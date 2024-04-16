Ученые выяснили, какая местность снижает риск деменции

В новом исследовании команда ученых из Австралии рассказала, какие факторы в тех или иных местах проживания людей способствуют сниженному риску деменции. Одним из них оказалась криминогенная обстановка.

В основу работы, вышедшей недавно в журнале Preventive Medicine Reports, легли данные исследовательского проекта Healthy Brain Project. В его рамках специалисты австралийского Университета Монаша изучают обстоятельства, влияющие на развитие болезни Альцгеймера и других типов деменции.

Ранее ученые заметили, что жители районов с низким социально-экономическим статусом больше подвержены факторам риска деменции и имеют хуже работающую память. Это побудило к более детальному анализу особенностей местности, связанных с риском деменции и ухудшением познавательных способностей.

В новом исследовании специалисты рассмотрели несколько тысяч жителей Австралии 40-70 лет, которые подключились к проекту Healthy Brain Project в 2016-2020 годах. На момент старта наблюдений они не страдали деменцией и не принимали лекарств, назначаемых при болезни Альцгеймера.

Ученые проследили, как характеристики районов проживания участников, такие как наличие зеленых насаждений, расстояние до ближайшего парка или сквера, число перекрестков и уровень преступности (на основе официальной статистики преступности), коррелировали с баллами по шкале риска деменции, разработанной ими ранее, а также с результатами тестов на память и внимание. При анализе данных исследователи применили методы линейной регрессии и делали поправки на искажающие факторы, включая возраст, пол, образование и личный социально-экономический статус.

В итоге оказалось, что удаленность зеленых зон и повышенный уровень преступности коррелировали с большей вероятностью столкнуться с болезнью Альцгеймера или подобными нарушениями. В частности, с точки зрения риска деменции двукратное увеличение расстояния до ближайшего парка было равносильно дополнительным 2,5 года к возрасту участников. Кроме того, каждая двойная прибавка в уровне преступности ассоциировалась с таким же ухудшением работы памяти, как если бы человек вдруг постарел на три года.

Поясняя результаты, авторы отметили, что близость парков может побуждать людей к активному образу жизни и давать больше возможностей для общения. Кроме того, зеленые насаждения снижают воздействие стрессогенных факторов окружающей среды вроде загрязнения воздуха и шума.

Исследование также показало, что малое расстояние до парков важнее абсолютного количества зелени в районе проживания. Другими словами, в плане снижения риска деменции множество небольших скверов поблизости лучше, чем один крупный парк где-то в отдалении.

Что касается криминогенной обстановки, то ее ухудшение косвенно способствует образу жизни, ведущему к деменции. В частности, из-за высокого уровня преступности люди могут меньше выходить на улицу и бывать в общественных местах, испытывать психологический стресс и хуже спать.

Авторы подчеркнули, что их результаты стоит учитывать при разработке программ профилактики деменции. Также они призвали власти повышать доступность парковых зон и общественную безопасность, чтобы стимулировать людей к здоровому образу жизни.

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