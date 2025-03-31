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Сотрясение мозга в детстве снизило шансы получить высшее образование
Сотрясение мозга — одна из распространённых и часто недооцениваемых травм у детей. Но это далеко не такое безобидное происшествие, как некоторые думают. Многолетние наблюдения за детьми с черепно-мозговыми травмами показали, что подобный опыт может ограничить возможности в плане образования, а значит, и ухудшить карьерные перспективы.
Во многих научных работах о долгосрочных последствиях сотрясений мозга специалисты рассматривали пациентов, которые перенесли такие травмы в молодости, и отмечали, что в старости эти люди могут чаще страдать когнитивными нарушениями, в том числе деменцией.
В статье, которая недавно вышла в European Journal of Epidemiology, речь идет о более младшей возрастной группе. Ученые из Университета Тампере и Восточнофинляндского университета проследили, как ЧМТ у детей позднее коррелировали с уровнем образования. Для большей наглядности тенденции сравнили с контрольной группой из детей с переломами лодыжек и запястий.
Сведения о пациентах исследователи взяли из национального реестра системы здравоохранения Финляндии. В выборку включили 8 487 детей от младенчества до 17 лет, которые с 1998 по 2018 годы обратились за неотложной помощью или попали в больницу из-за травматического повреждения мозга. Среди них были пациенты с сотрясениями и специфическими внутричерепными повреждениями мозга, такими как кровоизлияния и гематомы в полости черепа. В контрольную группу вошли 15 552 детей с ортопедическими травмами, полученными в тот же период. Средний возраст пациентов в обеих группах составил 13 лет.
С помощью данных статистического ведомства исследователи установили, какое образование получили участники, проследив их судьбу до 26 лет. Выяснилось, что дети после черепно-мозговых травм в дальнейшем на 15% реже поступали в любые высшие учебные заведения, включая университеты и колледжи, чем те, кто в детские годы сломал лодыжку или запястье.
Перенесшие в детстве ЧМТ и попавшие в вузы на 19% чаще завершали образование на более низкой ступени, не достигнув высшей. Когда медики сопоставили пациентов с сотрясениями и специфическими внутричерепными повреждениями, оказалось, что вторые получали высшее образование примерно на 22% реже, чем первые.
Кроме того, достижения в обучении на всех уровнях высшего образования у людей с детской ЧМТ в анамнезе были ниже, чем у перенесших перелом конечностей, вне зависимости от тяжести повреждения.
«Наше исследование показало, что даже легкое однократное сотрясение может сказаться на образовании и когнитивных способностях. В здравоохранении и школах должны обратить на это больше внимания», — подчеркнули авторы в пресс-релизе.
Впрочем, в другом крупном исследовании медики из Австралии, Великобритании и США заявили, что польза от любительских занятий спортом для долгосрочного когнитивного здоровья перевешивает вред от возможных травм, даже если речь идет о сотрясении мозга.
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