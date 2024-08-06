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В МГППУ выяснили, что влияет на восприятие оппонента в конфликте
Психологи МГППУ обнаружили, что люди с низким уровнем рефлексивности больше внимания уделяют своим собственным чувствам и мыслям. Те же, кто отличается высоким уровнем рефлексивности, наоборот, чаще меньше придают значения своим эмоциям, чем таковым у других людей. Поэтому вторые эффективнее решают конфликты по сравнению с первыми.
Конструктивное решение конфликта во многом зависит от того, насколько «точно» оппоненты воспринимают друг друга, как они оценивают и затем корректируют образы друг друга в процессе взаимодействия. Психологи МГППУ провели исследование среди молодых людей и выяснили, что большинство из них имеют средний уровень рефлексивности — способности человека анализировать свои мысли, чувства и поведение. Рефлексивность помогает понимать себя и принимать осознанные решения.
В проекте приняли участие 58 человек (29 пар), в основном девушки (84,48 процента). Все участники — студенты московских вузов. В эксперименте была использована модификация установки «Эксперимент для изучения переговоров». Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Экспериментальная психология».
Новейшие исследования в области конфликтологии и психологии свидетельствуют о том, что за восприятие конфликтующих сторон себя и друг друга во многом отвечает их способность к рефлексии. В ходе общения психологи составили некий образ другого, а также образ себя во взаимодействии с этим другим. При этом образ другого формировали на основе субъективного познания (невербального и вербального) другого. То есть рефлексия — это ведущий механизм в формировании представлений друг о друге у оппонентов в конфликтном взаимодействии.
В ходе исследования обнаружена связь между характеристиками образов участников конфликтного взаимодействия и уровнем их рефлексивности. Также изучали, как меняются образы оппонентов в конфликте.
«Анализ полученных данных, показал, что у субъектов с «низким» уровнем рефлексии до начала конфликтного взаимодействия образ оппонента строится с опорой на представления о собственных когнитивных способностях и способностей к деятельности. Другими словами, при первичной идентификации коммуниканта, испытуемые с низким уровнем рефлексивности более склонны находить в других свойства, присущие себе – объясняет Вероника Аникина, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ. – Для таких людей рефлексивный аспект восприятия в большей степени направлен на решение задач, поставленных перед ними, то есть имеет деятельную направленность. Выявленная особенность у респондентов с низкими показателями рефлексивности, обуславливает их негибкость в смене стратегий решения конфликтных ситуаций».
У людей с высоким уровнем рефлексии другая специфика идентификации образов. Отсутствие значимой корреляции между самовосприятием и восприятием другого до начала конфликтного взаимодействия указывает на важность непосредственной коммуникации в формировании образа оппонента.
Андрей Лагутин, аспирант Института экспериментальной психологии МГППУ объясняет, что люди с высоким уровнем рефлексии строят образ другого человека, основываясь не только на прошлом опыте общения, но и на информации, которую они получают непосредственно в процессе общения с этим человеком. Именно это общение позволяет им корректировать свой первоначальный образ оппонента и окончательно сформировать его: «Рефлексивный аспект восприятия у испытуемых с «высоким» уровнем рефлексивности, имеет коммуникативную направленность. Специфика особенности построения образа другого, характерная для субъектов с высокими показателями рефлексии, обуславливает у них очень гибкий и динамичный характер смены стратегий решения конфликтных ситуаций».
Полученные выводы позволяют прогнозировать исход конфликта — чем выше уровень рефлексивности у человека, тем более гибко он может подходить к решению конфликтных ситуаций. Исследование рефлексивного аспекта самовосприятия и восприятия у субъектов конфликта может помочь сделать коммуникацию между людьми более эффективной и стать основой для разработки новых инструментов работы психологов в области медиации, оценки и адаптации персонала, а также развития методов активного социально-психологического обучения.
Дальнейшие исследования специалистов МГППУ будут связаны с изучением роли рефлексии и личностных конструктов в контексте построения образа оппонента конфликтного взаимодействия; изучением объективных показателей (время, скорость и так далее) рефлексивного построения образа коммуниканта в процессе непосредственного и опосредованного общения и его последующей корректировки.
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