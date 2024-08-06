Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Предложен новый метод определения атомных зарядов в материалах
Исследователи из Сколтеха, Уральского федерального университета и Института физики металлов имени М. Н. Михеева УрО РАН представили фундаментальное теоретическое описание важных свойств химической связи в материалах, предложив способ определения атомных зарядов и выделения ионной и ковалентной составляющих в энергии химической связи. Выводы ученых служат убедительным обоснованием традиционных представлений о химической связи, основанных на понятии электроотрицательности. Однако в ходе исследования выявлен и противоречащий химической интуиции аномальный случай в виде полупроводникового соединения — фосфида бора.
Результаты исследования опубликованы в The Journal of Chemical Physics. С начала XX века ученые пытались объяснить свойства молекул и кристаллов через химическую связь — свойство атомов притягиваться друг к другу за счет перераспределения внешних электронов. Было установлено, что существуют различные типы связей. Например, при ковалентной связи два атома делят между собой общую электронную пару, которая и удерживает их вместе.
Впоследствии оказалось, что атомов может быть не два, а больше. Такая связь между множеством атомов называется металлической. Известен и обратный случай, когда у двух атомов могут быть две и более общих электронных пар. В случае ковалентной полярной связи общая электронная пара смещается в сторону более электроотрицательного атома, и тогда образуются два противоположно заряженных иона, которые удерживаются вместе ионной связью.
«Рассмотрим связь, которая в материале удерживает атомы вместе. От степени ковалентности или ионности этой связи, или другими словами, от зарядов атомов, будет зависеть большинство свойств этого материала», — рассказывает соавтор исследования, руководитель Лаборатории дизайна материалов Сколтеха, заслуженный профессор Артем Оганов. «Проблема в том, что за последнее столетие было предложено так много способов определения атомных зарядов, что до сих пор ученые не пришли к единому мнению о том, как это лучше делать и какие численные значения заряда считать корректными».
Существует ряд подходов, в которых атомный заряд определяют через свойства материала, которые поддаются измерению, например, количество энергии, затрачиваемой на разрыв связи. Другие подходы основаны на использовании математической операции интегрирования распределения электронной плотности по объему атома, но и в этом случае однозначного определения пока не найдено. Существует также несколько подходов, где используются волновые функции атомов — базовые характеристики атомов в задачах квантовой механики. Здесь также существует множество способов анализа волновой функции, измерить которую непосредственно в эксперименте невозможно.
«В нашем методе, главным создателем которого является классик современной физики твердого тела Владимир Анисимов, используется формальное математическое описание так называемых функций Ванье, которые позволяют описать химическую связь в кристалле или молекуле на основе электронных орбиталей, максимально приближенных к атомным», — добавляет профессор Оганов.
«С помощью нашего метода можно неэмпирическим путем определить атомные заряды и выделить ковалентную и ионную составляющие в энергии связи. Полученные результаты хорошо согласуются с химической интуицией. Исключением стал лишь кристалл фосфида бора, у которого атомные заряды оказались инвертированными».
Известно, что аналогичная картина инверсии наблюдается у молекулы угарного газа, состоящей из одного атома кислорода и одного атома углерода. Поскольку кислород обладает более высокой электроотрицательностью, чем углерод, логично предположить, что он будет сильнее притягивать к себе общую электронную пару: у кислорода возникнет частично отрицательный заряд, а у углерода — частично положительный. Однако в реальности происходит обратное. Похожая ситуация возникает и в случае атомов бора и фосфора, образующих кристалл фосфида бора ВР в соотношении один к одному. Несмотря на то что фосфор более электроотрицателен, чем бор, последний в итоге получает частично отрицательный заряд. Почему так происходит?
Этот феномен объясняется тем, что в обоих случаях невыгодный с энергетической точки зрения перенос электронов позволяет получить более прочную ковалентную связь, тем самым с лихвой компенсируя потери в энергии. В молекуле угарного газа из-за инверсии заряда образуется очень прочная тройная связь между кислородом и углеродом. Если бы атомы не пошли на эту «энергетическую жертву», то связь была бы только двойной. Таким же образом в фосфиде бора фосфор отдает один электрон бору, в результате чего у этих двух атомов оказывается по четыре валентных электрона, с помощью которых они создают ковалентные связи с соседями по кристаллической структуре. В противном случае и у бора, и у фосфора было бы всего по три связи на атом, что с энергетической точки зрения менее выгодно.
Любопытно, что инверсия заряда в фосфиде бора была предсказана еще двадцать лет назад в так называемых динамических зарядах Борна, которые с физической точки зрения имеют совершенно иную природу. Предложенный учеными метод универсален, а значит, он поможет лучше понять характер химической связи в самых разных химических соединениях. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.
Ученые из Российского квантового центра, НИУ ВШЭ и МФТИ изучили фазовый переход в одномерных системах с беспорядком в присутствии коррелированного перескока частиц. Работа открывает возможности для создания устойчивых одномерных атомных ловушек, квантовых нитей, кристаллов с одномерной проводимостью.
Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
В Турции нашли золотой клад времен Пелопоннесской войны. Ученые рассказали, кому он мог принадлежать
Тайник представляет собой высокопробные золотые персидские монеты — дарики, которые изготовили более двух тысяч лет назад. Это первый клад такого типа, найденный в Малой Азии. По мнению археологов, находка позволит больше узнать о политическом ландшафте времен войны между Делосским и Пелопоннесским союзами.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Супергерои по соседству
Матриархат жив!
«Ночная география», или Как спутниковые снимки помогают исследовать сезонные миграции
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии