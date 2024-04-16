Ученые увидели топологические эффекты в новом метаматериале из волноводов

Физики из ИТМО и их коллеги из Чилийского университета предложили новый метаматериал из волноводов и увидели в нем топологические состояния. При освещении края образца свет, проходящий через решетку, практически не рассеивается внутрь структуры, как это происходит в обычных волноводных решетках.

Теоретическое описание и его экспериментальное подтверждение опубликовано в журнале Nano Letters. Топологическая фотоника — направление физики, которое в том числе изучает как свет (от микроволн до инфракрасного излучения) распространяется в специально созданных структурах. В таких материалах свет движется по заданным траекториям, не расплываясь вглубь структуры и не рассеиваясь на несовершенствах образца. Эти свойства могут пригодиться для создания новых оптических устройств — волокон для эффективной передачи сигнала и мощных источников света, состоящих из множества отдельных синхронизированных друг с другом лазеров.

Материалы, в которых свет распространяется по определенным траекториям, создают из искусственных «кирпичиков» с уникальными свойствами — мета-атомов. Это могут быть кольца, соединенные особым образом, или слоеные столбики из нескольких веществ. После тонкой настройки геометрии и свойств мета-атомов в этих системах ученые наблюдают топологические эффекты — явление, при котором физические свойства системы определяются ее глобальной структурой и мало чувствительны к дефектам отдельных частей. Например, на некоторых частотах свет распространяется только на краях или в углу структуры, но не рассеивается в объем решетки даже если внести беспорядок.

Важный вопрос — как можно получить такие структуры, пригодные для оптического диапазона. В своей работе ученые из Университета ИТМО и Чилийского университета предложили новый способ, как можно создать топологические состояния для видимого диапазона света.

Схемы решеток, в которых наблюдаются топологические эффекты

/ © Сверху — Klembt, S., et al. / Nature, 2018, снизу — Miguel A. Bandres et al. / Science, 2018

Исследователи создали материал из фотонных «молекул» — связанных между собой волноводов, по которым перемещается свет. Эти микроскопические канальцы «записали» в стекле с помощью фемтосекундного лазера — лучи локально меняли показатель преломления в материале (это возможно из-за частичной полимеризации молекул). После этого на край материала посветили другим лазером, излучающим красный свет. Ученым удалось добиться таких параметров, чтобы свет не распространялся по всей решетке, а концентрировался только на ее краю — это позволило подтвердить, что они наблюдали топологический эффект.

Этот подход открывает новые возможности для изучения топологии в оптическом диапазоне. Во-первых, предложенная конфигурация поддерживает вдвое больше топологических состояний и позволяет тонко настраивать их свойства. Во-вторых, сама решетка сделана таким образом, что качество волноводов может быть далеко от идеала, а форма отверстия, которое прорезает фемтосекундный лазер, может сильно различаться. Работа поддержана Российским научным фондом и программой развития ИТМО Приоритет 2030.

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Университет ИТМО 39 статей Университет ИТМО (Санкт-Петербург) — национальный исследовательский университет, ведущий вуз России в области информационных и фотонных технологий. Альма-матер победителей международных соревнований по программированию: ICPC (единственный в мире семикратный чемпион), Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, Яндекс.Алгоритм, Russian Code Cup, Topcoder Open и др. Приоритетные направления: IT, фотоника, робототехника, квантовые коммуникации, трансляционная медицина, урбанистика, Art&Science, Science Communication.