост, получаю комфортную для меня сумму и отлично. Помимо работы у меня есть жизнь и много увлечений

Умение «выключаться» из работы снизило шансы на повышение

Ромыч Дремыч
15 часов назад
Интересно! Правда, непонятно, если всю войну наше лучшее соотношение потерь было 1 немецкий солдат на 2 советских, тогда как по итогу войны

Неудобный хам. Почему на самом деле СССР победил Германию

Александр Березин
15 часов назад
Alexander, " это просто критическая оценка в целом" Нет, это не критическая оценка в целом, потому что в конце того июня оценка относилась именно к

Неудобный хам. Почему на самом деле СССР победил Германию

Александр Березин
16 часов назад
Mikhail, "Вот как финские руководители не понимали, что, будучи зажаты со всех сторон тёмно-зелёным, в итоге они тоже должны будут стать тёмно-зелёными?"

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

Любовь Соковикова
16 часов назад
Пожалуйста, читайте статьи, прежде чем клеймить их «идиотскими»: мы разобрали пять публикаций господина Вопсона (и все они не выдерживают критики).

Гипотеза Бострома снова «ожила»: живем ли мы внутри симуляции?

Alexander Kamerad
16 часов назад
Александр, "Еще более жесткую оценку в этом смысле дал сам Сталин" - это просто критическая оценка в целом. А Ленин вот в 18 м году радовался - "мы

Неудобный хам. Почему на самом деле СССР победил Германию

andu bell
17 часов назад
Владимир, именно так. М.С.Горбачев продал и развалил всё что смог. Получил медаль Конгресса, и написал книгу о своей деятельности врага. Чертежи

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно