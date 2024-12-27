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Ученые предложили способ усилить эффективность психотерапии
Психотерапия направлена в том числе на то, чтобы помочь человеку легче адаптироваться к изменениям, меняя мысли, эмоции или поведение. Психологи из Италии нашли способ воздействовать на мозг таким образом, чтобы работа с психотерапевтом была более результативной.
В современной медицине активно используется стимуляция головного мозга. Согласно недавним научным работам, она способна улучшить память, а также помочь справиться с заболеваниями психики, например с депрессией.
Специалисты из нескольких университетов Италии с опорой на собственные исследования и опыт коллег предложили объединить два популярных метода лечения психических расстройств — психотерапию и неинвазивную стимуляцию головного мозга. Статью, согласно которой стимуляция способна увеличить эффект от работы с психотерапевтом, опубликовал научный журнал Neural Plasticity.
Поскольку во время лечения психических расстройств изменения затрагивают не только нейроны, но и когнитивные способности и поведение, авторы публикации вслед за коллегами предложили выделять еще две формы пластичности наряду с нейронной — психическую и поведенческую. Первая позволяет человеку приспосабливаться к изменениям окружающей среды, управляя эмоциональным состоянием и мыслями, вторая — адаптироваться к обстоятельствам, меняя поведение. Эти формы пластичности, согласно предыдущим публикациям, выходят за пределы нейронной сферы, но при этом связаны с ней.
Психотерапия во многом нацелена на повышение психической пластичности пациента, а неинвазивная стимуляция головного мозга усиливает нейронную пластичность, влияя на когнитивные способности и поведение. Однако если повышается нейронная пластичность, человек необязательно становится более гибким в когнитивном и поведенческом смысле.
Чтобы нейронная, психическая и поведенческая пластичность последовательно улучшались и это происходило одновременно, авторы публикации предложили разработать тактику лечения, которая будет сочетать в себе психотерапию и неинвазивную стимуляцию мозга. Как показало их исследование, неинвазивная стимуляция мозга при таком подходе будет прежде всего влиять на нейронную пластичность, но косвенно изменит и поведенческую, поскольку уменьшит симптомы в относительно короткие сроки. Психотерапевтические методы, напротив, будут «отвечать» прежде всего за поведенческую и психическую пластичность, но в долгосрочной перспективе повлияют на нейронную.
Описанный метод, по мнению ученых, не только сделает лечение психических расстройств более действенным, но и позволит избежать чрезмерной стимуляции нейронных цепей. Кроме того, воздействие можно будет сделать более точечным и не дать ему «рассеяться» на более широкие сети мозга.
Исследователи подчеркнули, что схема лечения, которую они предложили, пока не проверена в доклинических и клинических исследованиях. Это гипотеза, сформулированная на основе существующих научных работ и, на их взгляд, достойная внимания. В дальнейшем следует учесть факторы наподобие приема медикаментов, которые также влияют на разные формы пластичности, рассмотреть инвазивные методы стимуляции мозга, а также определить «золотой стандарт» для «объединенной» терапии.
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