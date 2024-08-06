ВОЗ опубликовала список патогенов, которые могут вызвать следующую пандемию

Всемирная организация здравоохранения опубликовала обновленный список вирусов и бактерий, которые потенциально могут спровоцировать эпидемию или пандемию. В перечень вошли более 30 патогенов, включая вирус денге, оспу обезьян и серотипы вируса гриппа А. Этот список призван привлечь внимание и усилия ученых для предотвращения крупных вспышек заболеваний.

Пандемия Covid-19 застала человечество врасплох и вместе с тем научила необходимости быть на шаг впереди эволюции вирусов. Несмотря на непредсказуемость и неконтролируемость этого процесса, исследователи по всему миру пристально следят за развитием инфекционных заболеваний и прилагают все усилия, чтобы предотвратить новые пандемии или по крайней мере встретить их во всеоружии.

Чтобы победить врага, необходимо знать его в лицо. Свыше 200 ученых более чем из 50 стран провели масштабное исследование, в рамках которого изучили 1652 патогена, включая 28 семейств вирусов и группу бактерий. На этой основе специалисты ВОЗ сформировали и опубликовали список из 30 приоритетных патогенов, которые представляют наибольший риск развития чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения.

Критерии отбора патогенов включали вирулентность (способность микроорганизма вызвать заболевание), контагиозность (вероятность передачи заболевания от одного организма другому), а также доступность вакцин и лекарств от вызываемых ими инфекций. Так, в перечень вошли наиболее заразные и вирулентные вирусы и бактерии, против которых еще не разработаны вакцины или доступ к ним ограничен.

Среди бактерий в этом списке оказались возбудители холеры, чумы, бактериальной дизентерии, сальмонеллеза, а также Klebsiella pneumoniae, способная вызвать пневмонию, сепсис, менингит и другие заболевания. Хотя некоторые из этих заболеваний могут показаться давно забытыми, вспышки бактериальных инфекций регулярно регистрируются по всему миру. По данным ВОЗ, только в мае этого года было зарегистрировано более 46 тысяч случаев холеры, большая часть которых пришлась на Восточно-Средиземноморский регион и Африку.

К потенциально опасным вирусным инфекциям отнесли несколько флавивирусов, в том числе возбудители лихорадки денге и желтой лихорадки, а также вирус Зика. Это заболевания, которые передаются с укусами комаров и других кровососущих насекомых, распространенных в тропических странах. В России эти инфекции не встречаются, но бывают завозные случаи у людей, путешествующих в Азию, Африку и Южную Америку.

Вирус, вызывающий лихорадку денге, появился в новом списке ВОЗ неспроста. С января по апрель 2024 года более 7,6 миллиона человек заболели лихорадкой денге. У большинства пациентов эта инфекция протекает бессимптомно, особенно в первый раз. Однако при повторном заражении может развиться лихорадка, а в тяжелых случаях — внутренние кровотечения и повреждение органов. Поэтому во время поездок в тропические страны крайне важно защитить себя от укусов комаров, используя репелленты и москитные сетки.

Оспа — еще одна, казалось бы, забытая болезнь — тоже оказалась в этом перечне. Причем сразу два вируса: натуральной оспы и оспы обезьян, или мпокс. Натуральную оспу победили еще в 70-е годы, однако прекращение вакцинации способствовало ослаблению коллективного иммунитета против этого заболевания. В случае распространения вируса натуральной оспы вновь может возникнуть эпидемия.

Что касается оспы обезьян, вспышка этого заболевания началась в 2022 году и охватила Южную и Северную Америку, Африку, Европу и Азию. С января 2022-го по апрель 2024-го зарегистрировали более 97 тысяч случаев этого заболевания. Заражение происходит при тесном взаимодействии с инфицированным человеком (при половом либо бытовом контакте), а также при поедании мяса больного животного. Наибольшую опасность мпокс представляет для беременных женщин, детей и людей с ослабленным иммунитетом — у них могут развиться серьезные осложнения, вплоть до летального исхода.

Помимо перечисленных патогенов, ученые признали приоритетными вирусы, вызывающие грипп А, Эболу, конго-крымскую геморрагическую лихорадку и другие заболевания. Этот список оказался значительно больше, чем опубликованный в 2018 году, который включал всего 12 патогенов. Тем не менее это не означает, что нам стоит ждать страшных эпидемий и краха человеческой цивилизации.

ВОЗ публикует перечни приоритетных патогенов с целью направить работу ученых в нужное русло, чтобы решать наиболее значимые проблемы. Таким способом специалисты подсвечивают слабые места системы здравоохранения, которым стоит уделять больше внимания, чтобы предотвратить очередные чрезвычайные ситуации. Изучение приоритетных заболеваний, разработка вакцин и обеспечение жителей бедных и отдаленных регионов лекарствами и медицинской помощью помогут нам предотвратить потенциальные пандемии.

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