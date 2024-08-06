  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
37 минут назад
МГППУ
43

В МГППУ выяснили, что влияет на восприятие оппонента в конфликте

4.5

Психологи МГППУ обнаружили, что люди с низким уровнем рефлексивности больше внимания уделяют своим собственным чувствам и мыслям. Те же, кто отличается высоким уровнем рефлексивности, наоборот, чаще меньше придают значения своим эмоциям, чем таковым у других людей. Поэтому вторые эффективнее решают конфликты по сравнению с первыми.

МГППУ
# конфликт
# оппонент
# рефлексивность
# рефлексия
# эмоции
Психологи выяснили, что влияет на восприятие оппонента в конфликте / © Студенческое медиа факультета Социальная коммуникация МГППУ

Конструктивное решение конфликта во многом зависит от того, насколько «точно» оппоненты воспринимают друг друга, как они оценивают и затем корректируют образы друг друга в процессе взаимодействия. Психологи МГППУ провели исследование среди молодых людей и выяснили, что большинство из них имеют средний уровень рефлексивности — способности человека анализировать свои мысли, чувства и поведение. Рефлексивность помогает понимать себя и принимать осознанные решения.

В проекте приняли участие 58 человек (29 пар), в основном девушки (84,48 процента). Все участники — студенты московских вузов. В эксперименте была использована модификация установки «Эксперимент для изучения переговоров». Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Экспериментальная психология».

Новейшие исследования в области конфликтологии и психологии свидетельствуют о том, что за восприятие конфликтующих сторон себя и друг друга во многом отвечает их способность к рефлексии. В ходе общения психологи составили некий образ другого, а также образ себя во взаимодействии с этим другим. При этом образ другого формировали на основе субъективного познания (невербального и вербального) другого. То есть рефлексия — это ведущий механизм в формировании представлений друг о друге у оппонентов в конфликтном взаимодействии.

В ходе исследования обнаружена связь между характеристиками образов участников конфликтного взаимодействия и уровнем их рефлексивности. Также изучали, как меняются образы оппонентов в конфликте.

«Анализ полученных данных, показал, что у субъектов с «низким» уровнем рефлексии до начала конфликтного взаимодействия образ оппонента строится с опорой на представления о собственных когнитивных способностях и способностей к деятельности. Другими словами, при первичной идентификации коммуниканта, испытуемые с низким уровнем рефлексивности более склонны находить в других свойства, присущие себе – объясняет Вероника Аникина, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ. – Для таких людей рефлексивный аспект восприятия в большей степени направлен на решение задач, поставленных перед ними, то есть имеет деятельную направленность. Выявленная особенность у респондентов с низкими показателями рефлексивности, обуславливает их негибкость в смене стратегий решения конфликтных ситуаций».

У людей с высоким уровнем рефлексии другая специфика идентификации образов. Отсутствие значимой корреляции между самовосприятием и восприятием другого до начала конфликтного взаимодействия указывает на важность непосредственной коммуникации в формировании образа оппонента.

Андрей Лагутин, аспирант Института экспериментальной психологии МГППУ объясняет, что люди с высоким уровнем рефлексии строят образ другого человека, основываясь не только на прошлом опыте общения, но и на информации, которую они получают непосредственно в процессе общения с этим человеком. Именно это общение позволяет им корректировать свой первоначальный образ оппонента и окончательно сформировать его: «Рефлексивный аспект восприятия у испытуемых с «высоким» уровнем рефлексивности, имеет коммуникативную направленность. Специфика особенности построения образа другого, характерная для субъектов с высокими показателями рефлексии, обуславливает у них очень гибкий и динамичный характер смены стратегий решения конфликтных ситуаций».

Полученные выводы позволяют прогнозировать исход конфликта — чем выше уровень рефлексивности у человека, тем более гибко он может подходить к решению конфликтных ситуаций. Исследование рефлексивного аспекта самовосприятия и восприятия у субъектов конфликта может помочь сделать коммуникацию между людьми более эффективной и стать основой для разработки новых инструментов работы психологов в области медиации, оценки и адаптации персонала, а также развития методов активного социально-психологического обучения.

Дальнейшие исследования специалистов МГППУ будут связаны с изучением роли рефлексии и личностных конструктов в контексте построения образа оппонента конфликтного взаимодействия; изучением объективных показателей (время, скорость и так далее) рефлексивного построения образа коммуниканта в процессе непосредственного и опосредованного общения и его последующей корректировки.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МГППУ
69 статей
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
Показать больше
МГППУ
# конфликт
# оппонент
# рефлексивность
# рефлексия
# эмоции
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Авг
299
Опасные соседи: как растения могут вредить здоровью и окружающей среде
Политехнический музей
Москва
Лекция
06 Авг
750
Генетический паспорт
Paradox Live
Москва
Лекция
06 Авг
600
Обоняние
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Царство львов: прошлое и настоящее Шри-Ланки
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Загадки звучащей речи: исследования и обработка аудиовизуального сигнала
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Авг
500
Лингвистика как наука всех наук
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Крупные хищники Московского зоопарка
Московский зоопарк
Москва
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Мозг и космос: что меняется в голове у космонавта на МКС
Нейрокампус
Онлайн
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Перспективы применения высокотемпературных сверхпроводников в магнитных системах ускорителей заряженных частиц
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:00
НИУ ВШЭ

Российские ученые еще на шаг приблизились к созданию квантового компьютера

Ученые из Российского квантового центра, НИУ ВШЭ и МФТИ изучили фазовый переход в одномерных системах с беспорядком в присутствии коррелированного перескока частиц. Работа открывает возможности для создания устойчивых одномерных атомных ловушек, квантовых нитей, кристаллов с одномерной проводимостью.

НИУ ВШЭ
# атомная ловушка
# жидкость Латтинжера
# квантовый компьютер
# проводники
Вчера, 14:03
Александр Березин

Сложная жизнь возникла на полтора миллиарда лет раньше, чем считалось, но тут же вымерла

Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.

Биология
# биология
# древняя Земля
# жизнь
# сложная жизнь
Вчера, 11:20
Игорь Байдов

В Турции нашли золотой клад времен Пелопоннесской войны. Ученые рассказали, кому он мог принадлежать

Тайник представляет собой высокопробные золотые персидские монеты — дарики, которые изготовили более двух тысяч лет назад. Это первый клад такого типа, найденный в Малой Азии. По мнению археологов, находка позволит больше узнать о политическом ландшафте времен войны между Делосским и Пелопоннесским союзами.

Археология
# Древняя Греция
# монеты
# пелопоннесская война
# Персия
# спарта
2 августа
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
2 августа
Александр Березин

В США начали строительство принципиально нового атомного реактора на расплавленных солях

Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.

Оружие и техника
# атомная энергетика
# жидкосолевые реакторы
# США
2 августа
Ekaterina

Эксперимент сделал кота часто цитируемым молодым ученым

Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.

Наука
# научная публикация
# научная статья
# эксперимент
# этика
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
2 августа
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 57

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно