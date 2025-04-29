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Мария Азарова
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Физиологи раскрыли секрет 90-летней бегуньи-рекордсменки

4.8

Исследователи из Италии и США вдохновились историей Эммы Марии Мацценги, которая в 90 лет преодолела дистанцию в 200 метров за 51,47 секунды и побила мировой рекорд в своей категории. Целью медиков было узнать, за счет чего стал возможен такой результат.

Медицина
# бег
# мышцы
# спорт
# спортсмены
# физиология
Эмма Мария Мацценга
Эмма Мария Мацценга / © Reuters

Эмма Мария Мацценга родилась 1 августа 1933 года в Италии. Сейчас бегунье почти 92 года, к этому времени она успела установить пять мировых рекордов, девять европейских и 28 итальянских в соревновательных забегах различных категорий и возрастных групп.

В мае 2024-го Мацценга преодолела 200-метровую дистанцию за 51,47 секунды, тем самым превзойдя результат жительницы Японии Эмико Сайто в 53,35 секунды. Для сравнения: рекорд для женщин от 70 лет составляет 31,30 секунды (принадлежит Ингрид Майер из ФРГ), а в возрасте 100 лет и старше — одна минута и 29,79 секунды (американка Дайан Фридман).

Выяснить, в чем природный секрет итальянки, взялись физиологи из Павийского университета (Италия) и Университета Маркетт в Милуоки (США). Мацценгу пригласили поучаствовать в исследовании Trajector-AGE, чтобы изучить физиологию ее мышц. О результатах ученые рассказали на Американском саммите по физиологии, который прошел с 24 по 27 апреля в Балтиморе.

Бегунья выполнила тест на велосипеде и упражнения на разгибание колен. Помимо этого, медики провели биопсию мышцы бедра Мацценги, а затем анализировали ее мышечные волокна в лаборатории.

Эмма Мария Мацценга / © Reuters

По итогу исследований медики выяснили, что подготовка кардиореспираторной системы — состоящей из системы кровообращения и системы дыхания (определяет способность снабжать мышцы кислородом во время физнагрузок) — у 91-летней спортсменки сопоставима с показателями здоровых 50-летних женщин. Функция митохондрий, расположенные внутри клеток организма и снабжающих их энергией, тоже не отличалась от таковой у женщин на десятки лет моложе.

Медленные мышечные волокна (окислительные), способные работать в течение длительного периода времени, реагируя на нагрузку с задержкой, у Мацценги оказались на удивление большими. У нее также выявили высокий процент быстрых мышечных волокон, от которых зависит сила и скорость.

«По-видимому, эта уникальная комбинация помогла добиться такого исключительного результата в спринте на 200 метров, сохраняя как выносливость, так и скорость в преклонном возрасте», — отметила Марта Колосио из Университета Маркетт и первый автор исследования. По ее мнению, такой уровень физподготовки, даже к 100-летнему возрасту, могут обеспечить тренировки на протяжении всей жизни.

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Медицина
# бег
# мышцы
# спорт
# спортсмены
# физиология
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