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Белорусские инженеры помогут Непалу бороться со смогом и пробками
Непал переживает острейшую экологическую проблему. В городах этой страны, особенно в столице Катманду, уровень загрязнения воздуха частицами PM2.5 превышает нормы Всемирной организации здравоохранения в 8–9 раз.
Белорусские инженеры предложили инновационное решение — комплексы uST. Они должны заменить часть городского наземного транспорта — основного источника частиц PM2.5. Первый проект уже на стадии реализации.
Путь к чистому воздуху
Частицы PM2.5 — это в основном мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды). Непал занимает пятое место в мире по их концентрации в воздухе. По данным доклада о состоянии мирового воздуха за 2024 год, плохое качество воздуха в Непале стало причиной 48 500 смертей в 2021 году.
Непал — небогатая страна, которая не может себе позволить строительство линий метро или легкорельсового транспорта — это требует значительных затрат.
Белорусские инженеры предложили альтернативу — струнный транспорт, который имеет ряд преимуществ перед традиционным наземным:
● отсутствие выбросов углекислого газа — беспилотный транспорт передвигается на электротяге;
● независимость от рельефа — маршруты можно прокладывать над ущельями, реками и в горах без масштабных земляных работ
● высокая пропускная способность — до 50 000 пассажиров в час пик;
● безопасность — трасса комплекса uST находится на втором уровне и изолирована от пешеходов и автомобилей;
● экономичность – меньшая стоимость строительства по сравнению с метро или эстакадами.
Первый маршрут: пять минут против часа в пробке
Первая линия струнного транспорта, которую белорусские инженеры построят в Непале, будет находиться в провинции Коши. Маршрут длиной семь километров соединит станцию города Биратнагар и пограничный пункт на индийской границе.
Поездка до конечной станции займет всего пять минут — разительное отличие от часовой поездки по пробкам на автобусе.
Ожидается, что эксплуатация линии начнется уже через 2,5 года, с прогнозируемым пассажиропотоком до 10 миллионов человек в год. В дальнейшем эта линия может быть продлена на несколько десятков километров.
Глава правительства провинции Коши, господин Хикмат Кумар, отметил, что внедрение технологий uST позволит эффективно решить проблему перегруженности дорог и повысить мобильность населения. Чиновник выразил полную поддержку проекту и подчеркнул значимость струнного транспорта для развития всей транспортной инфраструктуры страны.
Технологический ответ на вызовы городской экологии
Проект в провинции Коши — не просто транспортная инновация, а символ перемен, в которых остро нуждается Непал. Экологичный и экономически доступный струнный транспорт открывает путь к устойчивому будущему, где чистый воздух станет не роскошью, а нормой. Возможно, уже совсем скоро струнные маршруты появятся и в других городах страны, возвращая людям главное право — дышать чистым воздухом.
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